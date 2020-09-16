https://ria.ru/20200916/sotsset-1577293899.html

Эксперт рассказал, какие картинки лучше не публиковать в соцсетях

Подходить к выбору контента для размещения в соцсетях стоит очень внимательно и не выкладывать то, что вы не стали бы показывать незнакомцу на улице. Не... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T03:18

2020-09-16T03:18

2020-09-16T07:35

мошенничество

фотография

интернет

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Подходить к выбору контента для размещения в соцсетях стоит очень внимательно и не выкладывать то, что вы не стали бы показывать незнакомцу на улице. Не рекомендуется публиковать <a href="https://ria.ru/tag_fotografija_2/" target="_blank">фотографии</a> личных, финансовых документов, билетов на отдых, фотографии детей, свою геолокацию — этой информацией могут воспользоваться мошенники или грабители, рассказал <a href="http://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200916/832023217.html" target="_blank">агентству "Прайм"</a> эксперт проекта НАФИ "Цифровой гражданин" Аслан Субханкулов.Фотографии детей могут незаконно использоваться, например, в интернет-рекламе – отследить это бывает очень сложно.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мошенничество, фотография, интернет, общество