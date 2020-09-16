Отец националиста Марцинкевича попросил возбудить дело после смерти сына
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Максим Марцинкевич (Тесак) в суде. Архивное фото
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Отец найденного сегодня мертвым осужденного националиста Максима Марцинкевича (Тесака) просит председателя СК РФ Александра Бастрыкина возбудить уголовное дело по факту убийства его сына и взять расследование под личный контроль, сообщил РИА Новости представляющий интересы отца адвокат Алексей Михальчик.
"Сегодня мы подали заявление, в котором попросили председателя СК РФ Александра Бастыкина возбудить уголовное дело по факту убийства Максима Марцинкевича, взять его расследование на личный контроль. Заявителем выступил его отец Сергей. В заявлении мы указали, что Максим не высказывал суицидальных намерений, а 9 сентября жаловался защитнику на пытки, которыми его пытались склонить к признанию в совершении преступления, которого он не совершал", - рассказал Михальчик.
В среду ГУФСИН по Челябинской области сообщило, что Марцинкевич покончил с собой в СИЗО-3, СУСК добавило, что Тесак оставил предсмертную записку. Прокуратура проводит проверку.
Суд приговорил Тесака к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами. Остальные фигуранты дела получили сроки от 2 лет и 11 месяцев до 9,5 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски пострадавших и взыскал с подсудимых солидарно примерно 670 тысяч рублей. В мае 2019 года решение суда вступило в силу. Тесак и его соратники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и другими веществами.
Тесак ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам Марцинкевич получил 3,5 года лишения свободы.
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