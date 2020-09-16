https://ria.ru/20200916/podderzhka-1577339009.html

Корпорация МСП оказала лизинговую поддержку утилизатору ТКО из Башкирии

Башкирская компания по утилизации отходов получила лизинговую поддержку в рамках нового лизингового продукта Корпорации МСП, сообщает пресс-служба корпорации. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T17:54

2020-09-16T17:54

2020-09-16T17:54

корпорация мсп

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости</strong>. Башкирская компания по утилизации отходов получила лизинговую поддержку в рамках нового лизингового продукта <a href="https://ria.ru/organization_korporatsiya-msp" target="_blank">Корпорации МСП</a>, сообщает пресс-служба корпорации.Дочернее общество Корпорации МСП - Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан - предоставила ООО "Са-Нэко" льготную поддержку на сумму более 2 миллионов рублей на приобретение комплекса сортировки ТКО, говорится в сообщении.Отмечается, что одним из основных направлений деятельности "Са-Нэко" является утилизация и обезвреживание нефтесодержащих отходов и отходов бурения. Предприятие оказывает услуги по очистке резервуаров, а также по рекультивации нефтезагрязненных территорий. В настоящее время "Са-Нэко" на постоянной основе сотрудничает с АО "Транснефть-Урал", НК "Лукойл", АО "НК "Роснефть" и ещё с более 100 других предприятий.В пресс-службе напомнили, что новый лизинговый продукт "Устойчивое развитие" Корпорация МСП запустила в апреле 2020 года в рамках мер поддержки для малого и среднего бизнеса по преодолению последствий коронавирусной инфекции. Продукт предусматривает более гибкие условия для субъектов МСП, в том числе индивидуальных предпринимателей: мМинимальная сумма финансирования снижена до 500 тысяч рублей, максимальный срок лизинга увеличен до 84 месяцев. Установлена индивидуальная периодичность платежей, включая возможность отсрочки и периоды моратория на платежи. Также до 10% от общей стоимости снижен авансовый платёж, напомнили в пресс-службе.Корпорация МСП и ее дочерний банк – МСП банк – оказывают активную поддержку субъектам МСП, которые реализуют свою деятельность в сегменте высокотехнологичной переработки отходов. В частности, Корпорацией МСП и МСП Банком были поддержаны такие проекты, как строительство мусороперерабатывающего завода и полигона по утилизации твердых бытовых отходов в Белгородской области, создание производства по утилизации крупногабаритных шин в Кемеровской области и др.

https://ria.ru/20200916/lizing-1577335282.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

корпорация мсп