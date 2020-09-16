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Предполетная видеоконференция основного и дублирующего экипажей МКС-64
24 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64.
2020-09-16T21:03
2020-09-16T21:03
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200924/952903555.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники — члены основного экипажа:<br></strong>- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС-17", командир МКС-64 Сергей РЫЖИКОВ (ГК "Роскосмос");<br>- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Сергей КУДЬ-СВЕРЧКОВ (ГК "Роскосмос");<br>- бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Кэтлин РУБИНС (NASA, США). <br><br><strong>Участники — члены дублирующего экипажа:<br></strong>- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Олег НОВИЦКИЙ (ГК "Роскосмос");<br>- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Пётр ДУБРОВ (ГК "Роскосмос");<br>- бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Марк Ванде ХАЙ (NASA, США).<br><br><strong>Модератор в ЦПК</strong> — пресс-секретарь ЦПК Ирина РОГОВА.<br><br>14 октября 2020 года в соответствии с программой полета Международной космической станции с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17". Планируемая продолжительность полета —186 суток. В состав основного экипажа МКС-64 входят космонавты ГК "Роскосмос" Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, которая пройдет в новом формате. <br>Мероприятие организует МИА "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Свои вопросы участникам видеоконференции смогут задать журналисты, читатели сайтов РИА Новости, Госкорпорации "Роскосмос", ЦПК и подписчики организаторов мероприятия в социальных сетях.<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Предполетная видеоконференция основного и дублирующего экипажей МКС-64

21:03 16.09.2020
30
Читать ria.ru в
24 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится предполетная онлайн-видеоконференция основного и дублирующего экипажей длительной экспедиции МКС-64.
Задать вопрос

Участники — члены основного экипажа:
- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС-17", командир МКС-64 Сергей РЫЖИКОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Сергей КУДЬ-СВЕРЧКОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС-17", бортинженер МКС-64 Кэтлин РУБИНС (NASA, США).

Участники — члены дублирующего экипажа:
- Герой Российской Федерации, командир пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Олег НОВИЦКИЙ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Пётр ДУБРОВ (ГК "Роскосмос");
- бортинженер-2 пилотируемого корабля "Союз МС", бортинженер МКС Марк Ванде ХАЙ (NASA, США).

Модератор в ЦПК — пресс-секретарь ЦПК Ирина РОГОВА.

14 октября 2020 года в соответствии с программой полета Международной космической станции с космодрома Байконур запланирован пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17". Планируемая продолжительность полета —186 суток. В состав основного экипажа МКС-64 входят космонавты ГК "Роскосмос" Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Космонавты и астронавты станут участниками видеоконференции, которая пройдет в новом формате.
Мероприятие организует МИА "Россия сегодня" совместно с Госкорпорацией "Роскосмос" и Центром подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина. Свои вопросы участникам видеоконференции смогут задать журналисты, читатели сайтов РИА Новости, Госкорпорации "Роскосмос", ЦПК и подписчики организаторов мероприятия в социальных сетях.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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