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Омбудсмен рассказала об оставленном на лавочке в Подмосковье младенце
Новорождённая девочка, найденная на лавочке в подмосковных Люберцах, здоровая и доношенная, она пятый ребенок у матери-одиночки, заявила уполномоченный по... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:39
2020-09-16T12:39
ксения мишонова
люберцы
московская область (подмосковье)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости.</strong> Новорождённая девочка, найденная на лавочке в подмосковных Люберцах, здоровая и доношенная, она пятый ребенок у матери-одиночки, заявила уполномоченный по правам ребёнка в <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Ksenija_Mishonova/" target="_blank" data-auto="true">Ксения Мишонова</a>.Ранее в СМИ появилась информация, что во дворе многоквартирного дома в <a href="http://ria.ru/location_Ljubercy/" target="_blank" data-auto="true">Люберцах</a> была обнаружена новорождённая девочка."Врачи сообщают, что девочка здоровенькая, доношенная, 3600 (граммов). Была рождена дома, пуповина перевязана. В настоящее время выяснено, что о найденной малышке в полицию сообщила именно ее мать. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося", - сказала Мишонова, слова которой приводит в своём сообщении ее пресс-служба.По предварительной информации, мать новорождённой одинокая, и это ее пятый ребёнок, отметила омбудсмен."В поле зрения органов системы профилактики раньше не попадала. Сейчас важно понять, что толкнуло женщину на такой поступок. Мы готовы при необходимости оказать поддержку семье", – подчеркнула она Мишонова.
https://ria.ru/20200225/1565189570.html
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люберцы
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ксения мишонова, люберцы, московская область (подмосковье), происшествия

Омбудсмен рассказала об оставленном на лавочке в Подмосковье младенце

12:39 16.09.2020
2516
© РИА Новости / Нина ЗотинаУполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Нина Зотина
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Новорождённая девочка, найденная на лавочке в подмосковных Люберцах, здоровая и доношенная, она пятый ребенок у матери-одиночки, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее в СМИ появилась информация, что во дворе многоквартирного дома в Люберцах была обнаружена новорождённая девочка.
"Врачи сообщают, что девочка здоровенькая, доношенная, 3600 (граммов). Была рождена дома, пуповина перевязана. В настоящее время выяснено, что о найденной малышке в полицию сообщила именно ее мать. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства случившегося", - сказала Мишонова, слова которой приводит в своём сообщении ее пресс-служба.
По предварительной информации, мать новорождённой одинокая, и это ее пятый ребёнок, отметила омбудсмен.
"В поле зрения органов системы профилактики раньше не попадала. Сейчас важно понять, что толкнуло женщину на такой поступок. Мы готовы при необходимости оказать поддержку семье", – подчеркнула она Мишонова.
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Ксения МишоноваЛюберцыМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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