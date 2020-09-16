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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577320421.html
Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии
Вашингтон раскручивает Светлану Тихановскую и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", заявил директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:29
2020-09-16T15:46
протесты в белоруссии
светлана тихановская
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
сша
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Вашингтон раскручивает <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", заявил директор Службы внешней разведки (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>) России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."<a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве "народных лидеров" и будущих руководителей "демократической Белоруссии", - отметил Нарышкин, слова которого приводятся в официальном сообщении СВР.
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577317203.html
А что, есть хоть один мало-мальски значимый процесс в который СШП не сунуло свой нос?
93
Как раз это прямая обязанность СВР.
32
27
сша
РИА Новости
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светлана тихановская, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сша

Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии

14:29 16.09.2020 (обновлено: 15:46 16.09.2020)
8895
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Вашингтон раскручивает Светлану Тихановскую и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.
"США взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве "народных лидеров" и будущих руководителей "демократической Белоруссии", - отметил Нарышкин, слова которого приводятся в официальном сообщении СВР.
Сотрудники правоохранительных органов в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 14:03
В СВР назвали ситуацию в Белоруссии попыткой "цветной революции"
2581522526
Обсудить 27
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинСША
Популярные комментарии
А что, есть хоть один мало-мальски значимый процесс в который СШП не сунуло свой нос?
16 сентября, 14:50
mmishin1964
8311008
Как раз это прямая обязанность СВР.
16 сентября, 14:51
mmishin1964
2710004
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