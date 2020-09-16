https://ria.ru/20200916/otchuzhdenie-1577317873.html

Комитет ГД поддержал проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о штрафах за публичные призывы к отчуждению... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:10

2020-09-16T14:10

2020-09-16T15:25

андрей клишас

павел крашенинников

россия

госдума рф

политика

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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank">Госдумы</a> по госстроительству и законодательству рекомендовал депутатам принять в первом чтении законопроект о штрафах за публичные призывы к отчуждению территорий России.Решение комитета есть в распоряжении РИА Новости.Авторами законопроекта стали депутат <a href="http://ria.ru/person_Pavel_Krasheninnikov/" target="_blank" data-auto="true">Павел Крашенинников</a> и сенатор <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Klishas/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Клишас</a>, его разработали в рамках реализации принятых поправок к Конституции.В случае одобрения закона в КоАП появится статья "Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации".За первое такое нарушение будет грозить административная ответственность. Штрафы для граждан составят от 30 до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц — от 200 до 300 тысяч рублей.Кроме того, инициативой предусмотрены повышенные размеры штрафов для случаев, когда публичные призывы распространяются через СМИ и интернет: штраф для граждан составит от 70 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч, для юрлиц — от 300 до 500 тысяч рублей.За повторное нарушение наказывать будут в соответствии с Уголовным кодексом.Кроме того, на рассмотрении комитета находится проект об уголовной ответственности до десяти лет за действия по отчуждению территорий. В июле Госдума приняла закон о приравнивании отчуждения территорий России к экстремизму.

https://ria.ru/20200914/konstitutsiya-1577227350.html

https://ria.ru/20200731/1575234585.html

Deyn Donovan То есть- референдум в Крыму, в Донецке и Луганске. Это волеизъявление народа, демократия и прочее. НО в России это нарушение закона штрафы и сроки? Угу. Угу. 21

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, павел крашенинников, россия, госдума рф, политика