https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577306844.html

Тихановская рассказала, о чем бы поговорила с Путиным при встрече

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, о чем бы заявила российскому лидеру Владимиру Путину, если бы их встреча состоялась -... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:28

2020-09-16T11:28

2020-09-16T12:13

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

сергей лавров

дмитрий песков

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>КИЕВ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> рассказала, о чем бы заявила российскому лидеру <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимиру Путину</a>, если бы их встреча состоялась - что со стороны президента РФ "было бы разумно поддержать народ Белоруссии".Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила Тихановская, а не действующий лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву. Ранее она заявляла, что Путин поддерживает Лукашенко, но не слишком активно.Пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a> заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a>.После выборов президента в Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни они подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200915/tikhanovskaya-1577241915.html

mgla Вот только Путину не о чем говорить с полной марионеткой Запада, которая даже с телесуфлером не может текст нормально прочесть. А помечтать ей, конечно, не возбраняется 118

иеромонах Макарий Для неё актуальная тема - условия содержания в местах лишения свободы. 75

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, белоруссия, в мире