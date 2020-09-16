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Досрочное голосование на избирательном участке в Краснодаре
Единый день голосования — 2020
https://ria.ru/20200916/pamfilova-1577334415.html
Памфилова раскритиковала карту нарушений "Голоса"
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова раскритиковала данные, опубликованные на карте нарушений движения "Голос": достоверных сообщений о нарушениях крайне мало. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:55
2020-09-16T17:15
единый день голосования — 2020
"голос"
элла памфилова
цик рф
политика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> раскритиковала данные, опубликованные на карте нарушений движения "<a href="http://ria.ru/organization_Golos/" target="_blank" data-auto="true">Голос</a>": достоверных сообщений о нарушениях крайне мало."Мы не считаем участников движения "Голос" независимыми наблюдателями. Мы считаем их заинтересованными лицами, активно участвующими в политической борьбе". На карте нарушений публикуется непроверенная информация из анонимных источников. В абсолютном большинстве случаев данные сообщения оказываются либо откровенными фейками, либо изначально не являются нарушениями", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.По ее словам, сообщений от источников, которые охарактеризованы там как надежные, на карте нарушений единицы."Поэтому мы не можем назвать данный ресурс иначе как свалкой информационного мусора", - подчеркнула председатель ЦИК.Ранее Памфилова сообщала, что избирательная кампания прошла без серьезных нарушений и в соответствии с законом.
https://ria.ru/20200914/vybory-1577209955.html
https://ria.ru/20200914/pamfilova-1577213422.html
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"голос", элла памфилова, цик рф, политика

Памфилова раскритиковала карту нарушений "Голоса"

16:55 16.09.2020 (обновлено: 17:15 16.09.2020)
6313
© Фото : Пресс-служба ЦИК РоссииПредседатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Пресс-служба ЦИК России
Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова раскритиковала данные, опубликованные на карте нарушений движения "Голос": достоверных сообщений о нарушениях крайне мало.
"Мы не считаем участников движения "Голос" независимыми наблюдателями. Мы считаем их заинтересованными лицами, активно участвующими в политической борьбе". На карте нарушений публикуется непроверенная информация из анонимных источников. В абсолютном большинстве случаев данные сообщения оказываются либо откровенными фейками, либо изначально не являются нарушениями", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.
Брифинг в информационном центре Центральной избирательной комиссии России - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 13:53Единый день голосования — 2020
Памфилова рассказала о жалобах избиркомов на наблюдателей
По ее словам, сообщений от источников, которые охарактеризованы там как надежные, на карте нарушений единицы.
"Поэтому мы не можем назвать данный ресурс иначе как свалкой информационного мусора", - подчеркнула председатель ЦИК.
Ранее Памфилова сообщала, что избирательная кампания прошла без серьезных нарушений и в соответствии с законом.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 14:49Единый день голосования — 2020
Памфилова рассказала о новом виде нарушений на выборах
58200328
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Единый день голосования — 2020"Голос"Элла ПамфиловаЦИК РФПолитика
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