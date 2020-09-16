https://ria.ru/20200916/rebenok-1577294039.html

Спасатели рассказали, как общаться с запершимся в квартире ребенком

Если ребенок закрылся в квартире, пока вы отходили выбросить мусор, нужно вызывать спасателей и "замкнуть" его внимание на себе рассказом или отгадыванием... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T03:18

2020-09-16T03:18

2020-09-16T03:18

россия

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Если ребенок закрылся в квартире, пока вы отходили выбросить мусор, нужно вызывать спасателей и "замкнуть" его внимание на себе рассказом или отгадыванием загадок, советует главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.По словам специалиста, тема запертых дверей одна из самых актуальных на сегодняшний день. Практически ежедневно пожарные и спасатели выезжают на происшествия, связанные с тем, что ребенок закрылся в квартире.Также он отметил, что ни в коем случае нельзя ругать ребенка или угрожать ему.

https://ria.ru/20200317/1568706049.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество