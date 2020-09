https://ria.ru/20200916/spermatozoidy-1577316012.html

Найдены древнейшие сперматозоиды возрастом сто миллионов лет

В образцах янтаря мелового возраста палеонтологи нашли самку ископаемых ракообразных со сперматозоидами в репродуктивном тракте. Возраст находки сто миллионов... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:00

2020-09-16T14:00

2020-09-16T23:35

риа наука

палеонтология

биология

земля - риа наука

открытия - риа наука

<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> В образцах янтаря мелового возраста палеонтологи нашли самку ископаемых ракообразных со сперматозоидами в репродуктивном тракте. Возраст находки сто миллионов лет. Это древнейшая на сегодняшний день находка ископаемых сперматозоидов. Описание <a href="https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.2020.1661" target="_blank" rel="nofollow noopener">приведено</a> в журнале <a href="http://ria.ru/organization_Proceedings_of_the_Royal_Society_B/" target="_blank" data-auto="true">Proceedings of the Royal Society B</a>.В меловой период территория современной Мьянмы была покрыта прибрежными лесами, деревья которых выделяли огромное количество смолы. Попавшие в липкие капли мелкие животные и насекомые теперь представляют уникальный палеонтологический материал.Исследователи из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> и <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> изучили образец янтаря из <a href="http://ria.ru/location_Myanmar/" target="_blank" data-auto="true">Мьянмы</a>, содержащий 39 окаменелостей остракод — мелких ракообразных с двустворчатой раковиной. В образце были самцы, самки и молодь. Особенно ученых заинтересовала самка, у которой при детальном рассмотрении в репродуктивных органах они обнаружили сперматозоиды. Фактически, это самая старая окаменелость, в которой были идентифицированы сперматозоиды. Предыдущий рекордный возраст, 50 миллионов лет, принадлежал одному виду червей. Новые данные продлевают этот возраст как минимум в два раза.Находки окаменелых сперматозоидов крайне редки, так как мягкие ткани, как правило, не сохраняются в отложениях. Исключение — янтарь. В нем сохранность настолько хорошая, что ученые порой могут изучить строение древних организмов вплоть до клеточного уровня.Остракоды появились на Земле примерно 500 миллионов лет назад и живут до сих пор — биологи описали тысячи современных видов, которые обитают в океанах, пресноводных озерах и реках. Окаменелые раковины этих ракообразных отнюдь не редкость, но образцы, сохранившиеся в бирманском янтаре, по словам ученых, раскрывают уникальные детали их внутренних органов, в том числе участвующих в воспроизводстве. "Находки дали нам чрезвычайно редкую возможность узнать больше об эволюции этих органов", — приводятся в пресс-релизе слова одного из авторов исследования, геобиолога из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана Ренате Мацке-Караш (Renate Matzke-Karasz), проводившей морфологический анализ окаменелостей.Кроме того, окаменелости представляют собой неизвестный ранее вид ракообразных, получивший название Myanmarcypris hui. Его парные известковые створки, образующие панцирь, по форме напоминают раковину мидии.Авторы изучили образцы с помощью рентгеновской микрокомпьютерной томографии, после чего построили трехмерные модели членистоногих. Изображения показали мельчайшие детали анатомии этих животных — от крошечных конечностей до репродуктивных органов. Сперматозоиды, которые оказались гигантских размеров, находились в парных резервуарах самки, где они, по мнению ученых, ожидали, когда яйцеклетки самки созреют."Эта самка, должно быть, спарилась незадолго до того, как была заключена в смолу", — говорит первый автор статьи Ван Хе (Wang He) из Нанкинского института геологии и палеонтологии Китайской академии наук.Самцы большинства видов животных, включая людей, производят большое количество очень маленьких сперматозоидов. Некоторые виды, такие как плодовые мухи и остракоды, выбрали другую репродуктивную стратегию: они производят небольшое количество огромных сперматозоидов, длина которых вместе с хвостом больше длины взрослого животного."Тот факт, что у животных уже сто миллионов лет назад развились гигантские сперматозоиды, означает, что эта репродуктивная стратегия успешна в очень долгосрочной перспективе", — отмечает Мацке-Караш.Сравнение с современными видами показали, что, несмотря на морфологические различия, половые органы и репродуктивный механизм у остракод в течение всего этого времени оставался неизменным.

