https://ria.ru/20200916/siroty-1577310808.html

В Госдуме поддержали проект о бессрочном статусе зачисления сирот в вузы

Комитет Госдумы по образованию и науке рекомендовал принять в первом чтении законопроект о бессрочном статусе нормы о льготном зачислении детей-сирот и детей,... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:33

2020-09-16T12:33

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по образованию и науке рекомендовал принять в первом чтении законопроект о бессрочном статусе нормы о льготном зачислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в бакалавриат и специалитет при успешном прохождении вступительного испытания и в пределах квоты, сообщает пресс-служба комитета.Срок действия данной нормы истекает 1 января 2021 года."Законопроектом предлагается придать праву приема на обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата и программам специалитета статус бессрочного действия, за счет включения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части 5 статьи 71 федерального закона об образовании в круг лиц, обладающих правом при условии успешного прохождения вступительных испытания на прием в пределах установленной квоты на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований", - говорится в заключении комитета.Депутаты проголосовали единогласно, при этом парламентарии отметили, что законопроект не учитывает ряд важных вопросов, что должно быть исправлено ко второму чтению, сообщает пресс-служба.

https://ria.ru/20200915/moskva-1577242926.html

https://ria.ru/20200916/obrazovanie-1577308048.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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