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https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577321717.html
В Германии объяснили, откуда у Швеции и Франции пробы крови Навального
Пробы крови Алексея Навального, которые были изучены в Швеции и Франции, взяты врачами из этих стран, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:41
2020-09-16T15:04
госпитализация алексея навального
алексей навальный
мид германии
швеция
франция
германия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости.</strong> Пробы крови <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, которые были изучены в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, взяты врачами из этих стран, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар."Да, Швеция и Франция взяли пробы, это были эти люди", - сказала <a href="http://ria.ru/person_mariya-adebar/" target="_blank">Адебар</a> на брифинге в Берлине.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
Пробы крови Навального доступны всем желающим поучаствовать в этом цирке "Шаритэ"(Шапито),кроме заинтересованной стороны.
52
Врут напропалую, даже не кривятся, и что же дальше? Навального же расколят, если он выйдет, значит ему амба, как и Скрипалям?
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швеция
франция
германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, мид германии, швеция, франция, германия, в мире

В Германии объяснили, откуда у Швеции и Франции пробы крови Навального

14:41 16.09.2020 (обновлено: 15:04 16.09.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberЭкипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Markus Schreiber
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости. Пробы крови Алексея Навального, которые были изучены в Швеции и Франции, взяты врачами из этих стран, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар.
"Да, Швеция и Франция взяли пробы, это были эти люди", - сказала Адебар на брифинге в Берлине.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
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Обсудить 10
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйМИД ГерманииШвецияФранцияГерманияВ мире
Популярные комментарии
Пробы крови Навального доступны всем желающим поучаствовать в этом цирке "Шаритэ"(Шапито),кроме заинтересованной стороны.
16 сентября, 14:47
Александр ЖутьАлександр Жуть
5010001
Врут напропалую, даже не кривятся, и что же дальше? Навального же расколят, если он выйдет, значит ему амба, как и Скрипалям?
16 сентября, 14:47
Александр НевскийАлександр Невский
4100001
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