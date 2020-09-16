https://ria.ru/20200916/otdykh-s-polzoy-v-moskve-poyavilis-sady-zdorovya-1577340780.html
Отдых с пользой: в Москве появились "Сады здоровья"
Три "Сада здоровья" появились в столичных парках: здесь можно заниматься йогой, гулять с детьми, играть в пинг-понг или просто отдыхать. Уже побывали там?
2020-09-16T18:23
2020-09-16T18:23
2020-09-16T18:23
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1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Отдых с пользой: в Москве появились «Сады здоровья»
Три «Сада здоровья» появились в столичных парках: здесь можно заниматься йогой, гулять с детьми, играть в пинг-понг или просто отдыхать. Уже побывали там?
2020-09-16T18:23
true
PT2M26S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, здоровье, отдых, видео
Отдых с пользой: в Москве появились "Сады здоровья"
Три "Сада здоровья" появились в столичных парках: здесь можно заниматься йогой, гулять с детьми, играть в пинг-понг или просто отдыхать. Уже побывали там?
2020-09-16T18:23
true
PT2M26S
Отдых с пользой: в Москве появились "Сады здоровья"
Три "Сада здоровья" появились в столичных парках: здесь можно заниматься йогой, гулять с детьми, играть в пинг-понг или просто отдыхать. Уже побывали там?