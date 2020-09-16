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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым фургона попросил отменить приговор
Компания, владевшая разбитым в ДТП с Михаилом Ефремовым фургоном "Лада", подала апелляцию в суд с просьбой отменить приговор. Об этом сообщает телеканал "360" РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:58
2020-09-16T14:58
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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Приговор Ефремову попросили отменить
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Компания, владевшая разбитым в ДТП с <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаилом Ефремовым</a> фургоном "Лада", подала апелляцию в суд с просьбой отменить приговор. Об этом сообщает телеканал "<a href="https://360tv.ru" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>"Транспортное средство принадлежало ООО "Стоун-XXI". Компания попросила отменить приговор Ефремову, чтобы ее могли тоже признать потерпевшей по делу. На прошлой неделе Пресненский суд <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank">Москвы</a> признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима. Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем отечественного авто был курьер интернет-магазина <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
https://ria.ru/20200916/smyagchit-1577322209.html
Интересно, а где они раньше были?
45
Хитро вывернули. И вряд ли эта инициатива идёт от самой компании. Кому охота быть замешанным в таком грязном деле? Только ЗА ДЕНЬГИ разве что… Большие деньги. Там сумма явно превышает эквивалент в одно "транспортное средство".
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РИА Новости
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дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым фургона попросил отменить приговор

14:58 16.09.2020
52758
© РИА НовостиНа месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Компания, владевшая разбитым в ДТП с Михаилом Ефремовым фургоном "Лада", подала апелляцию в суд с просьбой отменить приговор. Об этом сообщает телеканал "360"
Транспортное средство принадлежало ООО "Стоун-XXI". Компания попросила отменить приговор Ефремову, чтобы ее могли тоже признать потерпевшей по делу.
На прошлой неделе Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом и приговорил к восьми годам колонии общего режима.
Авария произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Lada. За рулем отечественного авто был курьер интернет-магазина Сергей Захаров, он получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза установила, что Ефремов был пьян, в крови у него нашли также следы наркотиков.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 14:52
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Обсудить 17
ДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Интересно, а где они раньше были?
16 сентября, 15:27
Василий КарповВасилий Карпов
4050000
Хитро вывернули. И вряд ли эта инициатива идёт от самой компании. Кому охота быть замешанным в таком грязном деле? Только ЗА ДЕНЬГИ разве что… Большие деньги. Там сумма явно превышает эквивалент в одно "транспортное средство".
16 сентября, 15:24
АндрейАндрей
2700000
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