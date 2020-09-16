https://ria.ru/20200916/moskva-1577321252.html

Саркози назвал Москву одним из самых современных городов в Европе

Москва сумела сохранить свое историческое наследие и при этом стать одним из самых современных городов в Европе, заявил бывший президент Франции Николя Саркози. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:38

2020-09-16T14:38

2020-09-16T15:09

москва

франция

европа

николя саркози

в мире

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> сумела сохранить свое историческое наследие и при этом стать одним из самых современных городов в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, заявил бывший президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolja_Sarkozi/" target="_blank" data-auto="true">Николя Саркози</a>."Город, который больше всего меня поразил своей способностью меняться – это Москва. Я вот уже много лет езжу в Москву 2-3 раза в год. И тем из вас, кто знает Россию, кто был в Москве (скажу – ред.): я впечатлен тем, как Москва смогла сохранить свое историческое наследие и стать одним из самых современных городов на европейском континенте. Необычайно!" - заявил Саркози в ходе урбанистического форума, организованного международной выставкой недвижимости MIPIM.Он подчеркнул, что в данном случае говорит не только о строительстве нового метро. "(В этом вопросе - ред.) они были немного быстрее нас", - добавил экс-президент.

https://ria.ru/20200904/moskva-1576794235.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, франция, европа, николя саркози, в мире