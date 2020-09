https://ria.ru/20200916/prodigy-1577279976.html

The Prodigy подтвердили, что работают над новой музыкой

Британская группа The Prodigy подтвердила в своем твиттере, что музыканты записывают новую музыку. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T04:24

2020-09-16T04:24

2020-09-16T04:24

культура

музыка

новости культуры

шоу-бизнес

the prodigy

эссекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155153/55/1551535521_0:25:2947:1683_1400x0_80_0_0_18c7dac7ef5601e4ef6be910cd2c0344.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Британская группа The Prodigy <a href="https://twitter.com/the_prodigy/status/1305837952774402049?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1305837952774402049%7Ctwgr%5Eshare_3&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fthe-prodigy-update-fans-on-new-material-back-on-the-beats-2753429" target="_blank">подтвердила</a> в своем твиттере, что музыканты записывают новую музыку."Мы в этом месяце в студии, снова работаем с ритмами", — написали они.Это будет первая пластинка The Prodigy после смерти вокалиста Кита Флинта 4 марта 2019 года у себя дома в Эссексе. В 2018 году вышел их предыдущий альбом "No Tourists", седьмой по счету и последний, в записи которого Флинт принимал участие.Один из фанатов написал в комментариях: "Очень жду новых ритмов и пластинку в память о Ките". В мае бывший участник группы Лерой Торнхилл также <a href="https://www.nme.com/news/music/the-prodigy-working-on-new-album-to-honour-keith-flints-memory-2666913" target="_blank">сообщал</a>, что The Prodigy работают над новым альбомом.

https://ria.ru/20191109/1560737146.html

эссекс

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

музыка, новости культуры, шоу-бизнес, the prodigy, эссекс