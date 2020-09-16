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https://ria.ru/20200916/moskalkova-1577311366.html
Москалькова прокомментировала решение суда по делу Винника
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что разочарована решением парижского суда, который отказался изменить меру... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:44
2020-09-16T14:17
франция
сша
париж
александр винник
татьяна москалькова
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что разочарована решением парижского суда, который отказался изменить меру пресечения россиянину Александру Виннику, обвиняемому во Франции в вымогательстве и отмывании денег.Суд Парижа принял решение оставить Винника под стражей до начала рассмотрения его дела по существу в конце октября. Ранее на заседании Винник попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы иметь возможность увидеться с женой, которая больна раком. Защита россиянина обратилась к суду такой же просьбой."Разочарована решением суда Парижа оставить российского гражданина Александра Винника под стражей до начала основных слушаний в октябре. Очень жаль, что суд не внял голосу гуманизма и не услышал доводы защиты, несмотря на тяжелое состояние здоровья супруги Александра",- сказала Москалькова.Омбудсмен выразила надежду, что Винник сможет вернуться на родину, где в отношении него также возбуждено уголовное дело, и будет проведено тщательное расследование.Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.Адвокат Бело ранее заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.
https://ria.ru/20200916/vinnik-1577313528.html
франция
сша
париж
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франция, сша, париж, александр винник, татьяна москалькова, в мире

Москалькова прокомментировала решение суда по делу Винника

12:44 16.09.2020 (обновлено: 14:17 16.09.2020)
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© РИА Новости / Геннадий МельникРоссиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что разочарована решением парижского суда, который отказался изменить меру пресечения россиянину Александру Виннику, обвиняемому во Франции в вымогательстве и отмывании денег.
Суд Парижа принял решение оставить Винника под стражей до начала рассмотрения его дела по существу в конце октября. Ранее на заседании Винник попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы иметь возможность увидеться с женой, которая больна раком. Защита россиянина обратилась к суду такой же просьбой.
Александр Винник - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 13:16
Москалькова обратится к министру юстиции Франции в защиту Винника
"Разочарована решением суда Парижа оставить российского гражданина Александра Винника под стражей до начала основных слушаний в октябре. Очень жаль, что суд не внял голосу гуманизма и не услышал доводы защиты, несмотря на тяжелое состояние здоровья супруги Александра",- сказала Москалькова.
Омбудсмен выразила надежду, что Винник сможет вернуться на родину, где в отношении него также возбуждено уголовное дело, и будет проведено тщательное расследование.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
Адвокат Бело ранее заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.
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ФранцияСШАПарижАлександр ВинникТатьяна МоскальковаВ мире
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