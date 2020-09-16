https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577312531.html

Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко законно избран, для его безопасности никакие гарантии не нужны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:06

2020-09-16T13:06

2020-09-16T13:06

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576593092_0:58:2872:1674_1400x0_80_0_0_546264512ff438dfc90584e3885bf362.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Президент Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> законно избран, для его безопасности никакие гарантии не нужны, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, комментируя соответствующее заявление <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светланы Тихановской</a>.Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Тихановская ранее заявила, что если Лукашенко уйдет из власти мирно, он получит гарантии личной безопасности."Мы никак бы не хотели на это реагировать. Я могу лишь еще раз повторить, что Лукашенко является легитимным президентом Белоруссии. Не думаю, что он нуждается в каких-то гарантиях безопасности у себя в стране. А в остальном это все внутреннее дело Белоруссии", - сказал Песков журналистам. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577306844.html

Инга Зайцева Много эмоций и не капли доказательств проигрыша. 511

orion p3c В книге "Поднятая целина" упоминается лошадь, которую, чтобы продать, цыгане через тростинку всем табором надували. 419

14

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире