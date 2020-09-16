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РИА Наука
https://ria.ru/20200916/spermatozoidy-1577316012.html
Найдены древнейшие сперматозоиды возрастом сто миллионов лет
В образцах янтаря мелового возраста палеонтологи нашли самку ископаемых ракообразных со сперматозоидами в репродуктивном тракте. Возраст находки сто миллионов... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:00
2020-09-16T23:35
риа наука
палеонтология
биология
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> В образцах янтаря мелового возраста палеонтологи нашли самку ископаемых ракообразных со сперматозоидами в репродуктивном тракте. Возраст находки сто миллионов лет. Это древнейшая на сегодняшний день находка ископаемых сперматозоидов. Описание <a href="https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2020.1661" target="_blank" rel="nofollow noopener">приведено</a> в журнале <a href="http://ria.ru/organization_Proceedings_of_the_Royal_Society_B/" target="_blank" data-auto="true">Proceedings of the Royal Society B</a>.В меловой период территория современной Мьянмы была покрыта прибрежными лесами, деревья которых выделяли огромное количество смолы. Попавшие в липкие капли мелкие животные и насекомые теперь представляют уникальный палеонтологический материал.Исследователи из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> изучили образец янтаря из <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянмы</a>, содержащий 39 окаменелостей остракод — мелких ракообразных с двустворчатой раковиной. В образце были самцы, самки и молодь. Особенно ученых заинтересовала самка, у которой при детальном рассмотрении в репродуктивных органах они обнаружили сперматозоиды. Фактически, это самая старая окаменелость, в которой были идентифицированы сперматозоиды. Предыдущий рекордный возраст, 50 миллионов лет, принадлежал одному виду червей. Новые данные продлевают этот возраст как минимум в два раза.Находки окаменелых сперматозоидов крайне редки, так как мягкие ткани, как правило, не сохраняются в отложениях. Исключение — янтарь. В нем сохранность настолько хорошая, что ученые порой могут изучить строение древних организмов вплоть до клеточного уровня.Остракоды появились на Земле примерно 500 миллионов лет назад и живут до сих пор — биологи описали тысячи современных видов, которые обитают в океанах, пресноводных озерах и реках. Окаменелые раковины этих ракообразных отнюдь не редкость, но образцы, сохранившиеся в бирманском янтаре, по словам ученых, раскрывают уникальные детали их внутренних органов, в том числе участвующих в воспроизводстве. "Находки дали нам чрезвычайно редкую возможность узнать больше об эволюции этих органов", — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования, геобиолога из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана Ренате Мацке-Караш (Renate Matzke-Karasz), проводившей морфологический анализ окаменелостей.Кроме того, окаменелости представляют собой неизвестный ранее вид ракообразных, получивший название Myanmarcypris hui. Его парные известковые створки, образующие панцирь, по форме напоминают раковину мидии.Авторы изучили образцы с помощью рентгеновской микрокомпьютерной томографии, после чего построили трехмерные модели членистоногих. Изображения показали мельчайшие детали анатомии этих животных — от крошечных конечностей до репродуктивных органов. Сперматозоиды, которые оказались гигантских размеров, находились в парных резервуарах самки, где они, по мнению ученых, ожидали, когда яйцеклетки самки созреют."Эта самка, должно быть, спарилась незадолго до того, как была заключена в смолу", — говорит первый автор статьи Ван Хе (Wang He) из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук.Самцы большинства видов животных, включая людей, производят большое количество очень маленьких сперматозоидов. Некоторые виды, такие как плодовые мухи и остракоды, выбрали другую репродуктивную стратегию: они производят небольшое количество огромных сперматозоидов, длина которых вместе с хвостом больше длины взрослого животного."Тот факт, что у животных уже сто миллионов лет назад развились гигантские сперматозоиды, означает, что эта репродуктивная стратегия успешна в очень долгосрочной перспективе", — отмечает Мацке-Караш.Сравнение с современными видами показали, что, несмотря на морфологические различия, половые органы и репродуктивный механизм у остракод в течение всего этого времени оставался неизменным.
https://ria.ru/20200812/1575685155.html
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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палеонтология, биология, земля - риа наука, открытия - риа наука

Найдены древнейшие сперматозоиды возрастом сто миллионов лет

14:00 16.09.2020 (обновлено: 23:35 16.09.2020)
13164
© YANG DinghuaХудожественная реконструкция спаривающихся остракод
Художественная реконструкция спаривающихся остракод - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© YANG Dinghua
Художественная реконструкция спаривающихся остракод
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В образцах янтаря мелового возраста палеонтологи нашли самку ископаемых ракообразных со сперматозоидами в репродуктивном тракте. Возраст находки сто миллионов лет. Это древнейшая на сегодняшний день находка ископаемых сперматозоидов. Описание приведено в журнале Proceedings of the Royal Society B.
В меловой период территория современной Мьянмы была покрыта прибрежными лесами, деревья которых выделяли огромное количество смолы. Попавшие в липкие капли мелкие животные и насекомые теперь представляют уникальный палеонтологический материал.
Исследователи из Китая, Великобритании и Германии изучили образец янтаря из Мьянмы, содержащий 39 окаменелостей остракод — мелких ракообразных с двустворчатой раковиной. В образце были самцы, самки и молодь. Особенно ученых заинтересовала самка, у которой при детальном рассмотрении в репродуктивных органах они обнаружили сперматозоиды.
Фактически, это самая старая окаменелость, в которой были идентифицированы сперматозоиды. Предыдущий рекордный возраст, 50 миллионов лет, принадлежал одному виду червей. Новые данные продлевают этот возраст как минимум в два раза.
Находки окаменелых сперматозоидов крайне редки, так как мягкие ткани, как правило, не сохраняются в отложениях. Исключение — янтарь. В нем сохранность настолько хорошая, что ученые порой могут изучить строение древних организмов вплоть до клеточного уровня.
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Остракоды появились на Земле примерно 500 миллионов лет назад и живут до сих пор — биологи описали тысячи современных видов, которые обитают в океанах, пресноводных озерах и реках. Окаменелые раковины этих ракообразных отнюдь не редкость, но образцы, сохранившиеся в бирманском янтаре, по словам ученых, раскрывают уникальные детали их внутренних органов, в том числе участвующих в воспроизводстве.
"Находки дали нам чрезвычайно редкую возможность узнать больше об эволюции этих органов", — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования, геобиолога из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана Ренате Мацке-Караш (Renate Matzke-Karasz), проводившей морфологический анализ окаменелостей.
Кроме того, окаменелости представляют собой неизвестный ранее вид ракообразных, получивший название Myanmarcypris hui. Его парные известковые створки, образующие панцирь, по форме напоминают раковину мидии.
Авторы изучили образцы с помощью рентгеновской микрокомпьютерной томографии, после чего построили трехмерные модели членистоногих. Изображения показали мельчайшие детали анатомии этих животных — от крошечных конечностей до репродуктивных органов. Сперматозоиды, которые оказались гигантских размеров, находились в парных резервуарах самки, где они, по мнению ученых, ожидали, когда яйцеклетки самки созреют.
"Эта самка, должно быть, спарилась незадолго до того, как была заключена в смолу", — говорит первый автор статьи Ван Хе (Wang He) из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук.
Самцы большинства видов животных, включая людей, производят большое количество очень маленьких сперматозоидов. Некоторые виды, такие как плодовые мухи и остракоды, выбрали другую репродуктивную стратегию: они производят небольшое количество огромных сперматозоидов, длина которых вместе с хвостом больше длины взрослого животного.
"Тот факт, что у животных уже сто миллионов лет назад развились гигантские сперматозоиды, означает, что эта репродуктивная стратегия успешна в очень долгосрочной перспективе", — отмечает Мацке-Караш.
© NIGPASСохранившиеся части тела ископаемых остракод по сравнению с современными аналогами
Сохранившиеся части тела ископаемых остракод по сравнению с современными аналогами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© NIGPAS
Сохранившиеся части тела ископаемых остракод по сравнению с современными аналогами
Сравнение с современными видами показали, что, несмотря на морфологические различия, половые органы и репродуктивный механизм у остракод в течение всего этого времени оставался неизменным.
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