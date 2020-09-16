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Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
Прохладная погода с температурой до 11-12 градусов, местами дожди ожидаются в Москве в ближайшие выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T11:41
2020-09-16T11:41
татьяна позднякова
погода
москва
общество
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Прохладная погода с температурой до 11-12 градусов, местами дожди ожидаются в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в ближайшие выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро <a href="http://ria.ru/person_tatyana-pozdnyakova/" target="_blank" data-auto="true">Татьяна Позднякова</a>."В предстоящие выходные дни погода будет меняться в сторону похолодания. Дневная температура в Москве останется на уровне 10-12 градусов. Дождя будет в выходные дни поменьше - он будет приниматься местами, но все-таки будет проглядывать солнце", - сказала она.При этом Позднякова отметила, что в ночь на воскресенье температура будет довольно низкой. "Хотя она и будет свойственной сентябрю, но будет порядка 6-7 градусов, по области возможно понижение до 3", - сказала Позднякова, отметив, что в пониженных местах рельефа столбики термометров могут опускаться и до нуля градусов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/pogoda-1577281424.html
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татьяна позднякова, погода, москва, общество

Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных

11:41 16.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Прохладная погода с температурой до 11-12 градусов, местами дожди ожидаются в Москве в ближайшие выходные, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"В предстоящие выходные дни погода будет меняться в сторону похолодания. Дневная температура в Москве останется на уровне 10-12 градусов. Дождя будет в выходные дни поменьше - он будет приниматься местами, но все-таки будет проглядывать солнце", - сказала она.
При этом Позднякова отметила, что в ночь на воскресенье температура будет довольно низкой. "Хотя она и будет свойственной сентябрю, но будет порядка 6-7 градусов, по области возможно понижение до 3", - сказала Позднякова, отметив, что в пониженных местах рельефа столбики термометров могут опускаться и до нуля градусов.
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