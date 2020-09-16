https://ria.ru/20200916/siriya-1577318783.html

Источники: Россия предложила Турции сократить число военных в Идлибе

Россия и Турция обсуждают сокращение численности турецких военнослужащих в сирийском Идлибе и вывод оттуда Анкарой тяжелых вооружений, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:12

2020-09-16T14:12

2020-09-16T14:27

минобороны турции

война в сирии

россия

война в сирии

идлиб (мухафаза)

турция

анкара

в мире

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<strong>АНТАКЬЯ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> обсуждают сокращение численности турецких военнослужащих в сирийском Идлибе и вывод оттуда <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкарой</a> тяжелых вооружений, сообщили РИА Новости информированные турецкие источники."Турецкие и российские военные делегации обсудят во время встречи в штаб-квартире министерства национальной обороны Турции в Анкаре сокращение численности турецких военнослужащих в провинции <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a> на севере Сирии", - рассказал один из собеседников.По его словам, "в ходе встречи, состоявшейся вчера, во вторник, в штаб-квартире министерства иностранных дел Турции, техническая делегация России представила предложение о сокращении количества турецких наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб, но соглашение по этому поводу не было достигнуто"."После того, как турецкая сторона отказалась отвести свои наблюдательные посты и настояла на их сохранении, было принято решение сократить численность турецких сил, находящихся в Идлибе, и вывести тяжелое вооружение из этого района", - добавил источник.Он также отметил, что <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Турции</a> заявило, что в среду делегации РФ и Турции "проведут встречу в штаб-квартире министерства национальной обороны в Анкаре с целью обсуждения ситуации, сложившейся в сирийской провинции Идлиб".

https://ria.ru/20200907/idlib-1576888034.html

https://ria.ru/20200717/1574500083.html

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россия

идлиб (мухафаза)

турция

анкара

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны турции, россия, война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, анкара, в мире