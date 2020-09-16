В Госдуме поддержали проект о бессрочном статусе зачисления сирот в вузы
12:33 16.09.2020 (обновлено: 13:37 16.09.2020)
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Студенты на занятиях. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал принять в первом чтении законопроект о бессрочном статусе нормы о льготном зачислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в бакалавриат и специалитет при успешном прохождении вступительного испытания и в пределах квоты, сообщает пресс-служба комитета.
Срок действия данной нормы истекает 1 января 2021 года.
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"Законопроектом предлагается придать праву приема на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета статус бессрочного действия, за счет включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 5 статьи 71 федерального закона об образовании в круг лиц, обладающих правом при условии успешного прохождения вступительных испытания на прием в пределах установленной квоты на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований", - говорится в заключении комитета.
Депутаты проголосовали единогласно, при этом парламентарии отметили, что законопроект не учитывает ряд важных вопросов, что должно быть исправлено ко второму чтению, сообщает пресс-служба.