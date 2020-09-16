https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577309455.html

Тихановская предсказала судьбу Светланы Алексиевич

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции и нобелевского лауреата РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:12

2020-09-16T12:12

2020-09-16T12:12

протесты в белоруссии

мария колесникова

светлана тихановская

светлана алексиевич

александр лукашенко

генеральная прокуратура рф

белоруссия

литва

в мире

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<strong>КИЕВ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> считает, что члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции и нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич вряд ли арестуют или выдворят из страны."Думаю, ни то, ни другое (не арестуют и не попытаются выдворить из страны – ред.). Это будет слишком большой скандал, если ее (Алексиевич – ред.) выдворят из страны. Во-первых, она уже в возрасте. Во-вторых, она лауреат Нобелевской премии. Она слишком известна, чтобы выдворить ее из страны, а тем более посадить в тюрьму. Думаю, это осудят даже те, кто поддерживает диктатуру", - сказала Тихановская в интервью изданию <a href="https://lb.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">LB.ua</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы. После выборов она выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета – <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a>, они заключены под стражу в Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577306844.html

https://ria.ru/20200909/aleksievich-1576977168.html

Александр Невский Это уже не первое "пророчество", ей не дают покоя и лавры Ванги? Во, как её понесло к небожителям. 80

Владимир Белогорский Эта нобелевская русофобка сама уедет из Белоруссии... 76

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белоруссия

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, светлана тихановская, светлана алексиевич, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, литва, в мире