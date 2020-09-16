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https://ria.ru/20200916/tesak-1577329925.html
Адвокат "Тесака" заявил, что тот дал показания под давлением
Найденного сегодня мертвым в СИЗО Челябинска националиста Максима Марцинкевича (Тесака) принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:17
2020-09-16T20:56
смерть националиста максима "тесака" марцинкевича
максим марцинкевич
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
красноярск
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Найденного сегодня мертвым в СИЗО Челябинска националиста <a href="https://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich" target="_blank">Максима Марцинкевича </a>(Тесака) принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву, заявил РИА Новости его адвокат Владимир Краснов. При этом другой адвокат Марцинкевича Валентина Трофимник, посещавшая его в Красноярске, подтвердила агентству, что её подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.Ранее ГУФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3, СУСК добавило, что Тесак оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.По словам Краснова, его коллеги лично видели признательные показания. "Мы сопровождали его на всех этапах, договаривались с местными адвокатами, были с ними на связи, хотя это было непросто, нам создавали препятствия. Адвокаты посещали его, в том числе на прошлой неделе. Они видели чистосердечные признания, которые были, прямо скажем, выбиты у него под пытками и избиениями. Через две недели, месяц его должны были этапировать в Москву. В 2014 году он писал о том, что, если найдете меня с ранами на венах, будьте уверены, что мне помогли. Мы уверены, что ему помогли", - заключил адвокат.Адвокат Марцинкевича Валентина Трофимик, которая посещала Тесака в СИЗО <a href="https://ria.ru/location_Krasnojarsk" target="_blank">Красноярска</a> по ордеру незадолго до его смерти, утвердительно ответила на вопрос корреспондента РИА Новости, предлагали ли ее подзащитному подписать некую бумагу в отсутствии адвоката, но тот ничего не подписал."Да, конечно", - подтвердила Трофимик, добавив, что допросы Марцинкевича в СИЗО Красноярска велись без адвоката. Она не стала уточнять, кто их проводил. "Какие органы проводили допросы - это пусть следственные органы дают (комментарии – ред.)", - пояснила собеседница.РИА Новости пока не располагает комментарием ФСИН.Последний приговор в отношении Марцинкевича вступил в силу в конце мая 2019 года, после этого он был этапирован в ИК-1 ГУФСИН России по республике Коми. В октябре того же года в России частично декриминализации статью 282 УК РФ, это позволило Тесаку избежать дальнейшего пребывания в статусе рецидивиста и рассчитывать на более скорое освобождение после пересчёта назначенного наказания.В ИК-1 Марцинкевича признавали злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, в общей сложности почти 60 дней он провёл в штрафном изоляторе за нарушение формы одежды, отказ убирать руки за спину, самовольное оставление строя отряда. Об этом стало известно из материалов суда в рамках гражданского иска колонии к Марцинкевичу: ИК-1 просила суд установить административный надзор за националистом из-за череды проступков.После перерасчета судом назначенного Марцинкевичу наказания его из колонии строгого режима перевели в ФКУ СИЗО-2 в Сосногорске, а позже - в следственные изоляторы Красноярского края и соседних регионов. Несколько раз из-за эпидемиологической ситуации он находился в карантине, сообщали сторонники Тесака, поддерживавшие с ним связь.
https://ria.ru/20200916/razgovor-1577324013.html
https://ria.ru/20200916/zapiska-1577320156.html
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смерть националиста максима "тесака" марцинкевича, максим марцинкевич, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), красноярск, происшествия

Адвокат "Тесака" заявил, что тот дал показания под давлением

16:17 16.09.2020 (обновлено: 20:56 16.09.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМаксим Марцинкевич (Тесак), обвиняемый в нападении на людей, во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы. 20 июня 2017
Максим Марцинкевич (Тесак), обвиняемый в нападении на людей, во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы. 20 июня 2017 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Найденного сегодня мертвым в СИЗО Челябинска националиста Максима Марцинкевича (Тесака) принуждали к даче признательных показаний для нового дела, вскоре он должен был быть этапирован в Москву, заявил РИА Новости его адвокат Владимир Краснов. При этом другой адвокат Марцинкевича Валентина Трофимник, посещавшая его в Красноярске, подтвердила агентству, что её подзащитному предлагали подписать некую бумагу в отсутствие представителя защиты.
Ранее ГУФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3, СУСК добавило, что Тесак оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.

"Последний раз лично я общался с ним в конце июля по видеоконференцсвязи, это было заседание Мосгорсуда. Уже тогда нам было косвенно известно, что на него оказывают давление, чтобы получить чистосердечные признания в том, чего он не делал. Мы говорили ему не переживать, говорили, что сможем доказать, что он не причастен к преступлению, которое на него хотят повесить. Максим был подавлен", - рассказал собеседник агентства.

По словам Краснова, его коллеги лично видели признательные показания. "Мы сопровождали его на всех этапах, договаривались с местными адвокатами, были с ними на связи, хотя это было непросто, нам создавали препятствия. Адвокаты посещали его, в том числе на прошлой неделе. Они видели чистосердечные признания, которые были, прямо скажем, выбиты у него под пытками и избиениями. Через две недели, месяц его должны были этапировать в Москву. В 2014 году он писал о том, что, если найдете меня с ранами на венах, будьте уверены, что мне помогли. Мы уверены, что ему помогли", - заключил адвокат.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:21
Адвокат "Тесака" рассказал о последнем разговоре с ним
Адвокат Марцинкевича Валентина Трофимик, которая посещала Тесака в СИЗО Красноярска по ордеру незадолго до его смерти, утвердительно ответила на вопрос корреспондента РИА Новости, предлагали ли ее подзащитному подписать некую бумагу в отсутствии адвоката, но тот ничего не подписал.
"Да, конечно", - подтвердила Трофимик, добавив, что допросы Марцинкевича в СИЗО Красноярска велись без адвоката. Она не стала уточнять, кто их проводил. "Какие органы проводили допросы - это пусть следственные органы дают (комментарии – ред.)", - пояснила собеседница.
РИА Новости пока не располагает комментарием ФСИН.
Последний приговор в отношении Марцинкевича вступил в силу в конце мая 2019 года, после этого он был этапирован в ИК-1 ГУФСИН России по республике Коми. В октябре того же года в России частично декриминализации статью 282 УК РФ, это позволило Тесаку избежать дальнейшего пребывания в статусе рецидивиста и рассчитывать на более скорое освобождение после пересчёта назначенного наказания.
В ИК-1 Марцинкевича признавали злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, в общей сложности почти 60 дней он провёл в штрафном изоляторе за нарушение формы одежды, отказ убирать руки за спину, самовольное оставление строя отряда. Об этом стало известно из материалов суда в рамках гражданского иска колонии к Марцинкевичу: ИК-1 просила суд установить административный надзор за националистом из-за череды проступков.
После перерасчета судом назначенного Марцинкевичу наказания его из колонии строгого режима перевели в ФКУ СИЗО-2 в Сосногорске, а позже - в следственные изоляторы Красноярского края и соседних регионов. Несколько раз из-за эпидемиологической ситуации он находился в карантине, сообщали сторонники Тесака, поддерживавшие с ним связь.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 14:25
Раскрыто содержание предсмертной записки "Тесака"
91111610
Обсудить 2
Смерть националиста Максима "Тесака" МарцинкевичаМаксим МарцинкевичФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)КрасноярскПроисшествия
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Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
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