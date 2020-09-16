Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200916/medpomosch-1577321011.html
Мишустин заверил, что медпомощь в России останется бесплатной
Медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, останется в России бесплатной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T14:34
2020-09-16T21:03
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972778_0:99:1601:999_1400x0_80_0_0_853ad122c181b20838fb8db3cdc64a25.jpg
<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, останется в России бесплатной, заявил премьер-министр РФ <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin" target="_blank">Михаил Мишустин</a>."Сегодня мы рассматриваем одновременно проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов. В них решение важнейших социальных вопросов жизни людей: предусмотрены средства на выплату и индексацию материнского капитала… по-прежнему, будет оказывать бесплатная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная", - сказал Мишустин на заседании правительства.Он отметил, что также закладываются средства на первичную медицинскую помощь в РФ и другие социально-значимые проекты страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20200910/shkola-1577032363.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569972778_68:0:1531:1097_1400x0_80_0_0_b30fe4471d87cb6a7ae97c596f866e64.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин заверил, что медпомощь в России останется бесплатной

14:34 16.09.2020 (обновлено: 21:03 16.09.2020)
698
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Перейти в фотобанкСтационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом
Стационар на базе городской клинической больницы №31, открытый для лечения заразившихся коронавирусом - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная, останется в России бесплатной, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Сегодня мы рассматриваем одновременно проекты законов о бюджетах внебюджетных фондов. В них решение важнейших социальных вопросов жизни людей: предусмотрены средства на выплату и индексацию материнского капитала… по-прежнему, будет оказывать бесплатная медицинская помощь, в том числе высокотехнологичная", - сказал Мишустин на заседании правительства.
Он отметил, что также закладываются средства на первичную медицинскую помощь в РФ и другие социально-значимые проекты страны.
Диспансеризация в школе - РИА Новости, 1920, 10.09.2020
10 сентября, 13:24
В Госдуме рассказали о подготовке законопроектов о школьной медицине
20114016
Обсудить 3
Здоровье - ОбществоМихаил МишустинОбщество
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правления ПАО Газпром Алексеем Миллером
Миллер пообещал Путину пятилетку "Газпрома" с социальным характером
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
ВОЗ не исключила возвращения масштабных мер по борьбе с COVID-19 в мире
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
В Германии объяснили, откуда у Швеции и Франции пробы крови Навального
Биологический факультет МГУ
В России могут ввести шестилетний специалитет
Здание Министерства иностранных дел РФ
Источник прокомментировал идею переноса переговоров по Донбассу в Вену
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Раскрыто содержание предсмертной записки "Тесака"
Светлана Тихановская во время интервью в Вильнюсе
Глава СВР обвинил США в причастности к протестам в Белоруссии
У здания Государственной Думы РФ в Москве в дни действия режима повышенной готовности из-за коронавируса 2019-n-CoV.
Комитет ГД поддержал проект о штрафах за призывы к отчуждению территорий
Люди гуляют в центре Москвы
Саркози назвал Москву одним из самых современных городов в Европе
Самолет совершает посадку в Международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Россия изменила правила въезда в страну
Президент США Дональд Трамп
На Украине опубликовали запись разговора Порошенко и Байдена о Трампе
Трубы для строительства газопровода Nord Stream 2 на площадке в порту Мукран, Германия
В Кремле ответили на слова главы Еврокомиссии о "Северном потоке — 2"
Военные действия в провинции Идлиб
Источники: Россия предложила Турции сократить число военных в Идлибе
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы
Националист Максим "Тесак" Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
Германия предлагала США сделку по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:07Названы самые упоминаемые в зарубежных СМИ белорусские политики
03:03Эксперт оценил озвученные Киевом "истинные причины" потери Крыма
02:51Владелец разбитой в ДТП с Ефремовым "Лады" рассказал о смягчении вердикта
02:38В США водитель автомобиля стрелял в офицера службы безопасности суда
02:36В Красноярске возбудили дело после из-за пожара в клинике
02:25Эксперты назвали 10 способов позаботиться о своей безопасности за рубежом
02:19Эксперт объяснил, как смартфон выдает адрес владельца даже без геолокации
02:13Космонавт рассказал о совете Гагарина после первого полета в космос
02:06Как избавиться от привычки хмуриться
01:42Названа возможная причина пожара в частной клинике в Красноярске
01:29При пожаре в частной клинике в Красноярске погибли четыре человека
01:09Космонавт рассказал, из-за чего мог сорваться полет "Союз-Аполлона"
01:04Ученый оценил версию, что жизнь на Венеру могли занести советские зонды
00:59Трамп раскритиковал возможные условия сделки по TikTok
00:56Трамп не готов подписаться под сделкой Oracle по покупке TikTok
00:43Sony назвала цены на новую PlayStation
00:38Депутат Госдумы от Чечни обратится в ГП после скандала в Калининграде
00:33Трамп пообещал начать вакцинацию в октябре
00:28Джим Керри сыграет Байдена в новом сезоне шоу Saturday Night Live
00:05В Монреале автомобиль сбил девять человек
Лента новостейМолния