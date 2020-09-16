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Более 1,7 млн субъектов МСП воспользовались бизнес-навигатором МСП
Более 1,7 миллиона субъектов МСП зарегистрировались на портале Бизнес-навигатора МСП, сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман на съезде лидеров "Опоры... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:16
2020-09-16T16:22
корпорация мсп
мсп банк
александр браверман
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Более 1,7 миллиона субъектов МСП зарегистрировались на портале Бизнес-навигатора МСП, сообщил глава <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Braverman/" target="_blank" data-auto="true">Александр Браверман</a> на съезде лидеров "Опоры России"."Бизнес-навигатор — это инструментарий для абсолютно зрячего инвестирования, для минимизации риска, им сегодня воспользовались 1,7 миллиона субъектов МСП, 60% из которых увеличили численность сотрудников и/или выручку", — сказал Браверман.Таким образом, по его словам, пользование Бизнес-навигатором, как цифровым ресурсом, не только резко ускоряет получение других видов сервисов, но и снижает риски, а "снижение рисков — это привлечение инвестиций".Браверман также сообщил, что всего с начала работы портала его посетили около 8 миллионов предпринимателей и физических лиц. Он напомнил, что Бизнес-навигатор является бесплатным ресурсом, который дает возможность (в том числе, в режиме онлайн) получить финансовую и имущественную поддержку, скачать бизнес-план и многое другое."Это огромное количество сервисов, которые позволяют предпринимателю открыть и развить свой бизнес, и сейчас мы переводим это все с информационно-сервисной модели на сервисно-информационную. Этот инструментарий абсолютно технологичен и абсолютно доступен", — заключил глава Корпорации МСП.
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корпорация мсп, мсп банк, александр браверман

Более 1,7 млн субъектов МСП воспользовались бизнес-навигатором МСП

16:16 16.09.2020 (обновлено: 16:22 16.09.2020)
58
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Более 1,7 миллиона субъектов МСП зарегистрировались на портале Бизнес-навигатора МСП, сообщил глава Корпорации МСП Александр Браверман на съезде лидеров "Опоры России".
"Бизнес-навигатор — это инструментарий для абсолютно зрячего инвестирования, для минимизации риска, им сегодня воспользовались 1,7 миллиона субъектов МСП, 60% из которых увеличили численность сотрудников и/или выручку", — сказал Браверман.
Таким образом, по его словам, пользование Бизнес-навигатором, как цифровым ресурсом, не только резко ускоряет получение других видов сервисов, но и снижает риски, а "снижение рисков — это привлечение инвестиций".
Браверман также сообщил, что всего с начала работы портала его посетили около 8 миллионов предпринимателей и физических лиц. Он напомнил, что Бизнес-навигатор является бесплатным ресурсом, который дает возможность (в том числе, в режиме онлайн) получить финансовую и имущественную поддержку, скачать бизнес-план и многое другое.
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"Это огромное количество сервисов, которые позволяют предпринимателю открыть и развить свой бизнес, и сейчас мы переводим это все с информационно-сервисной модели на сервисно-информационную. Этот инструментарий абсолютно технологичен и абсолютно доступен", — заключил глава Корпорации МСП.
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Корпорация МСПМСП БанкАлександр Браверман
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