Тихановская рассказала, о чем бы поговорила с Путиным при встрече
11:28 16.09.2020 (обновлено: 12:13 16.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко
КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала, о чем бы заявила российскому лидеру Владимиру Путину, если бы их встреча состоялась - что со стороны президента РФ "было бы разумно поддержать народ Белоруссии".
"Наверное, сказала бы, что белорусам уже не вернуться в то состояние, в котором мы жили до нового времени, до этого года, что разумно со стороны лидера Российской Федерации поддержать именно народ Беларуси. Думаю, что мы бы нашли, о чем поговорить. Однако то, что я сказала вам, – самый главный мой посыл. Мы не хотим никакой агрессии внутри страны. Мы хотим сами решать, как нам двигаться дальше, с каким президентом развивать свою страну", - сказала Тихановская в интервью изданию LB.ua в ответ на вопрос, чтобы она сказала Путину, если бы у нее был с ним разговор вне камер.
Белорусская оппозиция считает, что на выборах президента Белоруссии, состоявшихся 9 августа, победила Тихановская, а не действующий лидер Александр Лукашенко. При этом мировое сообщество Тихановскую президентом Белоруссии не признало. Сама политик после выборов уехала в Литву. Ранее она заявляла, что Путин поддерживает Лукашенко, но не слишком активно.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль может только приветствовать желание оппозиционеров Белоруссии развивать отношения с РФ, но не видели единой позиции от них на этот счет. России пока ни к чему встречаться с представителями координационного совета оппозиции Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
После выборов президента в Белоруссии начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни они подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы и спецсредства. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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