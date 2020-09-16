Отдых с пользой: в Москве появились "‎Сады здоровья"‎

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Три "‎Сада здоровья"‎ появились в столичных парках: здесь можно заниматься йогой, гулять с детьми, играть в пинг-понг или просто отдыхать. Уже побывали там?