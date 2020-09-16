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Названы опасные при похудении продукты
Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал о продуктах, опасных при похудении. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T17:36
2020-09-16T21:37
алексей ковальков
похудение
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Врач-диетолог, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_aleksey-kovalkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Ковальков</a> рассказал о продуктах, опасных при похудении.Он отметил, что люди, желающие сбросит весь, зачастую не учитывают такой важный фактор, как инсулинемический индекс. Специалист пояснил, что постоянно высокий уровень в крови провоцирует или усугубляет набор веса, а повышенная инсулинорезистентность становится первым шагом на пути к диабету."Белковые продукты (особенно молочные и бобовые) тоже провоцируют подъем инсулина! А вот богатая жирами пища вроде оливкового и сливочного масла, бекона, сыра или арахиса, напротив, не вызвала быстрого выброса этого гормона", — написал Ковальков в своем<a href="https://www.instagram.com/dr.kovalkov" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram.</a>Он также добавил, что употребление продуктов с высоким инсулинемическим индексом на ужин блокирует работу соматотропина — гормона, сжигающего жировую ткань во время сна.
https://rsport.ria.ru/20200915/beremennost-1577232743.html
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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алексей ковальков, похудение, здоровье - общество

Названы опасные при похудении продукты

17:36 16.09.2020 (обновлено: 21:37 16.09.2020)
25218
© Fotolia / Jürgen FälchleЧеловек на весах
Человек на весах - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Fotolia / Jürgen Fälchle
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал о продуктах, опасных при похудении.
Он отметил, что люди, желающие сбросит весь, зачастую не учитывают такой важный фактор, как инсулинемический индекс. Специалист пояснил, что постоянно высокий уровень в крови провоцирует или усугубляет набор веса, а повышенная инсулинорезистентность становится первым шагом на пути к диабету.
"Белковые продукты (особенно молочные и бобовые) тоже провоцируют подъем инсулина! А вот богатая жирами пища вроде оливкового и сливочного масла, бекона, сыра или арахиса, напротив, не вызвала быстрого выброса этого гормона", — написал Ковальков в своем Instagram.
Он также добавил, что употребление продуктов с высоким инсулинемическим индексом на ужин блокирует работу соматотропина — гормона, сжигающего жировую ткань во время сна.
Женщина с лишним весом - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 07:00ЗОЖ
Как похудеть после родов: пять советов от врача
39466534
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Алексей КовальковпохудениеЗдоровье - Общество
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