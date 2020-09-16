https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577349256.html

Тихановскую пригласили посетить Европарламент

Глава Европейского парламента Давид Сассоли пригласил экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую посетить Европейский парламент. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T20:58

2020-09-16T20:58

2020-09-16T20:58

протесты в белоруссии

светлана тихановская

давид сассоли

европарламент

светлана алексиевич

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Глава Европейского парламента <a href="http://ria.ru/person_david-sassoli/" target="_blank" data-auto="true">Давид Сассоли</a> пригласил экс-кандидата в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> посетить Европейский парламент."Сегодня я разговаривал со Светланой Тихановской о тревожной ситуации в Белоруссии, она приняла наше приглашение в Европейский парламент", - написал Сассоли в <a href="https://twitter.com/EP_President/status/1306278078382047233" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее Тихановская уже выступала в режиме видеосвязи на специальном заседании комитета по иностранным делам <a href="http://ria.ru/organization_Evroparlament/" target="_blank" data-auto="true">Европарламента</a>.Тихановская проиграла на выборах действующему лидеру белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александру Лукашенко</a>, однако оппозиция считает ее победителем. После выборов она выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a> в целях безопасности. Позже по ее инициативе в Белоруссии был создан Координационный совет по транзиту власти, в который вошли представители оппозиции, не согласные с итогами выборов президента. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="http://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich/" target="_blank" data-auto="true">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577312531.html

Александр Белый Пригласив эту даму, Европарламент ОТКРЫТО встал на тропу войны с Белоруссией. И, значит, с Россией. Ничему таких людей История не учит. Сами первыми сеют новый ветер. Сами же первыми и заскулят. А поздно будет. 114

Александр Невский Зачем приглашать домохозяйку в Европарламент? Пол помыть и пыль протереть. 107

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белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, давид сассоли, европарламент, светлана алексиевич, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире