https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577321717.html

В Германии объяснили, откуда у Швеции и Франции пробы крови Навального

Пробы крови Алексея Навального, которые были изучены в Швеции и Франции, взяты врачами из этих стран, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:41

2020-09-16T14:41

2020-09-16T15:04

госпитализация алексея навального

алексей навальный

мид германии

швеция

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в мире

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<strong>БЕРЛИН, 16 сен - РИА Новости.</strong> Пробы крови <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, которые были изучены в <a href="http://ria.ru/location_Sweden/" target="_blank" data-auto="true">Швеции</a> и <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a>, взяты врачами из этих стран, заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар."Да, Швеция и Франция взяли пробы, это были эти люди", - сказала <a href="http://ria.ru/person_mariya-adebar/" target="_blank">Адебар</a> на брифинге в Берлине.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.

https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html

Александр Жуть Пробы крови Навального доступны всем желающим поучаствовать в этом цирке "Шаритэ"(Шапито),кроме заинтересованной стороны. 52

Александр Невский Врут напропалую, даже не кривятся, и что же дальше? Навального же расколят, если он выйдет, значит ему амба, как и Скрипалям? 42

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швеция

франция

германия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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