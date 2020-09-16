https://ria.ru/20200916/meditsina-1577304487.html

Третий Международный форум онкологии и радиологии

22 сентября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет церемонию торжественного открытия Третьего Международного Форума онкологии и радиологии.

2020-09-16T10:43

2020-09-16T10:43

2020-09-17T15:17

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200922/952902536.html" target="_blank">Задать вопрос</a></strong><br><br>Основная часть программы будет транслироваться онлайн, что позволит собрать на одной площадке тысячи специалистов со всего мира. Форум призван объединить усилия организаторов здравоохранения, врачей-онкологов, медицинского сообщества и представителей других специальностей и профессий, участвующих в лечении рака, для повышения эффективности системы оказания онкологической помощи, улучшения качества жизни пациентов и существенного снижения смертности от новообразований в Российской Федерации.<br>Участников ждет обширная научная программа: запланировано более 30 тематических мероприятий.<br>Подробная информация <strong><a href="http://forum-forlife.ru/" target="_blank">на сайте.</a></strong><br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы