Предполетная видеоконференция основного и дублирующего экипажей МКС-64
24 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64.
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Участники — члены основного экипажа:
- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС-17", командир МКС-64 Сергей РЫЖИКОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Сергей КУДЬ-СВЕРЧКОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Кэтлин РУБИНС (NASA, США).
Участники — члены дублирующего экипажа:
- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Олег НОВИЦКИЙ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Пётр ДУБРОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Марк Ванде ХАЙ (NASA, США).
Модератор в ЦПК — пресс-секретарь ЦПК Ирина РОГОВА.
14 октября 2020 года в соответствии с программой полета Международной космической станции с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17". Планируемая продолжительность полета —186 суток. В состав основного экипажа МКС-64 входят космонавты ГК "Роскосмос" Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, которая пройдет в новом формате.
Мероприятие организует МИА "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Свои вопросы участникам видеоконференции смогут задать журналисты, читатели сайтов РИА Новости, Госкорпорации "Роскосмос", ЦПК и подписчики организаторов мероприятия в социальных сетях.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники — члены основного экипажа:
- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС-17", командир МКС-64 Сергей РЫЖИКОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Сергей КУДЬ-СВЕРЧКОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Кэтлин РУБИНС (NASA, США).
Участники — члены дублирующего экипажа:
- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Олег НОВИЦКИЙ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Пётр ДУБРОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Марк Ванде ХАЙ (NASA, США).
Модератор в ЦПК — пресс-секретарь ЦПК Ирина РОГОВА.
14 октября 2020 года в соответствии с программой полета Международной космической станции с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17". Планируемая продолжительность полета —186 суток. В состав основного экипажа МКС-64 входят космонавты ГК "Роскосмос" Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, которая пройдет в новом формате.
Мероприятие организует МИА "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Свои вопросы участникам видеоконференции смогут задать журналисты, читатели сайтов РИА Новости, Госкорпорации "Роскосмос", ЦПК и подписчики организаторов мероприятия в социальных сетях.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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