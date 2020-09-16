Круглый стол о сердечно-сосудистых заболеваниях в условиях пандемии
22 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет круглый стол, посвященный проблеме сердечно-сосудистых заболеваний в условиях пандемии COVID-19.
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Участники:
- академик РАН, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации по СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО Евгений ШЛЯХТО;
- начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации Светлана ВИЛЛЕВАЛЬДЕ;
- заведующая научно-исследовательской лабораторией эпидемиологии неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана РОТАРЬ;
- руководитель группы коммуникации компании Bayer Екатерина КОЛЕСНИКОВА.
Модератор – журналист, продюсер Лика КРЕМЕР.
Ведущие эксперты представят новейшие статистические данные о взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний с коронавирусной инфекцией COVID-19, обсудят специфику профилактики заболеваний сердца в группах высокого риска, рассмотрят психологические аспекты формирования здоровых привычек. Также будут освещены итоги проекта "Измерь возраст своего сердца!".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- академик РАН, президент Российского кардиологического общества, главный внештатный специалист-кардиолог Министерства здравоохранения Российской Федерации по СЗФО, ЮФО, СКФО, ПФО Евгений ШЛЯХТО;
- начальник службы анализа и перспективного планирования Управления по реализации федеральных проектов Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации Светлана ВИЛЛЕВАЛЬДЕ;
- заведующая научно-исследовательской лабораторией эпидемиологии неинфекционных заболеваний Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Министерства здравоохранения Российской Федерации Оксана РОТАРЬ;
- руководитель группы коммуникации компании Bayer Екатерина КОЛЕСНИКОВА.
Модератор – журналист, продюсер Лика КРЕМЕР.
Ведущие эксперты представят новейшие статистические данные о взаимосвязи сердечно-сосудистых заболеваний с коронавирусной инфекцией COVID-19, обсудят специфику профилактики заболеваний сердца в группах высокого риска, рассмотрят психологические аспекты формирования здоровых привычек. Также будут освещены итоги проекта "Измерь возраст своего сердца!".
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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