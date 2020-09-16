https://ria.ru/20200916/subsidii-1577304838.html

Регионы начали получать субсидии на программы общественного здоровья

Минздрав России начал предоставлять субсидии регионам на реализацию проектов в области общественного здоровья, пока все в рамках пилотного проекта, поэтому... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T10:48

2020-09-16T10:48

2020-09-16T10:48

олег салагай

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрав России</a> начал предоставлять субсидии регионам на реализацию проектов в области общественного здоровья, пока все в рамках пилотного проекта, поэтому число субъектов небольшое, заявил замминистра здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Oleg_Salagajj/" target="_blank" data-auto="true">Олег Салагай</a>."Чтобы поддержать региональные организации, министерством здравоохранения начиная с этого года предоставляются субсидии регионам на реализацию проектов в области общественного здоровья, проводимых совместно с некоммерческими организациями", - сказал Салагай на научно-практической конференции "Неинфекционные заболевания и здоровье населения России".Он уточнил, что в этом году это пилотный проект, количество субъектов пока небольшое, но это регионы, в которых распространенность факторов риска и уровень смертности является наиболее тревожащим."Изучение "пилота" затем покажет, каким образом правильно действовать дальше", - пояснил Салагай.

https://ria.ru/20200901/shkola-1576559536.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег салагай, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество