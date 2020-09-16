https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577312531.html
Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко законно избран, для его безопасности никакие гарантии не нужны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:06
2020-09-16T13:06
2020-09-16T13:06
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> законно избран, для его безопасности никакие гарантии не нужны, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя соответствующее заявление <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a>.Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Тихановская ранее заявила, что если Лукашенко уйдет из власти мирно, он получит гарантии личной безопасности."Мы никак бы не хотели на это реагировать. Я могу лишь еще раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Белоруссии", - сказал Песков журналистам. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577306844.html
Инга Зайцева
Много эмоций и не капли доказательств проигрыша.
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orion p3c
В книге "Поднятая целина" упоминается лошадь, которую, чтобы продать, цыгане через тростинку всем табором надували.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире