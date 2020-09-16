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Стали известны подробности отравления детей лекарствами на Кубани
Четверо детей из Усть-Лабинска, оставленные без присмотра и отравившиеся лекарствами, сами залезли в холодильник и выпили найденный там медицинский препарат,... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T10:26
2020-09-16T10:27
краснодарский край
усть-лабинск
происшествия
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<strong>КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости.</strong> Четверо детей из <a href="http://ria.ru/location_Ust_Labinsk/" target="_blank" data-auto="true">Усть-Лабинска</a>, оставленные без присмотра и отравившиеся лекарствами, сами залезли в холодильник и выпили найденный там медицинский препарат, предназначенный для матери, сообщает прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Krasnodarskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Краснодарского края</a>.Ранее стало известно, что в Усть-Лабинске четверо малолетних детей в возрасте от 3 до 11 лет вечером в понедельник, предположительно, отравились лекарством. В сонном состоянии их обнаружил старший брат, он вызвал "скорую", которая их госпитализировала. Тем временем органы следствия и опеки организовали проверку и изучают условия жизни и воспитания в семье. По данным прокуратуры на утро среды, состояние детей оценивается как средней степени тяжести."По данному факту прокуратура проводит проверку причин и условий, способствовавших происшествию, в ходе которой будет дана оценка, в том числе работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних… В настоящий момент установлено, что четверо детей из многодетной семьи в вечернее время 14 сентября текущего года были оставлены без присмотра, в результате чего они по собственной неосторожности выпили лекарственный препарат, принадлежащий матери, достав его из холодильника", - сообщает надзорное ведомство.По его данным, семья с 2019 года состоит на профилактическом учете в полиции в категории "неблагополучный родитель".
https://ria.ru/20200805/1575406113.html
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краснодарский край
усть-лабинск
РИА Новости
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краснодарский край, усть-лабинск, происшествия

Стали известны подробности отравления детей лекарствами на Кубани

10:26 16.09.2020 (обновлено: 10:27 16.09.2020)
1748
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота станции скорой медицинской помощи в Тамбове
Работа станции скорой медицинской помощи в Тамбове - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КРАСНОДАР, 16 сен - РИА Новости. Четверо детей из Усть-Лабинска, оставленные без присмотра и отравившиеся лекарствами, сами залезли в холодильник и выпили найденный там медицинский препарат, предназначенный для матери, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Ранее стало известно, что в Усть-Лабинске четверо малолетних детей в возрасте от 3 до 11 лет вечером в понедельник, предположительно, отравились лекарством. В сонном состоянии их обнаружил старший брат, он вызвал "скорую", которая их госпитализировала. Тем временем органы следствия и опеки организовали проверку и изучают условия жизни и воспитания в семье. По данным прокуратуры на утро среды, состояние детей оценивается как средней степени тяжести.
"По данному факту прокуратура проводит проверку причин и условий, способствовавших происшествию, в ходе которой будет дана оценка, в том числе работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности правонарушений несовершеннолетних… В настоящий момент установлено, что четверо детей из многодетной семьи в вечернее время 14 сентября текущего года были оставлены без присмотра, в результате чего они по собственной неосторожности выпили лекарственный препарат, принадлежащий матери, достав его из холодильника", - сообщает надзорное ведомство.
По его данным, семья с 2019 года состоит на профилактическом учете в полиции в категории "неблагополучный родитель".
Фельдшер Тамбовской областной станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф в реанимобиле - РИА Новости, 1920, 05.08.2020
5 августа, 15:44
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Краснодарский крайУсть-ЛабинскПроисшествия
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