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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200916/matkapital-1577331665.html
В Подмосковье региональным маткапиталом воспользовались 11054 семьи
Более 11 тысяч семей Московской области распорядились средствами регионального материнского капитала с начала года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:37
2020-09-16T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Более 11 тысяч семей <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> распорядились средствами регионального материнского капитала с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития ПодмосковьяПо ее словам, 4781 семьи потратили средства на улучшение жилищных условий, 1082 семьи – на получение образования ребенком и 5 191 семья – на получение ежегодной выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего или последующих детей.Новая мера поддержки была утверждена губернатором Московской области в январе текущего года. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей в 2020 году и 50 тысяч рублей в 2021 году.
https://ria.ru/20200915/sotsipoteka-1577284150.html
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московская область (подмосковье)

В Подмосковье региональным маткапиталом воспользовались 11054 семьи

16:37 16.09.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. Более 11 тысяч семей Московской области распорядились средствами регионального материнского капитала с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья
"В рамках реализации регионального проекта "Финансовая поддержка семей при рождении детей" национального проекта "Демография", 11 054 семьи Подмосковья распорядились средствами регионального материнского ", - приводятся слова главы ведомства Ирины Фаевской.
По ее словам, 4781 семьи потратили средства на улучшение жилищных условий, 1082 семьи – на получение образования ребенком и 5 191 семья – на получение ежегодной выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего или последующих детей.
Новая мера поддержки была утверждена губернатором Московской области в январе текущего года. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей в 2020 году и 50 тысяч рублей в 2021 году.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
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