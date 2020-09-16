https://ria.ru/20200916/medpomosch-1577321011.html

Мишустин заверил, что медпомощь в России останется бесплатной

Медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, останется в России бесплатной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T14:34

2020-09-16T14:34

2020-09-16T21:03

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, останется в России бесплатной, заявил премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>."Сегодня мы рассматриваем одновременно проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов. В них решение важнейших социальных вопросов жизни людей: предусмотрены средства на выплату и индексацию материнского капитала… по-прежнему, будет оказывать бесплатная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он отметил, что также закладываются средства на первичную медицинскую помощь в РФ и другие социально-значимые проекты страны.

https://radiosputnik.ria.ru/20200910/shkola-1577032363.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, михаил мишустин, общество