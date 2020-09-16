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https://ria.ru/20200916/mandalorian-1577285284.html
Вышел трейлер второго сезона "Мандалорца"
В официальном аккаунте сериала "Мандалорец" в твиттере выложен трейлер второго сезона шоу. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T06:52
2020-09-16T06:52
культура
йода ("звездные войны")
кино и сериалы
новости культуры
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<strong>МОСКВА, 16 сен – РИА Новости</strong>. В официальном аккаунте сериала "Мандалорец" в твиттере выложен трейлер второго сезона шоу.Главного героя и малыша Йоду, которого Мандалорцу нужно вернуть на родную планету, ждут новые приключения. Судя по трейлеру, им предстоит путешествие по морю, суше и воздуху. В дороге они сражаются со злоумышленниками (малыш Йода успевает вовремя спрятаться) и встречают загадочную женщину в капюшоне. Известно, что во втором сезоне принимают участие новички проекта Тимоти Олифант, Розарио Доусон и Темуэра Моррисон. Также выложен новый официальный постер шоу.На Disney+ второй сезон начнут показывать 30 октября.
https://ria.ru/20200831/ridley-1576432064.html
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йода ("звездные войны"), кино и сериалы, новости культуры

Вышел трейлер второго сезона "Мандалорца"

06:52 16.09.2020
902
© Фото : Disney 2019Кадр из сериала "Мандалорец"
Кадр из сериала Мандалорец - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Disney 2019
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. В официальном аккаунте сериала "Мандалорец" в твиттере выложен трейлер второго сезона шоу.
Главного героя и малыша Йоду, которого Мандалорцу нужно вернуть на родную планету, ждут новые приключения. Судя по трейлеру, им предстоит путешествие по морю, суше и воздуху. В дороге они сражаются со злоумышленниками (малыш Йода успевает вовремя спрятаться) и встречают загадочную женщину в капюшоне.
Известно, что во втором сезоне принимают участие новички проекта Тимоти Олифант, Розарио Доусон и Темуэра Моррисон.
Также выложен новый официальный постер шоу.
На Disney+ второй сезон начнут показывать 30 октября.
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КультураЙода ("Звездные войны")Кино и сериалыНовости культуры
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