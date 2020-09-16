https://ria.ru/20200916/mandalorian-1577285284.html

Вышел трейлер второго сезона "Мандалорца"

В официальном аккаунте сериала "Мандалорец" в твиттере выложен трейлер второго сезона шоу. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T06:52

2020-09-16T06:52

2020-09-16T06:52

культура

йода ("звездные войны")

кино и сериалы

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. В официальном аккаунте сериала "Мандалорец" в твиттере выложен трейлер второго сезона шоу.Главного героя и малыша Йоду, которого Мандалорцу нужно вернуть на родную планету, ждут новые приключения. Судя по трейлеру, им предстоит путешествие по морю, суше и воздуху. В дороге они сражаются со злоумышленниками (малыш Йода успевает вовремя спрятаться) и встречают загадочную женщину в капюшоне. Известно, что во втором сезоне принимают участие новички проекта Тимоти Олифант, Розарио Доусон и Темуэра Моррисон. Также выложен новый официальный постер шоу.На Disney+ второй сезон начнут показывать 30 октября.

https://ria.ru/20200831/ridley-1576432064.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

йода ("звездные войны"), кино и сериалы, новости культуры