https://ria.ru/20200916/meditsina-1577298944.html

Круглый стол о сердечно-сосудистых заболеваниях в условиях пандемии

22 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол, посвященный проблеме сердечно-сосудистых заболеваний в условиях пандемии COVID-19.

2020-09-16T09:15

2020-09-16T09:15

2020-09-16T09:15

анонсы

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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200922/952902513.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- академик РАН, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации по СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО Евгений ШЛЯХТО;<br>- начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации Светлана ВИЛЛЕВАЛЬДЕ;<br>- заведующая научно-исследовательской лабораторией эпидемиологии неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана РОТАРЬ;<br>- руководитель группы коммуникации компании Bayer Екатерина КОЛЕСНИКОВА.<br><br>Модератор – журналист, продюсер Лика КРЕМЕР.<br><br>Ведущие эксперты представят новейшие статистические данные о взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний с коронавирусной инфекцией COVID-19, обсудят специфику профилактики заболеваний сердца в группах высокого риска, рассмотрят психологические аспекты формирования здоровых привычек. Также будут освещены итоги проекта "Измерь возраст своего сердца!".<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы