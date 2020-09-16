https://ria.ru/20200916/siriya-1577318783.html
Источники: Россия предложила Турции сократить число военных в Идлибе
Россия и Турция обсуждают сокращение численности турецких военнослужащих в сирийском Идлибе и вывод оттуда Анкарой тяжелых вооружений, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:12
2020-09-16T14:12
2020-09-16T14:27
минобороны турции
война в сирии
россия
война в сирии
идлиб (мухафаза)
турция
анкара
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235024_0:98:3295:1951_1400x0_80_0_0_41b59eb71e2f173ac371ee906989d03c.jpg
<strong>АНТАКЬЯ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> обсуждают сокращение численности турецких военнослужащих в сирийском Идлибе и вывод оттуда <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкарой</a> тяжелых вооружений, сообщили РИА Новости информированные турецкие источники."Турецкие и российские военные делегации обсудят во время встречи в штаб-квартире министерства национальной обороны Турции в Анкаре сокращение численности турецких военнослужащих в провинции <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a> на севере Сирии", - рассказал один из собеседников.По его словам, "в ходе встречи, состоявшейся вчера, во вторник, в штаб-квартире министерства иностранных дел Турции, техническая делегация России представила предложение о сокращении количества турецких наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб, но соглашение по этому поводу не было достигнуто"."После того, как турецкая сторона отказалась отвести свои наблюдательные посты и настояла на их сохранении, было принято решение сократить численность турецких сил, находящихся в Идлибе, и вывести тяжелое вооружение из этого района", - добавил источник.Он также отметил, что <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Турции</a> заявило, что в среду делегации РФ и Турции "проведут встречу в штаб-квартире министерства национальной обороны в Анкаре с целью обсуждения ситуации, сложившейся в сирийской провинции Идлиб".
https://ria.ru/20200907/idlib-1576888034.html
https://ria.ru/20200717/1574500083.html
1
россия
идлиб (мухафаза)
турция
анкара
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235024_283:0:3014:2048_1400x0_80_0_0_e7181c28139168404ab1b73d13a28c1c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минобороны турции, россия, война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, анкара, в мире