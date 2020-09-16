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https://ria.ru/20200916/sanktsii-1577344419.html
США внесли двух россиян в список киберсанкций
США внесли имена двух граждан России в список киберсанкций, сообщило управление по контролю над иностранными активами Минфина США. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T19:20
2020-09-16T21:35
стивен мнучин
министерство финансов сша
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> внесли имена двух граждан России в список киберсанкций, сообщило управление по контролю над иностранными активами <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфина США</a>.В список санкций попали Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин.В своем сообщении Госдеп пояснил, что совместно с Минюстом США подозревает Карасавиди и Потехина в краже кибервалюты, по крайней мере, на 16,8 миллиона долларов. Среди пострадавших были и граждане США."Лица, которые занимались этой схемой, совершили мошенничество в отношении ряда американских граждан, бизнеса и других. Они их обманули и украли с их аккаунтов виртуальную валюту", — заявил министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Mnuchin/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Мнучин</a>.Министерство отметило, что Потехин создал целый ряд веб-доменов, похожих на подлинные биржи кибервалюты (так называемый спуфинг). Залогинившись на поддельном веб-сайте, люди невольно передавали свою информацию Потехину и связанным с ним лицам. Карасавиди обвиняется в том, что занимался отмыванием незаконно полученных средств с помощью своего личного счета.Госдеп уточняет, что Минюсту Соединенных Штатов удалось заблокировать на счете Карасавиди "миллионы" долларов в виртуальной валюте, их конфисковала Секретная служба Штатов.
https://ria.ru/20200916/sanktsii-1577328974.html
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стивен мнучин, министерство финансов сша, сша, в мире

США внесли двух россиян в список киберсанкций

19:20 16.09.2020 (обновлено: 21:35 16.09.2020)
1970
© РИА Новости / Сергей МамонтовЗдание министерства финансов США в Вашингтоне
Здание министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости. США внесли имена двух граждан России в список киберсанкций, сообщило управление по контролю над иностранными активами Минфина США.
В список санкций попали Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин.
В своем сообщении Госдеп пояснил, что совместно с Минюстом США подозревает Карасавиди и Потехина в краже кибервалюты, по крайней мере, на 16,8 миллиона долларов. Среди пострадавших были и граждане США.
"Лица, которые занимались этой схемой, совершили мошенничество в отношении ряда американских граждан, бизнеса и других. Они их обманули и украли с их аккаунтов виртуальную валюту", — заявил министр финансов Стивен Мнучин.
Министерство отметило, что Потехин создал целый ряд веб-доменов, похожих на подлинные биржи кибервалюты (так называемый спуфинг). Залогинившись на поддельном веб-сайте, люди невольно передавали свою информацию Потехину и связанным с ним лицам. Карасавиди обвиняется в том, что занимался отмыванием незаконно полученных средств с помощью своего личного счета.
Госдеп уточняет, что Минюсту Соединенных Штатов удалось заблокировать на счете Карасавиди "миллионы" долларов в виртуальной валюте, их конфисковала Секретная служба Штатов.
Мужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 16:07
В список санкций Евросоюза по Белоруссии хотят внести россиян
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Стивен МнучинМинистерство финансов СШАСШАВ мире
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