https://ria.ru/20200916/pokhudenie-1577337378.html

Названы опасные при похудении продукты

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков рассказал о продуктах, опасных при похудении. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:36

2020-09-16T17:36

2020-09-16T21:37

алексей ковальков

похудение

здоровье - общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Врач-диетолог, доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_aleksey-kovalkov/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Ковальков</a> рассказал о продуктах, опасных при похудении.Он отметил, что люди, желающие сбросит весь, зачастую не учитывают такой важный фактор, как инсулинемический индекс. Специалист пояснил, что постоянно высокий уровень в крови провоцирует или усугубляет набор веса, а повышенная инсулинорезистентность становится первым шагом на пути к диабету."Белковые продукты (особенно молочные и бобовые) тоже провоцируют подъем инсулина! А вот богатая жирами пища вроде оливкового и сливочного масла, бекона, сыра или арахиса, напротив, не вызвала быстрого выброса этого гормона", — написал Ковальков в своем<a href="https://www.instagram.com/dr.kovalkov" target="_blank" rel="nofollow noopener"> Instagram.</a>Он также добавил, что употребление продуктов с высоким инсулинемическим индексом на ужин блокирует работу соматотропина — гормона, сжигающего жировую ткань во время сна.

https://rsport.ria.ru/20200915/beremennost-1577232743.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей ковальков, похудение, здоровье - общество