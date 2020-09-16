https://ria.ru/20200916/matkapital-1577331665.html
В Подмосковье региональным маткапиталом воспользовались 11054 семьи
Более 11 тысяч семей Московской области распорядились средствами регионального материнского капитала с начала года, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:37
2020-09-16T16:37
2020-09-16T16:37
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. Более 11 тысяч семей <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Московской области</a> распорядились средствами регионального материнского капитала с начала года, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития ПодмосковьяПо ее словам, 4781 семьи потратили средства на улучшение жилищных условий, 1082 семьи – на получение образования ребенком и 5 191 семья – на получение ежегодной выплаты в связи с рождением или усыновлением третьего или последующих детей.Новая мера поддержки была утверждена губернатором Московской области в январе текущего года. Размер выплаты составляет 50 тысяч рублей в 2020 году и 50 тысяч рублей в 2021 году.
https://ria.ru/20200915/sotsipoteka-1577284150.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)