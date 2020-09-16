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https://ria.ru/20200916/prodigy-1577279976.html
The Prodigy подтвердили, что работают над новой музыкой
Британская группа The Prodigy подтвердила в своем твиттере, что музыканты записывают новую музыку. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T04:24
2020-09-16T04:24
культура
музыка
новости культуры
шоу-бизнес
the prodigy
эссекс
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Британская группа The Prodigy <a href="https://twitter.com/the_prodigy/status/1305837952774402049?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1305837952774402049%7Ctwgr%5Eshare_3&amp;ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Fmusic%2Fthe-prodigy-update-fans-on-new-material-back-on-the-beats-2753429" target="_blank">подтвердила</a> в своем твиттере, что музыканты записывают новую музыку."Мы в этом месяце в студии, снова работаем с ритмами", — написали они.Это будет первая пластинка The Prodigy после смерти вокалиста Кита Флинта 4 марта 2019 года у себя дома в Эссексе. В 2018 году вышел их предыдущий альбом "No Tourists", седьмой по счету и последний, в записи которого Флинт принимал участие.Один из фанатов написал в комментариях: "Очень жду новых ритмов и пластинку в память о Ките". В мае бывший участник группы Лерой Торнхилл также <a href="https://www.nme.com/news/music/the-prodigy-working-on-new-album-to-honour-keith-flints-memory-2666913" target="_blank">сообщал</a>, что The Prodigy работают над новым альбомом.
https://ria.ru/20191109/1560737146.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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музыка, новости культуры, шоу-бизнес, the prodigy, эссекс

The Prodigy подтвердили, что работают над новой музыкой

04:24 16.09.2020
114
© AFP 2020 / Kazuhiro NogiБританская группа The Prodigy
Британская группа The Prodigy - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AFP 2020 / Kazuhiro Nogi
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Британская группа The Prodigy подтвердила в своем твиттере, что музыканты записывают новую музыку.
"Мы в этом месяце в студии, снова работаем с ритмами", — написали они.
Это будет первая пластинка The Prodigy после смерти вокалиста Кита Флинта 4 марта 2019 года у себя дома в Эссексе.
В 2018 году вышел их предыдущий альбом "No Tourists", седьмой по счету и последний, в записи которого Флинт принимал участие.
Один из фанатов написал в комментариях: "Очень жду новых ритмов и пластинку в память о Ките".
В мае бывший участник группы Лерой Торнхилл также сообщал, что The Prodigy работают над новым альбомом.
Вещи вокалиста британской электронной группы The Prodigy, выставленные на продажу с аукциона Cheffins - РИА Новости, 1920, 09.11.2019
9 ноября 2019, 03:18Культура
Вещи вокалиста The Prodigy продали за 350 тысяч фунтов стерлингов
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КультураМузыкаНовости культурыШоу-бизнесThe ProdigyЭссекс
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