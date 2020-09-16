https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577311759.html

Военного вмешательства России в Белоруссии не будет, заявила Тихановская

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что оппозиция не ожидает никакого военного вмешательства со стороны РФ. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:53

2020-09-16T12:53

2020-09-16T12:56

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>КИЕВ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что оппозиция не ожидает никакого военного вмешательства со стороны РФ."Мы этого не ожидаем (возможное военное вмешательство со стороны РФ против Белоруссии – ред.), мы этого не желаем, и мы очень надеемся, что так не произойдёт. Наверное, на ошибках учатся, и в отношении Беларуси таких действий со стороны России не будет. Белорусы дружественны абсолютно с гражданами <a href="http://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya/" target="_blank" data-auto="true">Российской Федерации</a>. Мы всегда были в замечательных отношениях, и очень не хочется эти отношения портить. Россияне не поймут такого решения своего правительства как ввод войск или оказание военной помощи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>. Более того, Лукашенко такая помощь не понадобится, потому что у нас демонстрации носят абсолютно мирный характер, и мы уверены, что таковыми они и останутся", - сказала Тихановская в интервью изданию <a href="https://lb.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">LB.ua</a>.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что создал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии, который будет задействован в случае необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы не перейдут границ, не начнут разбой. Глава государства подчеркнул, что сделал это по просьбе Лукашенко. В понедельник пресс-секретарь российского лидера <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> по итогам прошедших в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> переговоров двух президентов сообщил, что Путин и Лукашенко договорились о том, чтобы резерв силовиков, созданный Россией на границе с Белоруссией, был снят и направлен в места постоянной дислокации. Также Песков заявлял, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но вмешиваться не будет.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577309455.html

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577306844.html

Sergej Vox вот кукла не угомонная,дали ключик от дома Белоруссии в польше вот кукует от туда 20

Иван Грозный "Россияне не поймут такого решения как ввод войск" она уже и от имени россиян говорит, у неё точно шизофрения, ахах 19

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, дмитрий песков, белоруссия, в мире