https://ria.ru/20200916/pamfilova-1577334415.html

Памфилова раскритиковала карту нарушений "Голоса"

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова раскритиковала данные, опубликованные на карте нарушений движения "Голос": достоверных сообщений о нарушениях крайне мало. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:55

2020-09-16T16:55

2020-09-16T17:15

единый день голосования — 2020

"голос"

элла памфилова

цик рф

политика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Председатель <a href="http://ria.ru/organization_CIK_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК РФ</a> <a href="http://ria.ru/person_EHlla_Pamfilova/" target="_blank" data-auto="true">Элла Памфилова</a> раскритиковала данные, опубликованные на карте нарушений движения "<a href="http://ria.ru/organization_Golos/" target="_blank" data-auto="true">Голос</a>": достоверных сообщений о нарушениях крайне мало."Мы не считаем участников движения "Голос" независимыми наблюдателями. Мы считаем их заинтересованными лицами, активно участвующими в политической борьбе". На карте нарушений публикуется непроверенная информация из анонимных источников. В абсолютном большинстве случаев данные сообщения оказываются либо откровенными фейками, либо изначально не являются нарушениями", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.По ее словам, сообщений от источников, которые охарактеризованы там как надежные, на карте нарушений единицы."Поэтому мы не можем назвать данный ресурс иначе как свалкой информационного мусора", - подчеркнула председатель ЦИК.Ранее Памфилова сообщала, что избирательная кампания прошла без серьезных нарушений и в соответствии с законом.

https://ria.ru/20200914/vybory-1577209955.html

https://ria.ru/20200914/pamfilova-1577213422.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"голос", элла памфилова, цик рф, политика