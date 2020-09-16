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https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577314041.html
Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального
Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:23
2020-09-16T13:32
госпитализация алексея навального
алексей навальный
германия
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a> в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства."Седьмого сентября Евгений Пригожин перечислил в Charite один миллион рублей на лечение Навального. Все это время мы делали запросы по поводу того, получила ли клиника деньги. Ответ так и не поступил. Ваш запрос очень своевременный, потому что платеж вернули сегодня. Вероятнее всего, по одной из следующих причин: первая – Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая - в случае получения денег, клиника должна будет ему за них отчитаться", - говорится в сообщении на странице компании в соцсети "ВКонтакте"."О состоянии здоровья Навального нам в настоящий момент ничего не известно ", - добавляется в сообщении, где отмечается также, что Пригожин – "единственный человек, который, по публичным данным, отправил деньги на лечение Навального".США ранее внесли в список санкций и обвинили российского бизнесмена Евгения Пригожина, 12 других лиц и предположительно связанные с Пригожиным три компании во "вмешательстве в выборы". Из всех ответчиков по уголовному делу против 13 лиц и компаний стали участвовать в разбирательстве лишь компании Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кетеринг". Их представители добились того, что дело было закрыто до суда по просьбе министерства юстиции США. Минюст объяснил отказ от дальнейшего судебного преследования нежеланием предоставлять ответчикам доказательную базу, ссылаясь на секретность методов спецслужб. Адвокат "Конкорд менеджмент" Эрик Дюбелье заявил РИА Новости, что защита выиграла дело о "вмешательстве" вне зависимости от того, как это пытаются подать прокуроры.Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее блогера перевезли самолетом в <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германию</a>. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
https://ria.ru/20200916/navalnyy-1577271039.html
Если бы этот миллион попал лично в руки провального, то миллион бы исчез, а сам провальный отрицал бы что его получил)
105
Несчастный не знает как пиариться. Хотя можно признать креативность попытки отвести от хозяина подозрения
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германия
РИА Новости
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госпитализация алексея навального, алексей навальный, германия, в мире

Пригожину вернули миллион рублей, переведенный на лечение Навального

13:23 16.09.2020 (обновлено: 13:32 16.09.2020)
30014
© AP Photo / Michael SohnАвтомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине
Автомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© AP Photo / Michael Sohn
Автомобиль полиции на около больницы Charite в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Российскому бизнесмену Евгению Пригожину вернули 1 млн рублей, переведенный на лечение Алексея Навального в берлинской клинике Charite, сообщили в компании "Конкорд", предположив, что это может быть связано с санкциями против предпринимателя или нежеланием отчитываться за поступившие средства.
"Седьмого сентября Евгений Пригожин перечислил в Charite один миллион рублей на лечение Навального. Все это время мы делали запросы по поводу того, получила ли клиника деньги. Ответ так и не поступил. Ваш запрос очень своевременный, потому что платеж вернули сегодня. Вероятнее всего, по одной из следующих причин: первая – Евгений Пригожин находится под санкциями. Вторая - в случае получения денег, клиника должна будет ему за них отчитаться", - говорится в сообщении на странице компании в соцсети "ВКонтакте".
"О состоянии здоровья Навального нам в настоящий момент ничего не известно ", - добавляется в сообщении, где отмечается также, что Пригожин – "единственный человек, который, по публичным данным, отправил деньги на лечение Навального".
США ранее внесли в список санкций и обвинили российского бизнесмена Евгения Пригожина, 12 других лиц и предположительно связанные с Пригожиным три компании во "вмешательстве в выборы". Из всех ответчиков по уголовному делу против 13 лиц и компаний стали участвовать в разбирательстве лишь компании Пригожина "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кетеринг". Их представители добились того, что дело было закрыто до суда по просьбе министерства юстиции США. Минюст объяснил отказ от дальнейшего судебного преследования нежеланием предоставлять ответчикам доказательную базу, ссылаясь на секретность методов спецслужб. Адвокат "Конкорд менеджмент" Эрик Дюбелье заявил РИА Новости, что защита выиграла дело о "вмешательстве" вне зависимости от того, как это пытаются подать прокуроры.
Блогер Алексей Навальный во время общения с журналистами - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 08:00
Германия заставит замолчать Алексея Навального
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Что стало его причиной - пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее блогера перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В понедельник кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции, параллельно в ОЗХО по запросу Берлина ведется свое исследование. В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Берлинская клиника Charite 7 сентября сообщила, что состояние Навального улучшилось, его вывели из комы и отключили от аппарата ИВЛ. Во вторник Навальный опубликовал свое первое фото после выхода из комы и сообщил, что накануне смог целый день дышать самостоятельно.
5811547615
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Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйГерманияВ мире
Популярные комментарии
Если бы этот миллион попал лично в руки провального, то миллион бы исчез, а сам провальный отрицал бы что его получил)
16 сентября, 13:45
Иван ГрозныйИван Грозный
42400356
Несчастный не знает как пиариться. Хотя можно признать креативность попытки отвести от хозяина подозрения
16 сентября, 13:32
Алексей ВеселинАлексей Веселин
41310643
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