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Круглый стол о сердечно-сосудистых заболеваниях в условиях пандемии
22 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол, посвященный проблеме сердечно-сосудистых заболеваний в условиях пандемии COVID-19.
2020-09-16T09:15
2020-09-16T09:15
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200922/952902513.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- академик РАН, президент Российского кардиологического общества,&nbsp;главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации по&nbsp;СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО&nbsp;Евгений ШЛЯХТО;<br>- начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов&nbsp; Национального медицинского исследовательского центра им. В.А.&nbsp;Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации&nbsp;Светлана ВИЛЛЕВАЛЬДЕ;<br>- заведующая научно-исследовательской лабораторией эпидемиологии неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра им. В.А.&nbsp;Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации&nbsp;Оксана РОТАРЬ;<br>-&nbsp;руководитель группы коммуникации компании&nbsp;Bayer Екатерина&nbsp;КОЛЕСНИКОВА.<br><br>Модератор –&nbsp;журналист, продюсер&nbsp;Лика КРЕМЕР.<br><br>Ведущие эксперты представят новейшие статистические данные о взаимосвязи&nbsp;сердечно-сосудистых&nbsp;заболеваний&nbsp;с&nbsp;коронавирусной&nbsp;инфекцией COVID-19, обсудят специфику профилактики заболеваний сердца в группах высокого риска, рассмотрят&nbsp;психологические аспекты формирования здоровых привычек.&nbsp;Также будут освещены итоги проекта "Измерь возраст своего сердца!".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о сердечно-сосудистых заболеваниях в условиях пандемии

09:15 16.09.2020
33
Читать ria.ru в
22 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол, посвященный проблеме сердечно-сосудистых заболеваний в условиях пандемии COVID-19.
Задать вопрос

Участники:
- академик РАН, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации по СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО Евгений ШЛЯХТО;
- начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов  Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации Светлана ВИЛЛЕВАЛЬДЕ;
- заведующая научно-исследовательской лабораторией эпидемиологии неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана РОТАРЬ;
- руководитель группы коммуникации компании Bayer Екатерина КОЛЕСНИКОВА.

Модератор – журналист, продюсер Лика КРЕМЕР.

Ведущие эксперты представят новейшие статистические данные о взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний с коронавирусной инфекцией COVID-19, обсудят специфику профилактики заболеваний сердца в группах высокого риска, рассмотрят психологические аспекты формирования здоровых привычек. Также будут освещены итоги проекта "Измерь возраст своего сердца!".

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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