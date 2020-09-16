https://ria.ru/20200916/moskalkova-1577311366.html
Москалькова прокомментировала решение суда по делу Винника
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что разочарована решением парижского суда, который отказался изменить меру... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T12:44
2020-09-16T12:44
2020-09-16T14:17
франция
сша
париж
александр винник
татьяна москалькова
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156064/29/1560642914_0:0:2730:1537_1400x0_80_0_0_cd870b58c1f3425990c3d9ad9832259e.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что разочарована решением парижского суда, который отказался изменить меру пресечения россиянину Александру Виннику, обвиняемому во Франции в вымогательстве и отмывании денег.Суд Парижа принял решение оставить Винника под стражей до начала рассмотрения его дела по существу в конце октября. Ранее на заседании Винник попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы иметь возможность увидеться с женой, которая больна раком. Защита россиянина обратилась к суду такой же просьбой."Разочарована решением суда Парижа оставить российского гражданина Александра Винника под стражей до начала основных слушаний в октябре. Очень жаль, что суд не внял голосу гуманизма и не услышал доводы защиты, несмотря на тяжелое состояние здоровья супруги Александра",- сказала Москалькова.Омбудсмен выразила надежду, что Винник сможет вернуться на родину, где в отношении него также возбуждено уголовное дело, и будет проведено тщательное расследование.Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.Адвокат Бело ранее заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.
https://ria.ru/20200916/vinnik-1577313528.html
франция
сша
париж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/156064/29/1560642914_0:0:2730:2048_1400x0_80_0_0_c31de9f4b48b960b92ac009ff2c4bdf9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, сша, париж, александр винник, татьяна москалькова, в мире
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что разочарована решением парижского суда, который отказался изменить меру пресечения россиянину Александру Виннику, обвиняемому во Франции в вымогательстве и отмывании денег.
Суд Парижа принял решение оставить Винника под стражей до начала рассмотрения его дела по существу в конце октября. Ранее на заседании Винник попросил суд освободить его из-под стражи, чтобы иметь возможность увидеться с женой, которая больна раком. Защита россиянина обратилась к суду такой же просьбой.
"Разочарована решением суда Парижа оставить российского гражданина Александра Винника под стражей до начала основных слушаний в октябре. Очень жаль, что суд не внял голосу гуманизма и не услышал доводы защиты, несмотря на тяжелое состояние здоровья супруги Александра",- сказала Москалькова.
Омбудсмен выразила надежду, что Винник сможет вернуться на родину, где в отношении него также возбуждено уголовное дело, и будет проведено тщательное расследование.
Российский специалист по информационным технологиям Винник был арестован в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению США, отмывались миллиарды долларов. Выдачи Винника добивается также Россия, а в конце июня 2018 года такой же запрос направила греческим властям Франция. Париж обвиняет Винника в том, что он "с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года" и "в другой период" "на территории Франции" занимался вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом уже более года россиянин находился в греческой тюрьме.
С 23 января Винник находится на территории Франции, куда его экстрадировали из Греции.
Адвокат Бело ранее заявил о невиновности своего подзащитного, подчеркивая, что им манипулировали, он был "всего лишь оператором, а вовсе не одним из создателей (криптовалютной биржи) BTC-e", и выполнял техническую работу.