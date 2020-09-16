Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/promyshlennost-1577299861.html
На поддержку легкой промышленности направят миллиард рублей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях на погашение процентов по кредитам для легкой промышленности, до конца года на эту меру... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:29
2020-09-16T20:28
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
михаил мишустин
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577302373_0:0:3311:1862_1400x0_80_0_0_e2dcf1681e2e5d6b724f30571a3305cd.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> подписал постановление о субсидиях на погашение процентов по кредитам для легкой промышленности, до конца года на эту меру поддержки направят 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба правительства."Решение распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 год для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. До конца года на эту меру поддержки направят 1 миллиард рублей", - поясняется в сообщении.Также добавляется, что получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до трех лет, субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно.В правительстве считают, что постановление поможет стабилизировать финансовую ситуацию на ключевых предприятиях отрасли, повысить качество и расширить ассортимент продукции для различных рынков. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторга</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Manturov_Denis/" target="_blank" data-auto="true">Денис Мантуров</a> в свою очередь отметил, что российской легкой промышленности сейчас необходимы доступные кредитные средства, чтобы "перекрыть" затраты, понесенные предприятиями на пополнение оборотных средств."Постановление предусматривает предоставление предприятиям субсидий в размере 70% суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту, продление субсидирования позволит стабилизировать финансовую ситуацию на предприятиях отрасли", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства.Глава Минпромторга также добавил, что реализация постановления будет способствовать экономическому и технологическому развитию и импортозамещению в сфере легкой промышленности, обеспечит занятость населения в регионах, а также повысит качество и расширит ассортимент продукции для различных рынков.
https://realty.ria.ru/20200904/sobyanin-1576737995.html
4
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577302373_580:0:3311:2048_1400x0_80_0_0_aef90ee6b595a19df292e4c9263f5fcb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, михаил мишустин, экономика

На поддержку легкой промышленности направят миллиард рублей

09:29 16.09.2020 (обновлено: 20:28 16.09.2020)
606
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкВ цехе обувной фирмы "Юничел" в Челябинске
В цехе обувной фирмы Юничел в Челябинске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о субсидиях на погашение процентов по кредитам для легкой промышленности, до конца года на эту меру поддержки направят 1 миллиард рублей, сообщила пресс-служба правительства.
"Решение распространяется на займы, взятые с 2019 по 2022 год для пополнения оборотных средств, и предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. До конца года на эту меру поддержки направят 1 миллиард рублей", - поясняется в сообщении.
Также добавляется, что получить компенсацию можно будет по кредитам, выданным на срок до трех лет, субсидии на поддержку компаний будут поступать ежемесячно.
В правительстве считают, что постановление поможет стабилизировать финансовую ситуацию на ключевых предприятиях отрасли, повысить качество и расширить ассортимент продукции для различных рынков. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в свою очередь отметил, что российской легкой промышленности сейчас необходимы доступные кредитные средства, чтобы "перекрыть" затраты, понесенные предприятиями на пополнение оборотных средств.
"Постановление предусматривает предоставление предприятиям субсидий в размере 70% суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту, продление субсидирования позволит стабилизировать финансовую ситуацию на предприятиях отрасли", - сказал Мантуров, слова которого приводятся в сообщении министерства.
Глава Минпромторга также добавил, что реализация постановления будет способствовать экономическому и технологическому развитию и импортозамещению в сфере легкой промышленности, обеспечит занятость населения в регионах, а также повысит качество и расширит ассортимент продукции для различных рынков.
Строительство жилых домов - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 12:19
Собянин: промышленность и стройка вышли на докризисный уровень
1630000
Обсудить 4
Денис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)РоссияМихаил МишустинЭкономика
Рекомендуем
Вывеска МСП банка
МСП Банк и ульяновские власти поддержат инвестпроекты субъектов МСП
Главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции Владимир Потапов
Топ-менеджер ВТБ Потапов вошел в рейтинг "Топ-1000 российских менеджеров"
МСП банк
Корпорация МСП оказала бизнесу лизинговую поддержку на 8 млрд рублей
Вакцинация добровольца против COVID-19 в поликлинике №62 в Москве
Участников исследования вакцины "Спутник V" обследуют перед испытаниями
МСП банк
МСП Банк привлечет микрофинансовые организации к кредитованию самозанятых
Нефть
Нефти предрекли обрушение спроса
Светлана Тихановская
Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко, если он мирно уйдет
Вакцинация добровольцев против COVID-19 в Москве
Участники испытаний вакцины "Спутник V" получат ее натощак
Узники финского концлагеря в Петрозаводске
СК сотрудничает с Германией при расследовании преступлений нацистов
Юрий Назаркин
Условия США по продлению СНВ-3 нереалистичны, заявил эксперт
Рамзан Кадыров
Кадыров осудил помывших ботинки в храмовом источнике молодых людей
Аэропорт острова Итуруп
Японский МИД высказался о судьбе мирного договора с Россией
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Есихидэ Суга
Глава Евросовета поздравил нового премьера Японии с избранием
Российское краново-монтажное трубоукладочное судно Академик Черский в немецком порту Мукран
Судно для достройки "Северного потока — 2" направилось в Германию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета на орбиту
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния