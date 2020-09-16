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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577312531.html
Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко законно избран, для его безопасности никакие гарантии не нужны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:06
2020-09-16T13:06
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> законно избран, для его безопасности никакие гарантии не нужны, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя соответствующее заявление <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a>.Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Тихановская ранее заявила, что если Лукашенко уйдет из власти мирно, он получит гарантии личной безопасности."Мы никак бы не хотели на это реагировать. Я могу лишь еще раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Белоруссии", - сказал Песков журналистам. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577306844.html
Много эмоций и не капли доказательств проигрыша.
511
В книге "Поднятая целина" упоминается лошадь, которую, чтобы продать, цыгане через тростинку всем табором надували.
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россия
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире

Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко

13:06 16.09.2020
78148
© AP Photo / Mindaugas KulbisСветлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко законно избран, для его безопасности никакие гарантии не нужны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя соответствующее заявление Светланы Тихановской.
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Тихановская ранее заявила, что если Лукашенко уйдет из власти мирно, он получит гарантии личной безопасности.
"Мы никак бы не хотели на это реагировать. Я могу лишь еще раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Белоруссии", - сказал Песков журналистам.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 11:28Протесты в Белоруссии
Тихановская рассказала, о чем бы поговорила с Путиным при встрече
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Обсудить 14
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Много эмоций и не капли доказательств проигрыша.
16 сентября, 13:41
ИЗИнга Зайцева
78210032
В книге "Поднятая целина" упоминается лошадь, которую, чтобы продать, цыгане через тростинку всем табором надували.
16 сентября, 13:23
orion p3corion p3c
84263006
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