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"Увез из морга": что кроется за загадочной гибелью подруги депутата
Лицо в синяках и проломленный череп — в таком виде краснодарский депутат Евгений Ярыш привез в больницу 37-летнюю Наталью Хацко, объяснив, что та на ходу... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:00
2020-09-16T17:30
скр
краснодарский край
общество
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен —</strong> <strong>РИА Новости, Виктор Званцев.</strong> Лицо в синяках и проломленный череп — в таком виде краснодарский депутат Евгений Ярыш привез в больницу 37-летнюю Наталью Хацко, объяснив, что та на ходу выпрыгнула из люльки мотоцикла. Врачи констатировали смерть, после чего он похитил тело и сбежал. Родственники и друзья Натальи уверены: ее убили. Следствие не спешит с выводами и проводит проверку, которая затянулась уже на полтора месяца. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии. Нехорошее предчувствиеВечером 1 августа Наталья отправилась к подруге, устроившей дома небольшую вечеринку. Была суббота, поэтому гости расходиться не торопились. "Наташа весь вечер вспоминала счастливые моменты из своей жизни, пересматривала фотографии, — рассказывает РИА Новости ее приятельница Татьяна Матвеева. — Как будто что-то предчувствовала. Ей постоянно кто-то названивал. Она то отвечала с мрачным видом, то не брала трубку. Около полуночи мы с мужем поехали домой, а на следующее утро Наташин брат сообщил мне, что она исчезла". Полицейские первым делом наведались к 35-летнему местному депутату Евгению Ярышу, с которым Наталья встречалась несколько лет. Они не ошиблись — Хацко лежала возле машины. В луже крови и с проломленной головой. Хозяина дома не было. По свидетельству очевидцев, в ту ночь Ярыш приехал за Натальей на мотоцикле, силой усадил в люльку и увез. О том, что произошло дальше, известно лишь с его слов. Депутат утверждает, что пассажирка на полном ходу выпрыгнула из люльки и ударилась головой об асфальт. Он якобы попытался оказать первую помощью, а потом отвез пострадавшую в больницу. При этом по пути завернул домой и пересел в машину. "В том месте, где Наташа, как он говорит, выпрыгнула на дорогу, вообще не нашли следов ДТП, — уверяет Матвеева. — Я видела ее во дворе у Ярыша и твердо могу сказать, что платье было чистым и целым: никаких следов пыли, грязи или травы, никаких потертостей или дырок. Руки и ноги целы, без ссадин и синяков, а вот голова действительно вся в крови".Врачи Северской районной больницы помочь уже не смогли. Пока они заполняли документы и готовили тело для отправки в морг, депутат утащил погибшую обратно в машину, сел за руль и уехал. Зачем он это сделал, непонятно — на обращение корреспондента РИА Новости Ярыш не ответил. Настойчивый ухажерНаталья родилась и выросла в станице Калужской. После медучилища устроилась в Краснодарский госпиталь для ветеранов войн. Вышла замуж, но брак продлился недолго, и после развода молодая женщина в одиночку воспитывала дочь. Отец ребенка обзавелся новой семьей, отношений с бывшей женой не поддерживал. С Ярышем Наталья познакомилась несколько лет назад. Евгений успешно занимался бизнесом — сдавал в аренду грузовые машины, затем его избрали в Совет Калужского поселения четвертого созыва.На первых порах у пары все складывалось хорошо, но из-за приступов ревности Ярыша Наталья решила разорвать отношения. Это оказалось не так просто: депутат упорно настаивал на продолжении романа."Он не давал ей прохода, — поясняет Матвеева. — Незадолго до трагедии Наташа показывала мне SMS от Жени. Там было написано: "Я живу рядом с кладбищем, поэтому ты будешь либо со мной, либо напротив моего дома". В последнее время она реально боялась. Даже в полицию ходила. Но пожалела бывшего и забрала заявление". К помощи родственников Наталья не хотела прибегать, надеясь уладить все самостоятельно. Она опасалась, что младший брат устроит самосуд. Вообще о ней вспоминают как об очень добром и отзывчивом человеке. Слепая ревностьСейчас в произошедшем разбираются следователи. Проверку проводило МВД, но из-за должности депутата и статуса спецсубъекта, которым обладает Ярыш, все материалы передали в СКР. "Обычно проверка занимает десять дней, — отмечает адвокат потерпевших Евгения Лещенко. — При определенных обстоятельствах по закону могут продлить до месяца. С момента гибели Хацко прошло уже полтора, и до сих пор нет никакой реакции. Это выглядит очень странно". В СУ СКР по Краснодарскому краю не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и попросили прислать официальный запрос. Родственники и друзья погибшей уверены, что это был не несчастный случай, а самое настоящее убийство — из ревности. На фото: Евгений Ярыш"Если представить, что все было так, как утверждает Ярыш, возникает много вопросов, — рассуждает другая знакомая погибшей, Татьяна. — Почему он сразу не вызвал сотрудников ГИБДД и скорую помощь? Возможно, Наташа была еще жива. Зачем перевозил, а потом выкрал тело из больницы? По слухам, он потом еще пытался покончить с собой, но верится в это с трудом. Единственное, чего мы хотим, — это объективного расследования". Наталью похоронили в родной станице. Прощались с ней практически все местные. Кроме Ярыша. Теперь он выходит из дома, только когда стемнеет, говорят соседи. После доследственной проверки либо возбудят уголовное дело, либо вынесут обоснованное постановление об отказе. Пока никакого процессуального статуса — подозреваемый, обвиняемый или свидетель — у депутата нет.
https://ria.ru/20200825/dtp-1576237060.html
https://ria.ru/20200911/ubiystvo-1577045778.html
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краснодарский край
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скр, краснодарский край, общество, происшествия

"Увез из морга": что кроется за загадочной гибелью подруги депутата

08:00 16.09.2020 (обновлено: 17:30 16.09.2020)
15881
© Фото : предоставлено подругой погибшей НатальиНаталье Хацко было 37 лет
Наталье Хацко было 37 лет - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : предоставлено подругой погибшей Натальи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Виктор Званцев. Лицо в синяках и проломленный череп — в таком виде краснодарский депутат Евгений Ярыш привез в больницу 37-летнюю Наталью Хацко, объяснив, что та на ходу выпрыгнула из люльки мотоцикла. Врачи констатировали смерть, после чего он похитил тело и сбежал. Родственники и друзья Натальи уверены: ее убили. Следствие не спешит с выводами и проводит проверку, которая затянулась уже на полтора месяца. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах трагедии.

Нехорошее предчувствие

Вечером 1 августа Наталья отправилась к подруге, устроившей дома небольшую вечеринку. Была суббота, поэтому гости расходиться не торопились.
"Наташа весь вечер вспоминала счастливые моменты из своей жизни, пересматривала фотографии, — рассказывает РИА Новости ее приятельница Татьяна Матвеева. — Как будто что-то предчувствовала. Ей постоянно кто-то названивал. Она то отвечала с мрачным видом, то не брала трубку. Около полуночи мы с мужем поехали домой, а на следующее утро Наташин брат сообщил мне, что она исчезла".
Арина Чижова - РИА Новости, 1920, 25.08.2020
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Полицейские первым делом наведались к 35-летнему местному депутату Евгению Ярышу, с которым Наталья встречалась несколько лет. Они не ошиблись — Хацко лежала возле машины. В луже крови и с проломленной головой. Хозяина дома не было.
По свидетельству очевидцев, в ту ночь Ярыш приехал за Натальей на мотоцикле, силой усадил в люльку и увез. О том, что произошло дальше, известно лишь с его слов. Депутат утверждает, что пассажирка на полном ходу выпрыгнула из люльки и ударилась головой об асфальт. Он якобы попытался оказать первую помощью, а потом отвез пострадавшую в больницу. При этом по пути завернул домой и пересел в машину.
"В том месте, где Наташа, как он говорит, выпрыгнула на дорогу, вообще не нашли следов ДТП, — уверяет Матвеева. — Я видела ее во дворе у Ярыша и твердо могу сказать, что платье было чистым и целым: никаких следов пыли, грязи или травы, никаких потертостей или дырок. Руки и ноги целы, без ссадин и синяков, а вот голова действительно вся в крови".
Врачи Северской районной больницы помочь уже не смогли. Пока они заполняли документы и готовили тело для отправки в морг, депутат утащил погибшую обратно в машину, сел за руль и уехал. Зачем он это сделал, непонятно — на обращение корреспондента РИА Новости Ярыш не ответил.
© Фото : администрация Северского районаСтаница Калужская в Краснодарском крае
Станица Калужская в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : администрация Северского района
Станица Калужская в Краснодарском крае

Настойчивый ухажер

Наталья родилась и выросла в станице Калужской. После медучилища устроилась в Краснодарский госпиталь для ветеранов войн. Вышла замуж, но брак продлился недолго, и после развода молодая женщина в одиночку воспитывала дочь. Отец ребенка обзавелся новой семьей, отношений с бывшей женой не поддерживал.
С Ярышем Наталья познакомилась несколько лет назад. Евгений успешно занимался бизнесом — сдавал в аренду грузовые машины, затем его избрали в Совет Калужского поселения четвертого созыва.
На первых порах у пары все складывалось хорошо, но из-за приступов ревности Ярыша Наталья решила разорвать отношения. Это оказалось не так просто: депутат упорно настаивал на продолжении романа.
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"Он не давал ей прохода, — поясняет Матвеева. — Незадолго до трагедии Наташа показывала мне SMS от Жени. Там было написано: "Я живу рядом с кладбищем, поэтому ты будешь либо со мной, либо напротив моего дома". В последнее время она реально боялась. Даже в полицию ходила. Но пожалела бывшего и забрала заявление".
К помощи родственников Наталья не хотела прибегать, надеясь уладить все самостоятельно. Она опасалась, что младший брат устроит самосуд. Вообще о ней вспоминают как об очень добром и отзывчивом человеке.
© Фото : предоставлено подругой погибшей НатальиНаталья вместе с младшим братом
Наталья вместе с младшим братом - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© Фото : предоставлено подругой погибшей Натальи
Наталья вместе с младшим братом

Слепая ревность

Сейчас в произошедшем разбираются следователи. Проверку проводило МВД, но из-за должности депутата и статуса спецсубъекта, которым обладает Ярыш, все материалы передали в СКР.
"Обычно проверка занимает десять дней, — отмечает адвокат потерпевших Евгения Лещенко. — При определенных обстоятельствах по закону могут продлить до месяца. С момента гибели Хацко прошло уже полтора, и до сих пор нет никакой реакции. Это выглядит очень странно".
В СУ СКР по Краснодарскому краю не смогли оперативно прокомментировать ситуацию и попросили прислать официальный запрос.
Родственники и друзья погибшей уверены, что это был не несчастный случай, а самое настоящее убийство — из ревности.
На фото: Евгений Ярыш
"Если представить, что все было так, как утверждает Ярыш, возникает много вопросов, — рассуждает другая знакомая погибшей, Татьяна. — Почему он сразу не вызвал сотрудников ГИБДД и скорую помощь? Возможно, Наташа была еще жива. Зачем перевозил, а потом выкрал тело из больницы? По слухам, он потом еще пытался покончить с собой, но верится в это с трудом. Единственное, чего мы хотим, — это объективного расследования".
Наталью похоронили в родной станице. Прощались с ней практически все местные. Кроме Ярыша. Теперь он выходит из дома, только когда стемнеет, говорят соседи.
После доследственной проверки либо возбудят уголовное дело, либо вынесут обоснованное постановление об отказе. Пока никакого процессуального статуса — подозреваемый, обвиняемый или свидетель — у депутата нет.
955167847
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СКРКраснодарский крайОбществоПроисшествия
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