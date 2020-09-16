https://ria.ru/20200916/motegi-1577307770.html

Биография Тосимицу Мотэги

Японский государственный деятель Тосимицу Мотэги родился 7 октября 1955 года в городе Асикага, префектура Тотиги (Япония). РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T11:40

2020-09-16T11:40

2020-09-16T11:40

тосимицу мотэги

япония

справки

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Японский государственный деятель Тосимицу Мотэги <a href="https://www.motegi.gr.jp/profile/profile.html" target="_blank">родился 7 октября 1955 года</a> в городе Асикага, префектура Тотиги (Япония).В 1978 году <a href="https://www.mofa.go.jp/about/hq/profile/motegi.html" target="_blank">окончил</a> экономический факультет Токийского университета, в 1983 году получил степень магистра в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди в Гарвардском университете (John F. Kennedy School of Government).С 1978 по 1980 год <a href="https://www.jimin.jp/english/profile/members/114715.html" target="_blank">работал</a> в корпорации Marubeni Co., Ltd.В 1983 году работал политическим журналистом в издании Yomiuri Shimbun.С 1984 по 1992 год был консультантом по вопросам управления в McKinsey & Company.В июле 1993 года был избран в Палату представителей (нижняя палата парламента) в пятом избирательном округе Тотиги (избирался девять раз подряд). В октябре 2002 года был назначен старшим вице-министром иностранных дел (первый кабинет Дзюнъитиро Коидзуми).С сентября 2003 года – государственный министр по вопросам Окинавы и северных территорий, научно-технической политики и информационных технологий (первый кабинет Коидзуми).В сентябре 2007 года был назначен председателем комитета по здравоохранению, труду и социальному обеспечению Палаты представителей.В августе 2008 года – государственный министр по финансовым услугам и административной реформе (кабинет Ясуо Фукуда).В сентябре 2010 года занимал должность председателя Управления по связям с общественностью Либерально-демократической партии Японии.С сентября 2011 года был председателем политического совета Либерально-демократической партии. <br> В декабре 2012 года назначен министром экономики, торговли и промышленности (второй кабинет Синдзо Абэ).В сентябре 2014 года – председатель избирательного комитета Либерально-демократической партии, а с августа 2016 года – председатель политического совета Либерально-демократической партии.С августа 2017 года занимал должности министра по экономической и налоговой политике, министра по развитию человеческих ресурсов и министра по восстановлению экономики (третий кабинет Синдзо Абэ).С октября 2018 года <a href="https://ria.ru/person_tosimitsu-motegi" target="_blank">Тосимицу Мотэги</a> – государственный министр по экономической и фискальной политике, министр, отвечающий за реформу социального обеспечения и торговые переговоры между Японией и США (четвертый кабинет Синдзо Абэ).С 11 сентября 2019 года по настоящее время – министр иностранных дел Японии.Член Либерально-демократической партии Японии. <em>Материал подготовлен на основе информации открытых источников</em>

япония

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тосимицу мотэги, япония, справки