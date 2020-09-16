https://ria.ru/20200916/martsinkevich-1577332730.html

Отец националиста Марцинкевича попросил возбудить дело после смерти сына

Отец найденного сегодня мертвым осужденного националиста Максима Марцинкевича (Тесака) просит председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T16:45

2020-09-16T16:45

2020-09-16T16:45

максим марцинкевич

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

москва

челябинская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577311011_0:0:2887:1623_1400x0_80_0_0_9a38386b578d656c7189e303de841ef6.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Отец найденного сегодня мертвым осужденного националиста Максима Марцинкевича (Тесака) просит председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль, сообщил РИА Новости представляющий интересы отца адвокат Алексей Михальчик."Сегодня мы подали заявление, в котором попросили председателя СК РФ Александра Бастыкина возбудить уголовное дело по факту убийства Максима Марцинкевича, взять его расследование на личный контроль. Заявителем выступил его отец Сергей. В заявлении мы указали, что Максим не высказывал суицидальных намерений, а 9 сентября жаловался защитнику на пытки, которыми его пытались склонить к признанию в совершении преступления, которого он не совершал", - рассказал Михальчик.В среду ГУФСИН по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> сообщило, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> покончил с собой в СИЗО-3, СУСК добавило, что Тесак оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.

https://ria.ru/20200916/graphologist-1577325192.html

https://ria.ru/20200916/martsinkevich-1577323830.html

1

москва

челябинская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, челябинская область, происшествия