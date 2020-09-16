Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577309455.html
Тихановская предсказала судьбу Светланы Алексиевич
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции и нобелевского лауреата РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:12
2020-09-16T12:12
протесты в белоруссии
мария колесникова
светлана тихановская
светлана алексиевич
александр лукашенко
генеральная прокуратура рф
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149698/54/1496985481_0:204:2718:1733_1400x0_80_0_0_85ab8f38953b924f501597e281f72ed5.jpg
<strong>КИЕВ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> считает, что члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции и нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич вряд ли арестуют или выдворят из страны."Думаю, ни то, ни другое (не арестуют и не попытаются выдворить из страны – ред.). Это будет слишком большой скандал, если ее (Алексиевич – ред.) выдворят из страны. Во-первых, она уже в возрасте. Во-вторых, она лауреат Нобелевской премии. Она слишком известна, чтобы выдворить ее из страны, а тем более посадить в тюрьму. Думаю, это осудят даже те, кто поддерживает диктатуру", - сказала Тихановская в интервью изданию <a href="https://lb.ua/" target="_blank" rel="nofollow noopener">LB.ua</a>.Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы. После выборов она выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>.<a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратура</a> Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета – <a href="http://ria.ru/person_mariya-kolesnikova/" target="_blank" data-auto="true">Мария Колесникова</a> и <a href="http://ria.ru/person_maksim-znak/" target="_blank" data-auto="true">Максим Знак</a>, они заключены под стражу в Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577306844.html
https://ria.ru/20200909/aleksievich-1576977168.html
Это уже не первое "пророчество", ей не дают покоя и лавры Ванги? Во, как её понесло к небожителям.
80
Эта нобелевская русофобка сама уедет из Белоруссии...
76
17
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149698/54/1496985481_69:0:2650:1936_1400x0_80_0_0_5c2fc5e08ed893b758c693cdbecb2b2f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария колесникова, светлана тихановская, светлана алексиевич, александр лукашенко, генеральная прокуратура рф, белоруссия, литва, в мире

Тихановская предсказала судьбу Светланы Алексиевич

12:12 16.09.2020
6761
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПисатель Светлана Алексиевич
Писатель Светлана Алексиевич - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Писатель Светлана Алексиевич . Архивное фото
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская считает, что члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции и нобелевского лауреата по литературе Светлану Алексиевич вряд ли арестуют или выдворят из страны.
"Думаю, ни то, ни другое (не арестуют и не попытаются выдворить из страны – ред.). Это будет слишком большой скандал, если ее (Алексиевич – ред.) выдворят из страны. Во-первых, она уже в возрасте. Во-вторых, она лауреат Нобелевской премии. Она слишком известна, чтобы выдворить ее из страны, а тем более посадить в тюрьму. Думаю, это осудят даже те, кто поддерживает диктатуру", - сказала Тихановская в интервью изданию LB.ua.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 11:28Протесты в Белоруссии
Тихановская рассказала, о чем бы поговорила с Путиным при встрече
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума КС оппозиции, кроме Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы. После выборов она выехала в Литву.
Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета – Мария Колесникова и Максим Знак, они заключены под стражу в Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 12:24Протесты в Белоруссии
Алексиевич заявила, что не будет покидать Белоруссию
54823469
Обсудить 17
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаСветлана ТихановскаяСветлана АлексиевичАлександр ЛукашенкоГенеральная прокуратура РФБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Это уже не первое "пророчество", ей не дают покоя и лавры Ванги? Во, как её понесло к небожителям.
16 сентября, 12:14
Александр НевскийАлександр Невский
3070001
Эта нобелевская русофобка сама уедет из Белоруссии...
16 сентября, 12:15
Владимир БелогорскийВладимир Белогорский
4510003
Рекомендуем
Светлана Тихановская
Тихановская рассказала, о чем бы поговорила с Путиным при встрече
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Военного вмешательства России в Белоруссии не будет, заявила Тихановская
Николай Рыбаков
"Яблоко" призвало послов в Белоруссии вмешаться в ситуацию со Шкляровым
Светлана Тихановская
Тихановская прокомментировала предоставление Россией кредита Белоруссии
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко
Урсула фон дер Ляйен
В Еврокомиссии предложили поменять систему голосования по санкциям
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В ВОЗ назвали реагирование России на COVID-19 беспрецедентным
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о "Северном потоке — 2"
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Белорусская оппозиция подготовит санкционный "список Колесниковой"
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Германия предлагала США сделку по "Северному потоку — 2"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко назвал условие переориентации грузопотоков на российские порты
Президент США Дональд Трамп
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена о Трампе
Сотрудник Национального исследовательского центра им. Гамалеи в лаборатории
В Центре Гамалеи прокомментировали ситуацию вокруг оксфордской вакцины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния