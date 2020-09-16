https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577320421.html

Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии

Вашингтон раскручивает Светлану Тихановскую и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", заявил директор Службы внешней разведки... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:29

2020-09-16T14:29

2020-09-16T15:46

протесты в белоруссии

светлана тихановская

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

сша

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Вашингтон раскручивает <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлану Тихановскую</a> и других активистов белорусской оппозиции в качестве "народных лидеров", заявил директор Службы внешней разведки (<a href="http://ria.ru/organization_Sluzhba_vneshnejj_razvedki_RF/" target="_blank" data-auto="true">СВР</a>) России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Naryshkin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нарышкин</a>."<a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Светлану Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве "народных лидеров" и будущих руководителей "демократической Белоруссии", - отметил Нарышкин, слова которого приводятся в официальном сообщении СВР.

https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577317203.html

mishin1964 А что, есть хоть один мало-мальски значимый процесс в который СШП не сунуло свой нос? 93

mishin1964 Как раз это прямая обязанность СВР. 32

27

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, сша