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Отдых с пользой: в Москве появились "‎Сады здоровья"‎
Три "‎Сада здоровья"‎ появились в столичных парках: здесь можно заниматься йогой, гулять с детьми, играть в пинг-понг или просто отдыхать. Уже побывали там?
2020-09-16T18:23
2020-09-16T18:23
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Отдых с пользой: в Москве появились «‎Сады здоровья»‎
Три «‎Сада здоровья»‎ появились в столичных парках: здесь можно заниматься йогой, гулять с детьми, играть в пинг-понг или просто отдыхать. Уже побывали там?
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видео, здоровье, отдых, видео
Отдых с пользой: в Москве появились "‎Сады здоровья"‎
Три "‎Сада здоровья"‎ появились в столичных парках: здесь можно заниматься йогой, гулять с детьми, играть в пинг-понг или просто отдыхать. Уже побывали там?
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Отдых с пользой: в Москве появились "‎Сады здоровья"‎

18:23 16.09.2020
64
Читать ria.ru в
Три "‎Сада здоровья"‎ появились в столичных парках: здесь можно заниматься йогой, гулять с детьми, играть в пинг-понг или просто отдыхать. Уже побывали там?
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