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РИА Наука
https://ria.ru/20200916/prezentatsiya-playstation-5-1577310593.html
В Сети обсуждают цену PlayStation 5, о выходе которой объявят сегодня
Игровое подразделение корпорации Sony сегодня, в 23:00 по Москве, объявит стоимость и дату выхода консоли PlayStation 5. Мероприятие анонсировано на официальном РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:29
2020-09-16T13:06
риа наука
геймеры
sony corporation
playstation
технологии
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Игровое подразделение корпорации Sony сегодня, в 23:00 по Москве, объявит стоимость и дату выхода консоли PlayStation 5. Мероприятие <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=umfhduWXCCc" target="_blank" rel="nofollow noopener">анонсировано</a></u> на официальном YouTube производителя, где и будет вестись прямая трансляция.От третьей за 2020 год презентации приставки ожидают не только раскрытия даты старты продаж и ценника, но и подробных технических характеристик. В самой Sony намекают, что часть мероприятия снова посвятят конкретным игровым тайтлам.Инсайдеры считают, что продажи PlayStation 5 стартуют не позже ноября, ведь главный конкурент Xbox Series X станет доступен для покупки 10 числа этого месяца. Ценник консоли может стартовать с отметки в 399 долларов за версию без дисковода, пишет японское издание <u><a href="https://www.ithome.com/0/504/966.htm" target="_blank" rel="nofollow noopener">ITHome</a></u> со ссылкой на источник в компании Sony.
https://ria.ru/20200612/1572861366.html
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геймеры, sony corporation, playstation, технологии

В Сети обсуждают цену PlayStation 5, о выходе которой объявят сегодня

12:29 16.09.2020 (обновлено: 13:06 16.09.2020)
1154
© SonySony PlayStation 5
Sony PlayStation 5 - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Sony
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Игровое подразделение корпорации Sony сегодня, в 23:00 по Москве, объявит стоимость и дату выхода консоли PlayStation 5. Мероприятие анонсировано на официальном YouTube производителя, где и будет вестись прямая трансляция.
От третьей за 2020 год презентации приставки ожидают не только раскрытия даты старты продаж и ценника, но и подробных технических характеристик. В самой Sony намекают, что часть мероприятия снова посвятят конкретным игровым тайтлам.
Игровая приставка Sony PlayStation 5 - РИА Новости, 1920, 12.06.2020
12 июня, 16:55
Эксперт раскритиковал презентацию Sony PlayStation 5
Инсайдеры считают, что продажи PlayStation 5 стартуют не позже ноября, ведь главный конкурент Xbox Series X станет доступен для покупки 10 числа этого месяца. Ценник консоли может стартовать с отметки в 399 долларов за версию без дисковода, пишет японское издание ITHome со ссылкой на источник в компании Sony.
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РИА НаукагеймерыSony CorporationPlayStationТехнологии
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