Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577306844.html
Тихановская рассказала, о чем бы поговорила с Путиным при встрече
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, о чем бы заявила российскому лидеру Владимиру Путину, если бы их встреча состоялась -... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:28
2020-09-16T12:13
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
сергей лавров
дмитрий песков
владимир путин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931111_0:251:3101:1995_1400x0_80_0_0_8f08677349dd0e7540122ef92b6eccc0.jpg
<strong>КИЕВ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> рассказала, о чем бы заявила российскому лидеру <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиру Путину</a>, если бы их встреча состоялась - что со стороны президента РФ "было бы разумно поддержать народ Белоруссии".Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила Тихановская, а не действующий лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву. Ранее она заявляла, что Путин поддерживает Лукашенко, но не слишком активно.Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.После выборов президента в Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни они подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html
Вот только Путину не о чем говорить с полной марионеткой Запада, которая даже с телесуфлером не может текст нормально прочесть. А помечтать ей, конечно, не возбраняется
118
Для неё актуальная тема - условия содержания в местах лишения свободы.
75
13
россия
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931111_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_09291eb05730ef1bae8cc109cf3da67f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире

Тихановская рассказала, о чем бы поговорила с Путиным при встрече

11:28 16.09.2020 (обновлено: 12:13 16.09.2020)
8896
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Светлана Тихановская
 Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, о чем бы заявила российскому лидеру Владимиру Путину, если бы их встреча состоялась - что со стороны президента РФ "было бы разумно поддержать народ Белоруссии".

"Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси. Думаю, что мы бы нашли, о чем поговорить. Однако то, что я сказала вам, – самый главный мой посыл. Мы не хотим никакой агрессии внутри страны. Мы хотим сами решать, как нам двигаться дальше, с каким президентом развивать свою страну", - сказала Тихановская в интервью изданию LB.ua в ответ на вопрос, чтобы она сказала Путину, если бы у нее был с ним разговор вне камер.

Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила Тихановская, а не действующий лидер Александр Лукашенко. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву. Ранее она заявляла, что Путин поддерживает Лукашенко, но не слишком активно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
После выборов президента в Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни они подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 07:48Протесты в Белоруссии
Тихановская назвала вопросом времени уход Лукашенко с поста президента
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
1117520684
Обсудить 13
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоСергей ЛавровДмитрий ПесковВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Вот только Путину не о чем говорить с полной марионеткой Запада, которая даже с телесуфлером не может текст нормально прочесть. А помечтать ей, конечно, не возбраняется
16 сентября, 11:37
mglamgla
97200118
Для неё актуальная тема - условия содержания в местах лишения свободы.
16 сентября, 11:38
иеромонах Макарийиеромонах Макарий
54300117
Рекомендуем
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе, Литва
Песков прокомментировал слова Тихановской о Лукашенко
Писатель Светлана Алексиевич
Тихановская предсказала судьбу Светланы Алексиевич
Светлана Тихановская
Тихановская прокомментировала предоставление Россией кредита Белоруссии
Светлана Тихановская во время пресс-конференции в Вильнюсе, Литва
Военного вмешательства России в Белоруссии не будет, заявила Тихановская
Участники акции протеста на проспекте Независимости в Минске
Лукашенко прокомментировал заявления оппозиции о спонтанности протестов
Урсула фон дер Ляйен
В Еврокомиссии предложили поменять систему голосования по санкциям
Светлана Тихановская
Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко, если он мирно уйдет
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о "Северном потоке — 2"
Здание Европейского парламента в Страсбурге
В Европарламенте выступили за изоляцию России из-за ситуации с Навальным
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Президент США Дональд Трамп
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена о Трампе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью российским журналистам во Дворце независимости в Минске
Лукашенко рассказал, когда пройдут новые президентские выборы
Певец Николай Басков
Белорусы атаковали инстаграм Баскова
Стенд Facebook на ежегодной конференции для разработчиков F8 в Сан-Хосе, штат Калифорния
Звезды присоединились к бойкоту Instagram и Facebook
Николай Рыбаков
"Яблоко" призвало послов в Белоруссии вмешаться в ситуацию со Шкляровым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния