https://ria.ru/20200916/otdelenie-1577322927.html

В московском отделении полиции умер задержанный

Задержанный за нарушение общественного порядка мужчина умер в московском отделении полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД; по информации... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T15:03

2020-09-16T15:03

2020-09-16T15:03

гумвд

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Задержанный за нарушение общественного порядка мужчина умер в московском отделении полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУМВД</a>; по информации источника агентства, смерть не имеет криминального характера.Днем 15 сентября в полицию поступило сообщение о неизвестном, бегающем на территории промзоны на Проектируемом проезде в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>. По информации очевидцев, мужчина бил машины и хулиганил, мог находиться под наркотиками. Прибывшие на место правоохранители, обнаружив агрессивно ведшего себя и нарушавшего общественный порядок мужчину, задержали его для дальнейшего разбирательства."В 16.43 часов правонарушитель был помещен в специальное помещение для задержанных лиц (СПЗЛ), и вызван наряд скорой медицинской помощи. При нахождении в СПЗЛ задержанный вел себя неадекватно, катался по полу, размахивая руками. В 17.01 сотрудник полиции обнаружил, что мужчина перестал подавать признаки жизни, и был осуществлен повторный вызов наряда скорой медицинской помощи. В 17.13 прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть доставленного", - сообщили в пресс-службе.Полиция проводит проверку по факту происшествия.Как добавил источник РИА Новости в правоохранительных органах, "по предварительному заключению наряда скорой помощи, мужчина умер от отрыва тромба".

https://ria.ru/20200916/tesak-1577322280.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, москва, происшествия