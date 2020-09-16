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В Госдуме поддержали проект о бессрочном статусе зачисления сирот в вузы
Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал принять в первом чтении законопроект о бессрочном статусе нормы о льготном зачислении детей-сирот и детей,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:33
2020-09-16T13:37
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госдума рф
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по образованию и науке рекомендовал принять в первом чтении законопроект о бессрочном статусе нормы о льготном зачислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в бакалавриат и специалитет при успешном прохождении вступительного испытания и в пределах квоты, сообщает пресс-служба комитета.Срок действия данной нормы истекает 1 января 2021 года."Законопроектом предлагается придать праву приема на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета статус бессрочного действия, за счет включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 5 статьи 71 федерального закона об образовании в круг лиц, обладающих правом при условии успешного прохождения вступительных испытания на прием в пределах установленной квоты на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований", - говорится в заключении комитета.Депутаты проголосовали единогласно, при этом парламентарии отметили, что законопроект не учитывает ряд важных вопросов, что должно быть исправлено ко второму чтению, сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20200915/moskva-1577242926.html
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навигатор абитуриента, госдума рф, общество

В Госдуме поддержали проект о бессрочном статусе зачисления сирот в вузы

12:33 16.09.2020 (обновлено: 13:37 16.09.2020)
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© РИА Новости / Светлана СамсоноваСтуденты на занятиях
Студенты на занятиях - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Светлана Самсонова
Студенты на занятиях. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал принять в первом чтении законопроект о бессрочном статусе нормы о льготном зачислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в бакалавриат и специалитет при успешном прохождении вступительного испытания и в пределах квоты, сообщает пресс-служба комитета.
Срок действия данной нормы истекает 1 января 2021 года.
Москва - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 08:50
В Москве стартовал проект для помощи детям-сиротам
"Законопроектом предлагается придать праву приема на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета статус бессрочного действия, за счет включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 5 статьи 71 федерального закона об образовании в круг лиц, обладающих правом при условии успешного прохождения вступительных испытания на прием в пределах установленной квоты на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований", - говорится в заключении комитета.
Депутаты проголосовали единогласно, при этом парламентарии отметили, что законопроект не учитывает ряд важных вопросов, что должно быть исправлено ко второму чтению, сообщает пресс-служба.
Студенты во время занятий - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 11:44
Эсеры предложили запретить платное обучение в государственных вузах
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