https://ria.ru/20200916/promyshlennost-1577299861.html

На поддержку легкой промышленности направят миллиард рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях на погашение процентов по кредитам для легкой промышленности, до конца года на эту меру... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T09:29

2020-09-16T09:29

2020-09-16T20:28

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

михаил мишустин

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о субсидиях на погашение процентов по кредитам для легкой промышленности, до конца года на эту меру поддержки направят 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба правительства."Решение распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 год для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. До конца года на эту меру поддержки направят 1 миллиард рублей", - поясняется в сообщении.Также добавляется, что получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до трех лет, субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно.В правительстве считают, что постановление поможет стабилизировать финансовую ситуацию на ключевых предприятиях отрасли, повысить качество и расширить ассортимент продукции для различных рынков. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> в свою очередь отметил, что российской легкой промышленности сейчас необходимы доступные кредитные средства, чтобы "перекрыть" затраты, понесенные предприятиями на пополнение оборотных средств."Постановление предусматривает предоставление предприятиям субсидий в размере 70% суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту, продление субсидирования позволит стабилизировать финансовую ситуацию на предприятиях отрасли", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства.Глава Минпромторга также добавил, что реализация постановления будет способствовать экономическому и технологическому развитию и импортозамещению в сфере легкой промышленности, обеспечит занятость населения в регионах, а также повысит качество и расширит ассортимент продукции для различных рынков.

https://realty.ria.ru/20200904/sobyanin-1576737995.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, михаил мишустин, экономика