https://ria.ru/20200916/rebenok-1577311055.html

Омбудсмен рассказала об оставленном на лавочке в Подмосковье младенце

Новорождённая девочка, найденная на лавочке в подмосковных Люберцах, здоровая и доношенная, она пятый ребенок у матери-одиночки, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:39

2020-09-16T12:39

2020-09-16T12:39

ксения мишонова

люберцы

московская область (подмосковье)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155722/36/1557223685_0:127:3071:1854_1400x0_80_0_0_61eda9d4431cc53b33d8425759b86cd3.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Новорождённая девочка, найденная на лавочке в подмосковных Люберцах, здоровая и доношенная, она пятый ребенок у матери-одиночки, заявила уполномоченный по правам ребёнка в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Mishonova/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Мишонова</a>.Ранее в СМИ появилась информация, что во дворе многоквартирного дома в <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберцах</a> была обнаружена новорождённая девочка."Врачи сообщают, что девочка здоровенькая, доношенная, 3600 (граммов). Была рождена дома, пуповина перевязана. В настоящее время выяснено, что о найденной малышке в полицию сообщила именно ее мать. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося", - сказала Мишонова, слова которой приводит в своём сообщении ее пресс-служба.По предварительной информации, мать новорождённой одинокая, и это ее пятый ребёнок, отметила омбудсмен."В поле зрения органов системы профилактики раньше не попадала. Сейчас важно понять, что толкнуло женщину на такой поступок. Мы готовы при необходимости оказать поддержку семье", – подчеркнула она Мишонова.

https://ria.ru/20200225/1565189570.html

1

люберцы

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ксения мишонова, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия