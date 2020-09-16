Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/oppozitsiya-1577310906.html
Белорусская оппозиция подготовит санкционный "список Колесниковой"
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиции намерена подготовить санкционный "список Колесниковой". РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:36
2020-09-16T21:07
протесты в белоруссии
мария колесникова
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577180303_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_b5d53c8011118608cf16129a59eb1a85.jpg
<strong>КИЕВ, 16 сен – РИА Новости.</strong> Бывший кандидат в президенты Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила, что белорусская оппозиции намерена подготовить санкционный "список Колесниковой".Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе <a href="https://ria.ru/person_Svetlana_Aleksievich" target="_blank">Светланы Алексиевич</a>, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета – <a href="https://ria.ru/person_mariya-kolesnikova" target="_blank">Мария Колесникова</a> и Максим Знак, они заключены под стражу в Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы. После выборов она выехала в Литву.На уточняющий вопрос, появится ли санкционный "список Колесниковой" , она ответила: "Конечно, появится". При этом экс-кандидат не пояснила, кого планируется включить в этот список."Изначально мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает (президента Александра – ред.) Лукашенко как руководителя страны, что они поймут: пора наконец услышат свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги", - сказала Тихановская.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200914/belorussiya-1577223962.html
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577299563.html
Запад и США объявляют санкции с досады, когда проигрывают очередную битву с Россией, так было за Сирию, за Крым с Донбассом, За Абхазию с Ю.Осетией и прочее. А теперь тоже самое с Белоруссией намечается.
51
один на рояле играл в политику подался,сейчас в Белоруссии флейтиска к власти рвётся,ну и дела
47
11
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577180303_143:0:2874:2048_1400x0_80_0_0_a22717d5dea7504cc1f41daf5b1a069e.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мария колесникова, светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Белорусская оппозиция подготовит санкционный "список Колесниковой"

12:36 16.09.2020 (обновлено: 21:07 16.09.2020)
2069
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции оппозиции в Минске
Участники несанкционированной акции оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 16 сен – РИА Новости. Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что белорусская оппозиции намерена подготовить санкционный "список Колесниковой".
Ранее представители оппозиции Белоруссии, не согласные с итогами выборов президента республики, создали Координационный совет по транзиту власти. К настоящему времени все члены президиума совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, арестованы или находятся за границей. В президиуме изначально было семь человек. Генпрокуратура Белоруссии в связи с созданием совета возбудила дело по уголовной статье о призывах к захвату власти. Подозреваемыми по этому делу проходят два члена президиума совета – Мария Колесникова и Максим Знак, они заключены под стражу в Белоруссии. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции республики. Тихановская в президиум совета не вошла, но контактирует с ним из-за границы. После выборов она выехала в Литву.

"Думаю, что все это (подготовка санкционного списка – ред.) будет сделано. У нас просто очень-очень много задач, которые нужно решить в данный момент. Здесь же можно говорить не только о Колесниковой, а и о (Сергее – ред.) Тихановском, о (Викторе – ред.) Бабарико, о всех политзаключенных, которые сейчас ни за что сидят в тюрьмах. Мы работаем на этом направлении", - сказала Тихановская в интервью изданию LB.ua в ответ на вопрос, будет ли оппозиция призывать мировое сообщество создать санкционный "список Колесниковой".

На уточняющий вопрос, появится ли санкционный "список Колесниковой" , она ответила: "Конечно, появится". При этом экс-кандидат не пояснила, кого планируется включить в этот список.
"Изначально мы думали, что власть увидит, что народ против, что народ больше не признает (президента Александра – ред.) Лукашенко как руководителя страны, что они поймут: пора наконец услышат свой народ и пойти на диалог, к чему мы призывали. Но сейчас видим, что нужны более радикальные шаги", - сказала Тихановская.
Мария Колесникова во время акции протеста оппозиции в Минске - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 16:53Протесты в Белоруссии
Защита Колесниковой сообщила об ухудшении самочувствия подзащитной в СИЗО
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 09:25Протесты в Белоруссии
Тихановская гарантирует безопасность Лукашенко, если он мирно уйдет
73510035
Обсудить 11
Протесты в БелоруссииМария КолесниковаСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Запад и США объявляют санкции с досады, когда проигрывают очередную битву с Россией, так было за Сирию, за Крым с Донбассом, За Абхазию с Ю.Осетией и прочее. А теперь тоже самое с Белоруссией намечается.
16 сентября, 12:43
Козьма ПРУТКОВ.Козьма ПРУТКОВ.
1400100
один на рояле играл в политику подался,сейчас в Белоруссии флейтиска к власти рвётся,ну и дела
16 сентября, 12:42
Sergej VoxSergej Vox
1030100
Рекомендуем
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Москалькова прокомментировала решение суда по делу Винника
Николай Рыбаков
"Яблоко" призвало послов в Белоруссии вмешаться в ситуацию со Шкляровым
Сергей Гаврилов
В Госдуме поддержали проект, повышающий надзор за религиозными группами
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова
Омбудсмен рассказала об оставленном на лавочке в Подмосковье младенце
Sony PlayStation 5
В Сети обсуждают цену PlayStation 5, о выходе которой объявят сегодня
Молоток в зале судебных заседаний
В Чувашии мужчине дали 13 лет колонии за насилие над пятилетней дочерью
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Евросоюз не откроет в ближайшее время границы с Россией, сообщил источник
Писатель Светлана Алексиевич
Тихановская предсказала судьбу Светланы Алексиевич
Студенты на занятиях
В Госдуме поддержали проект о бессрочном статусе зачисления сирот в вузы
Писатель-юморист, народный артист РФ Евгений Петросян
Петросян впервые показал ребенка от молодой помощницы
Здание Государственной думы Российской Федерации
В Госдуме рекомендовали отклонить проект о выплатах для домохозяек
Урсула фон дер Ляйен
В Еврокомиссии предложили поменять систему голосования по санкциям
Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга голосует за избрание нового премьер-министра в нижней палате парламента в Токио, Япония
В Японии сформировали новое правительство
Специальный представитель ВОЗ в Российской Федерации Мелита Вуйнович
В ВОЗ призвали учитывать, что COVID-19 не зависит от времени года
Картина Таира Салахова Л.И. Брежнев за работой над Воспоминаниями (1981 г.), представленная на выставке Ненавсегда. 1968-1985 в Новой Третьяковке в Москве.
Выставка "Ненавсегда" открылась для посетителей после ремонта Третьяковки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:19Морские вертолеты Ка-52К прошли все испытания
03:18Эксперт рассказал о телефонах, которые нельзя прослушать
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали способы позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
Лента новостейМолния