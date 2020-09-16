https://ria.ru/20200916/otmenit-1577322631.html

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым фургона попросил отменить приговор

Компания, владевшая разбитым в ДТП с Михаилом Ефремовым фургоном "Лада", подала апелляцию в суд с просьбой отменить приговор. Об этом сообщает телеканал "360" РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:58

2020-09-16T14:58

2020-09-16T14:58

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

москва

происшествия

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Приговор Ефремову попросили отменить

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Компания, владевшая разбитым в ДТП с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> фургоном "Лада", подала апелляцию в суд с просьбой отменить приговор. Об этом сообщает телеканал "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>"Транспортное средство принадлежало ООО "Стоун-XXI". Компания попросила отменить приговор Ефремову, чтобы ее могли тоже признать потерпевшей по делу. На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем отечественного авто был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.

https://ria.ru/20200916/smyagchit-1577322209.html

Василий Карпов Интересно, а где они раньше были? 45

Андрей Хитро вывернули. И вряд ли эта инициатива идёт от самой компании. Кому охота быть замешанным в таком грязном деле? Только ЗА ДЕНЬГИ разве что… Большие деньги. Там сумма явно превышает эквивалент в одно "транспортное средство". 27

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия