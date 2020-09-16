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Саркози назвал Москву одним из самых современных городов в Европе
Москва сумела сохранить свое историческое наследие и при этом стать одним из самых современных городов в Европе, заявил бывший президент Франции Николя Саркози. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:38
2020-09-16T15:09
москва
франция
европа
николя саркози
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> сумела сохранить свое историческое наследие и при этом стать одним из самых современных городов в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a>, заявил бывший президент <a href="http://ria.ru/location_France/" target="_blank" data-auto="true">Франции</a> <a href="http://ria.ru/person_Nikolja_Sarkozi/" target="_blank" data-auto="true">Николя Саркози</a>."Город, который больше всего меня поразил своей способностью меняться – это Москва. Я вот уже много лет езжу в Москву 2-3 раза в год. И тем из вас, кто знает Россию, кто был в Москве (скажу – ред.): я впечатлен тем, как Москва смогла сохранить свое историческое наследие и стать одним из самых современных городов на европейском континенте. Необычайно!" - заявил Саркози в ходе урбанистического форума, организованного международной выставкой недвижимости MIPIM.Он подчеркнул, что в данном случае говорит не только о строительстве нового метро. "(В этом вопросе - ред.) они были немного быстрее нас", - добавил экс-президент.
https://ria.ru/20200904/moskva-1576794235.html
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москва, франция, европа, николя саркози, в мире

Саркози назвал Москву одним из самых современных городов в Европе

14:38 16.09.2020 (обновлено: 15:09 16.09.2020)
8103
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкЛюди гуляют в центре Москвы
Люди гуляют в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в фотобанк
Люди гуляют в центре Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Москва сумела сохранить свое историческое наследие и при этом стать одним из самых современных городов в Европе, заявил бывший президент Франции Николя Саркози.
"Город, который больше всего меня поразил своей способностью меняться – это Москва. Я вот уже много лет езжу в Москву 2-3 раза в год. И тем из вас, кто знает Россию, кто был в Москве (скажу – ред.): я впечатлен тем, как Москва смогла сохранить свое историческое наследие и стать одним из самых современных городов на европейском континенте. Необычайно!" - заявил Саркози в ходе урбанистического форума, организованного международной выставкой недвижимости MIPIM.
Он подчеркнул, что в данном случае говорит не только о строительстве нового метро. "(В этом вопросе - ред.) они были немного быстрее нас", - добавил экс-президент.
Парк Музеон - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
4 сентября, 17:58
Эксперт объяснил, почему в Москве живут богаче, чем в других городах
10561137
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МоскваФранцияЕвропаНиколя СаркозиВ мире
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