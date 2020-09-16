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Комитет ГД поддержал проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о штрафах за публичные призывы к отчуждению... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:10
2020-09-16T15:25
андрей клишас
павел крашенинников
россия
госдума рф
политика
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о штрафах за публичные призывы к отчуждению территорий России.Решение комитета есть в распоряжении РИА Новости.Авторами законопроекта стали депутат <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> и сенатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>, его разработали в рамках реализации принятых поправок к Конституции.В случае одобрения закона в КоАП появится статья "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".За первое такое нарушение будет грозить административная ответственность. Штрафы для граждан составят от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.Кроме того, инициативой предусмотрены повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы распространяются через СМИ и интернет: штраф для граждан составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.За повторное нарушение наказывать будут в соответствии с Уголовным кодексом.Кроме того, на рассмотрении комитета находится проект об уголовной ответственности до десяти лет за действия по отчуждению территорий. В июле Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму.
https://ria.ru/20200914/konstitutsiya-1577227350.html
https://ria.ru/20200731/1575234585.html
То есть- референдум в Крыму, в Донецке и Луганске. Это волеизъявление народа, демократия и прочее. НО в России это нарушение закона штрафы и сроки? Угу. Угу.
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россия
РИА Новости
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андрей клишас, павел крашенинников, россия, госдума рф, политика

Комитет ГД поддержал проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий

14:10 16.09.2020 (обновлено: 15:25 16.09.2020)
1060
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV. - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о штрафах за публичные призывы к отчуждению территорий России.
Решение комитета есть в распоряжении РИА Новости.
Авторами законопроекта стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас, его разработали в рамках реализации принятых поправок к Конституции.
В случае одобрения закона в КоАП появится статья "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 17:43
Основную часть проектов по реализации поправок к Конституции внесет Путин
За первое такое нарушение будет грозить административная ответственность. Штрафы для граждан составят от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.
Кроме того, инициативой предусмотрены повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы распространяются через СМИ и интернет: штраф для граждан составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.
За повторное нарушение наказывать будут в соответствии с Уголовным кодексом.
Кроме того, на рассмотрении комитета находится проект об уголовной ответственности до десяти лет за действия по отчуждению территорий. В июле Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму.
Пограничная застава Нормельн на полуострове Балтийская коса - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 18:20
Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
100920011
Обсудить 7
Андрей КлишасПавел КрашенинниковРоссияГосдума РФПолитика
Популярные комментарии
То есть- референдум в Крыму, в Донецке и Луганске. Это волеизъявление народа, демократия и прочее. НО в России это нарушение закона штрафы и сроки? Угу. Угу.
16 сентября, 14:45
Deyn DonovanDeyn Donovan
8100012
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