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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
https://ria.ru/20200916/siriya-1577318783.html
Источники: Россия предложила Турции сократить число военных в Идлибе
Россия и Турция обсуждают сокращение численности турецких военнослужащих в сирийском Идлибе и вывод оттуда Анкарой тяжелых вооружений, сообщили РИА Новости... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:12
2020-09-16T14:27
минобороны турции
война в сирии
россия
война в сирии
идлиб (мухафаза)
турция
анкара
в мире
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<strong>АНТАКЬЯ, 16 сен - РИА Новости.</strong> Россия и <a href="http://ria.ru/location_Turkey/" target="_blank" data-auto="true">Турция</a> обсуждают сокращение численности турецких военнослужащих в сирийском Идлибе и вывод оттуда <a href="http://ria.ru/location_Ankara/" target="_blank" data-auto="true">Анкарой</a> тяжелых вооружений, сообщили РИА Новости информированные турецкие источники."Турецкие и российские военные делегации обсудят во время встречи в штаб-квартире министерства национальной обороны Турции в Анкаре сокращение численности турецких военнослужащих в провинции <a href="http://ria.ru/location_Idlib_Governorate/" target="_blank" data-auto="true">Идлиб</a> на севере Сирии", - рассказал один из собеседников.По его словам, "в ходе встречи, состоявшейся вчера, во вторник, в штаб-квартире министерства иностранных дел Турции, техническая делегация России представила предложение о сокращении количества турецких наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб, но соглашение по этому поводу не было достигнуто"."После того, как турецкая сторона отказалась отвести свои наблюдательные посты и настояла на их сохранении, было принято решение сократить численность турецких сил, находящихся в Идлибе, и вывести тяжелое вооружение из этого района", - добавил источник.Он также отметил, что <a href="http://ria.ru/organization_Minoborony_Turcii/" target="_blank" data-auto="true">минобороны Турции</a> заявило, что в среду делегации РФ и Турции "проведут встречу в штаб-квартире министерства национальной обороны в Анкаре с целью обсуждения ситуации, сложившейся в сирийской провинции Идлиб".
https://ria.ru/20200907/idlib-1576888034.html
https://ria.ru/20200717/1574500083.html
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россия
идлиб (мухафаза)
турция
анкара
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минобороны турции, россия, война в сирии, идлиб (мухафаза), турция, анкара, в мире

Источники: Россия предложила Турции сократить число военных в Идлибе

14:12 16.09.2020 (обновлено: 14:27 16.09.2020)
7507
© Фото : SANAВоенные действия в провинции Идлиб
Военные действия в провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : SANA
Военные действия в провинции Идлиб. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНТАКЬЯ, 16 сен - РИА Новости. Россия и Турция обсуждают сокращение численности турецких военнослужащих в сирийском Идлибе и вывод оттуда Анкарой тяжелых вооружений, сообщили РИА Новости информированные турецкие источники.
"Турецкие и российские военные делегации обсудят во время встречи в штаб-квартире министерства национальной обороны Турции в Анкаре сокращение численности турецких военнослужащих в провинции Идлиб на севере Сирии", - рассказал один из собеседников.
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По его словам, "в ходе встречи, состоявшейся вчера, во вторник, в штаб-квартире министерства иностранных дел Турции, техническая делегация России представила предложение о сокращении количества турецких наблюдательных пунктов в сирийской провинции Идлиб, но соглашение по этому поводу не было достигнуто".
"После того, как турецкая сторона отказалась отвести свои наблюдательные посты и настояла на их сохранении, было принято решение сократить численность турецких сил, находящихся в Идлибе, и вывести тяжелое вооружение из этого района", - добавил источник.
Он также отметил, что минобороны Турции заявило, что в среду делегации РФ и Турции "проведут встречу в штаб-квартире министерства национальной обороны в Анкаре с целью обсуждения ситуации, сложившейся в сирийской провинции Идлиб".
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