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https://ria.ru/20200916/martsinkevich-1577332730.html
Отец националиста Марцинкевича попросил возбудить дело после смерти сына
Отец найденного сегодня мертвым осужденного националиста Максима Марцинкевича (Тесака) просит председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T16:45
2020-09-16T16:45
максим марцинкевич
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
москва
челябинская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Отец найденного сегодня мертвым осужденного националиста Максима Марцинкевича (Тесака) просит председателя <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Bastrykin/" target="_blank" data-auto="true">Александра Бастрыкина</a> возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль, сообщил РИА Новости представляющий интересы отца адвокат Алексей Михальчик."Сегодня мы подали заявление, в котором попросили председателя СК РФ Александра Бастыкина возбудить уголовное дело по факту убийства Максима Марцинкевича, взять его расследование на личный контроль. Заявителем выступил его отец Сергей. В заявлении мы указали, что Максим не высказывал суицидальных намерений, а 9 сентября жаловался защитнику на пытки, которыми его пытались склонить к признанию в совершении преступления, которого он не совершал", - рассказал Михальчик.В среду ГУФСИН по <a href="http://ria.ru/location_CHeljabinskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Челябинской области</a> сообщило, что <a href="http://ria.ru/person_Maksim_Marcinkevich/" target="_blank" data-auto="true">Марцинкевич</a> покончил с собой в СИЗО-3, СУСК добавило, что Тесак оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
https://ria.ru/20200916/graphologist-1577325192.html
https://ria.ru/20200916/martsinkevich-1577323830.html
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максим марцинкевич, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, москва, челябинская область, происшествия

Отец националиста Марцинкевича попросил возбудить дело после смерти сына

16:45 16.09.2020
3399
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМаксим Марцинкевич (Тесак) в суде
Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Максим Марцинкевич (Тесак) в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отец найденного сегодня мертвым осужденного националиста Максима Марцинкевича (Тесака) просит председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль, сообщил РИА Новости представляющий интересы отца адвокат Алексей Михальчик.
"Сегодня мы подали заявление, в котором попросили председателя СК РФ Александра Бастыкина возбудить уголовное дело по факту убийства Максима Марцинкевича, взять его расследование на личный контроль. Заявителем выступил его отец Сергей. В заявлении мы указали, что Максим не высказывал суицидальных намерений, а 9 сентября жаловался защитнику на пытки, которыми его пытались склонить к признанию в совершении преступления, которого он не совершал", - рассказал Михальчик.
Националист Максим Марцинкевич (Тесак) в суде - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:32
Графолог прокомментировала предсмертную записку "Тесака"
В среду ГУФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3, СУСК добавило, что Тесак оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.
Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
Лидер националистического движения Реструкт Максим Марцинкевич (Тесак) во время оглашения приговора в Бабушкинском суде Москвы - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
Вчера, 15:30
Биография Максима Марцинкевича
29101014
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Максим МарцинкевичСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинМоскваЧелябинская областьПроисшествия
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