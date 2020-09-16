https://ria.ru/20200916/sanktsii-1577344419.html

США внесли двух россиян в список киберсанкций

США внесли имена двух граждан России в список киберсанкций, сообщило управление по контролю над иностранными активами Минфина США. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:20

2020-09-16T19:20

2020-09-16T21:35

стивен мнучин

министерство финансов сша

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 16 сен — РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> внесли имена двух граждан России в список киберсанкций, сообщило управление по контролю над иностранными активами <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Минфина США</a>.В список санкций попали Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин.В своем сообщении Госдеп пояснил, что совместно с Минюстом США подозревает Карасавиди и Потехина в краже кибервалюты, по крайней мере, на 16,8 миллиона долларов. Среди пострадавших были и граждане США."Лица, которые занимались этой схемой, совершили мошенничество в отношении ряда американских граждан, бизнеса и других. Они их обманули и украли с их аккаунтов виртуальную валюту", — заявил министр финансов <a href="http://ria.ru/person_Stiven_Mnuchin/" target="_blank" data-auto="true">Стивен Мнучин</a>.Министерство отметило, что Потехин создал целый ряд веб-доменов, похожих на подлинные биржи кибервалюты (так называемый спуфинг). Залогинившись на поддельном веб-сайте, люди невольно передавали свою информацию Потехину и связанным с ним лицам. Карасавиди обвиняется в том, что занимался отмыванием незаконно полученных средств с помощью своего личного счета.Госдеп уточняет, что Минюсту Соединенных Штатов удалось заблокировать на счете Карасавиди "миллионы" долларов в виртуальной валюте, их конфисковала Секретная служба Штатов.

https://ria.ru/20200916/sanktsii-1577328974.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стивен мнучин, министерство финансов сша, сша, в мире