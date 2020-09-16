В московском отделении полиции умер задержанный
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Задержанный за нарушение общественного порядка мужчина умер в московском отделении полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного ГУМВД; по информации источника агентства, смерть не имеет криминального характера.
Днем 15 сентября в полицию поступило сообщение о неизвестном, бегающем на территории промзоны на Проектируемом проезде в Москве. По информации очевидцев, мужчина бил машины и хулиганил, мог находиться под наркотиками. Прибывшие на место правоохранители, обнаружив агрессивно ведшего себя и нарушавшего общественный порядок мужчину, задержали его для дальнейшего разбирательства.
"В 16.43 часов правонарушитель был помещен в специальное помещение для задержанных лиц (СПЗЛ), и вызван наряд скорой медицинской помощи. При нахождении в СПЗЛ задержанный вел себя неадекватно, катался по полу, размахивая руками. В 17.01 сотрудник полиции обнаружил, что мужчина перестал подавать признаки жизни, и был осуществлен повторный вызов наряда скорой медицинской помощи. В 17.13 прибывшим на место нарядом скорой медицинской помощи констатирована смерть доставленного", - сообщили в пресс-службе.
Полиция проводит проверку по факту происшествия.
Как добавил источник РИА Новости в правоохранительных органах, "по предварительному заключению наряда скорой помощи, мужчина умер от отрыва тромба".