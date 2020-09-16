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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/minsk-1577300738.html
В Минске задержали трех мужчин, планировавших напасть на ОМОН
Трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей, задержаны в Минске, один из них после президентских выборов участвовал в беспорядках и возводил РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T09:50
2020-09-16T09:50
протесты в белоруссии
мвд белоруссии
александр лукашенко
брестская область
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен - РИА Новости.</strong> Трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей, задержаны в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, один из них после президентских выборов участвовал в беспорядках и возводил баррикады, сообщила в среду пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a>."Все трое задержаны до суда по административному делу. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки их действиям", - говорится в сообщении пресс-службы в <a href="https://t.me/pressmvd" target="_blank" rel="nofollow noopener">Telegram</a>.Согласно сообщению, правоохранителям поступила информация, что 32-летний уроженец <a href="http://ria.ru/location_Brestskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Брестской области</a>, проживающий в белорусской столице, стал активно интересоваться у знакомых, где купить большое количество подшипников. При этом не скрывал, что собирается использовать шарики от них для нападения на милиционеров. Также мужчина скупал пиротехнику и дымовые шашки."В прошедшее воскресенье, 13 сентября, он стал подыскивать компаньонов для похода на незаконную акцию, чтобы нападать на ОМОН. На предложение откликнулись двое 21-летних парней", - отмечается в сообщении.Там говорится, что "подельники встретились на столичной улице Сердича, где их и задержали". "В автомашине "идейного вдохновителя" находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников. При изучении содержимого телефона главного фигуранта выяснилось, что он участник массовых беспорядков. В дни после выборов находился на баррикадах в районе метро "Пушкинская" и сам их возводил, организовывал и подбадривал правонарушителей, а процесс снимал на видео", - проинформировали в пресс-службе.Там добавили, что "идейный вдохновитель" погромов судим за неуплату алиментов, неоднократно привлекался к административной ответственности, перебивается подработками.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200915/minsk-1577250808.html
https://ria.ru/20200914/protesty-1577217559.html
Хорошо.
50
В демократичной стране их бы на месте престрилили.
45
5
брестская область
минск
белоруссия
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60
мвд белоруссии, александр лукашенко, брестская область, минск, белоруссия, в мире

В Минске задержали трех мужчин, планировавших напасть на ОМОН

09:50 16.09.2020
2991
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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Сотрудники правоохранительных органов во время воскресной несанкционированной акции протеста в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 16 сен - РИА Новости. Трое мужчин, которые готовились к нападению на правоохранителей, задержаны в Минске, один из них после президентских выборов участвовал в беспорядках и возводил баррикады, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
"Все трое задержаны до суда по административному делу. Материалы проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки их действиям", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.
Мужчина напал на сотрудников милиции в Минске. Кадры МВД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 11:13Протесты в Белоруссии
В Минске задержали мужчину, распылившего газ во время митинга
Согласно сообщению, правоохранителям поступила информация, что 32-летний уроженец Брестской области, проживающий в белорусской столице, стал активно интересоваться у знакомых, где купить большое количество подшипников. При этом не скрывал, что собирается использовать шарики от них для нападения на милиционеров. Также мужчина скупал пиротехнику и дымовые шашки.
"В прошедшее воскресенье, 13 сентября, он стал подыскивать компаньонов для похода на незаконную акцию, чтобы нападать на ОМОН. На предложение откликнулись двое 21-летних парней", - отмечается в сообщении.
Там говорится, что "подельники встретились на столичной улице Сердича, где их и задержали". "В автомашине "идейного вдохновителя" находились петарды и шашки, балаклавы, фильтры от противогазов, нож и рогатка для стрельбы шариками от подшипников. При изучении содержимого телефона главного фигуранта выяснилось, что он участник массовых беспорядков. В дни после выборов находился на баррикадах в районе метро "Пушкинская" и сам их возводил, организовывал и подбадривал правонарушителей, а процесс снимал на видео", - проинформировали в пресс-службе.
Там добавили, что "идейный вдохновитель" погромов судим за неуплату алиментов, неоднократно привлекался к административной ответственности, перебивается подработками.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
На протестах в Минске пострадали сотрудники силовых ведомств. Кадры МВД Белоруссии - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 15:35Протесты в Белоруссии
В Минске задержали двух участника протестов, напавших на сотрудников ОМОН
9241136
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Протесты в БелоруссииМВД БелоруссииАлександр ЛукашенкоБрестская областьМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Хорошо.
16 сентября, 09:52
Степан КрасновСтепан Краснов
1601001
В демократичной стране их бы на месте престрилили.
16 сентября, 11:05
Бывший СпецназовецБывший Спецназовец
1200001
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