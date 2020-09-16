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Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях
Подходить к выбору контента для размещения в соцсетях стоит очень внимательно и не выкладывать то, что вы не стали бы показывать незнакомцу на улице. Не... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T03:18
2020-09-16T07:35
мошенничество
фотография
интернет
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Подходить к выбору контента для размещения в соцсетях стоит очень внимательно и не выкладывать то, что вы не стали бы показывать незнакомцу на улице. Не рекомендуется публиковать <a href="https://ria.ru/tag_fotografija_2/" target="_blank">фотографии</a> личных, финансовых документов, билетов на отдых, фотографии детей, свою геолокацию — этой информацией могут воспользоваться мошенники или грабители, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200916/832023217.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.Фотографии детей могут незаконно использоваться, например, в интернет-рекламе – отследить это бывает очень сложно.
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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мошенничество, фотография, интернет, общество

Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях

03:18 16.09.2020 (обновлено: 07:35 16.09.2020)
1872
© Фото : ВКонтактеСтраница ВКонтакте на экране ноутбука
Страница ВКонтакте на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Подходить к выбору контента для размещения в соцсетях стоит очень внимательно и не выкладывать то, что вы не стали бы показывать незнакомцу на улице. Не рекомендуется публиковать фотографии личных, финансовых документов, билетов на отдых, фотографии детей, свою геолокацию — этой информацией могут воспользоваться мошенники или грабители, рассказал агентству "Прайм" эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.

"По информации из билетов можно определить, когда семья будет вне дома. В эти даты грабители могут проникнуть в дом или угнать семейный автомобиль. Интернет-мошенники, используя данные билетов, присылают ложные уведомления от имени авиакомпаний, которые приводят путешественников к финансовым потерям", — предостерегает эксперт.

Фотографии детей могут незаконно использоваться, например, в интернет-рекламе – отследить это бывает очень сложно.
31102011
МошенничествоФотографияИнтернетОбщество
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