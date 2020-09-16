Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях
03:18 16.09.2020 (обновлено: 07:35 16.09.2020)
1872
© Фото : ВКонтактеСтраница ВКонтакте на экране ноутбука
© Фото : ВКонтакте
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Подходить к выбору контента для размещения в соцсетях стоит очень внимательно и не выкладывать то, что вы не стали бы показывать незнакомцу на улице. Не рекомендуется публиковать фотографии личных, финансовых документов, билетов на отдых, фотографии детей, свою геолокацию — этой информацией могут воспользоваться мошенники или грабители, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.
"По информации из билетов можно определить, когда семья будет вне дома. В эти даты грабители могут проникнуть в дом или угнать семейный автомобиль. Интернет-мошенники, используя данные билетов, присылают ложные уведомления от имени авиакомпаний, которые приводят путешественников к финансовым потерям", — предостерегает эксперт.
Фотографии детей могут незаконно использоваться, например, в интернет-рекламе – отследить это бывает очень сложно.