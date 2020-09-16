https://ria.ru/20200916/oppozitsiya-1577310906.html

Белорусская оппозиция подготовит санкционный "список Колесниковой"

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиции намерена подготовить санкционный "список Колесниковой". РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T12:36

2020-09-16T12:36

2020-09-16T21:07

протесты в белоруссии

мария колесникова

светлана тихановская

александр лукашенко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577180303_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_b5d53c8011118608cf16129a59eb1a85.jpg

<strong>КИЕВ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила, что белорусская оппозиции намерена подготовить санкционный "список Колесниковой".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="https://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich" target="_blank">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета – <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> и Максим Знак, они заключены под стражу в Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы. После выборов она выехала в Литву.На уточняющий вопрос, появится ли санкционный "список Колесниковой" , она ответила: "Конечно, появится". При этом экс-кандидат не пояснила, кого планируется включить в этот список."Изначально мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает (президента Александра – ред.) Лукашенко как руководителя страны, что они поймут: пора наконец услышат свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги", - сказала Тихановская.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577223962.html

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577299563.html

Козьма ПРУТКОВ. Запад и США объявляют санкции с досады, когда проигрывают очередную битву с Россией, так было за Сирию, за Крым с Донбассом, За Абхазию с Ю.Осетией и прочее. А теперь тоже самое с Белоруссией намечается. 51

Sergej Vox один на рояле играл в политику подался,сейчас в Белоруссии флейтиска к власти рвётся,ну и дела 47

11

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария колесникова, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире