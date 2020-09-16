Третий Международный форум онкологии и радиологии
10:43 16.09.2020 (обновлено: 15:17 17.09.2020)
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22 сентября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет церемонию торжественного открытия Третьего Международного Форума онкологии и радиологии.
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Основная часть программы будет транслироваться онлайн, что позволит собрать на одной площадке тысячи специалистов со всего мира. Форум призван объединить усилия организаторов здравоохранения, врачей-онкологов, медицинского сообщества и представителей других специальностей и профессий, участвующих в лечении рака, для повышения эффективности системы оказания онкологической помощи, улучшения качества жизни пациентов и существенного снижения смертности от новообразований в Российской Федерации.
Участников ждет обширная научная программа: запланировано более 30 тематических мероприятий.
Подробная информация на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Основная часть программы будет транслироваться онлайн, что позволит собрать на одной площадке тысячи специалистов со всего мира. Форум призван объединить усилия организаторов здравоохранения, врачей-онкологов, медицинского сообщества и представителей других специальностей и профессий, участвующих в лечении рака, для повышения эффективности системы оказания онкологической помощи, улучшения качества жизни пациентов и существенного снижения смертности от новообразований в Российской Федерации.
Участников ждет обширная научная программа: запланировано более 30 тематических мероприятий.
Подробная информация на сайте.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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