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Спасатели рассказали, как общаться с запершимся в квартире ребенком
Если ребенок закрылся в квартире, пока вы отходили выбросить мусор, нужно вызывать спасателей и "замкнуть" его внимание на себе рассказом или отгадыванием... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T03:18
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россия
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Если ребенок закрылся в квартире, пока вы отходили выбросить мусор, нужно вызывать спасателей и "замкнуть" его внимание на себе рассказом или отгадыванием загадок, советует главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.По словам специалиста, тема запертых дверей одна из самых актуальных на сегодняшний день. Практически ежедневно пожарные и спасатели выезжают на происшествия, связанные с тем, что ребенок закрылся в квартире.Также он отметил, что ни в коем случае нельзя ругать ребенка или угрожать ему.
https://ria.ru/20200317/1568706049.html
россия
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россия, общество

Спасатели рассказали, как общаться с запершимся в квартире ребенком

03:18 16.09.2020
820
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкКвартира
Квартира - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Если ребенок закрылся в квартире, пока вы отходили выбросить мусор, нужно вызывать спасателей и "замкнуть" его внимание на себе рассказом или отгадыванием загадок, советует главный специалист отдела организации взаимодействия с аварийно-спасательными формированиями ГУМЧС России по Москве Антон Гладилин.
По словам специалиста, тема запертых дверей одна из самых актуальных на сегодняшний день. Практически ежедневно пожарные и спасатели выезжают на происшествия, связанные с тем, что ребенок закрылся в квартире.
"По возможности позвоните в дверной звонок или постучите в дверь соседям, попросите их вызвать спасателей по телефонам "101" или "01". При разговоре с ребенком вы не должны показывать своего волнения, постарайтесь убедить ребенка открыть дверь. Хорошей практикой является "замыкание" внимания ребенка на себе: расскажите интересную историю, вместе отгадайте загадки, можно проиграть любимую сказку ребенка "по ролям". Главное, чтобы ребенок все время находился около двери", - рассказал РИА Новости Гладилин.
Также он отметил, что ни в коем случае нельзя ругать ребенка или угрожать ему.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.03.2020
17 марта, 08:26
В Москве ребенок несколько дней просидел в квартире с умершей матерью
801010
РоссияОбщество
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