https://ria.ru/20200916/prezentatsiya-playstation-5-1577310593.html

В Сети обсуждают цену PlayStation 5, о выходе которой объявят сегодня

Игровое подразделение корпорации Sony сегодня, в 23:00 по Москве, объявит стоимость и дату выхода консоли PlayStation 5. Мероприятие анонсировано на официальном РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:29

2020-09-16T12:29

2020-09-16T13:06

риа наука

геймеры

sony corporation

playstation

технологии

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Игровое подразделение корпорации Sony сегодня, в 23:00 по Москве, объявит стоимость и дату выхода консоли PlayStation 5. Мероприятие <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=umfhduWXCCc" target="_blank" rel="nofollow noopener">анонсировано</a></u> на официальном YouTube производителя, где и будет вестись прямая трансляция.От третьей за 2020 год презентации приставки ожидают не только раскрытия даты старты продаж и ценника, но и подробных технических характеристик. В самой Sony намекают, что часть мероприятия снова посвятят конкретным игровым тайтлам.Инсайдеры считают, что продажи PlayStation 5 стартуют не позже ноября, ведь главный конкурент Xbox Series X станет доступен для покупки 10 числа этого месяца. Ценник консоли может стартовать с отметки в 399 долларов за версию без дисковода, пишет японское издание <u><a href="https://www.ithome.com/0/504/966.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener">ITHome</a></u> со ссылкой на источник в компании Sony.

https://ria.ru/20200612/1572861366.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

геймеры, sony corporation, playstation, технологии