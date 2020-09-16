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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200916/lukashenko-1577325119.html
Лукашенко напомнил о провале "цветных революций" в 2006 и 2010 годах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что неудавшиеся попытки "цветных революций" в республике 2006 и 2010 годов заставили Запад изменить свои... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:32
2020-09-16T15:55
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
сирия
в мире
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<strong>МИНСК, 16 сен – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что неудавшиеся попытки "цветных революций" в республике 2006 и 2010 годов заставили Запад изменить свои подходы к воздействию на республику и перейти к методам мягкой силы и трансформации власти изнутри."Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a> и Венесуэле", - сказал Лукашенко в среду в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> во время встречи с политическим активом. Его слова приводит <a href="https://sputnik.by" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>.Президент отметил, что "неудавшиеся попытки цветных революций 2006 и 2010 годов изменили подходы к воздействию на Беларусь". По его словам, от технологий прямого действия внешние субъекты перешли к методам мягкой силы и трансформации власти изнутри.Лукашенко призвал вспомнить, как на примере президентского декрета о предупреждении социального иждивенчества были опробованы методы так называемого социального протеста. "Именно из таких протестов впоследствии выделились и раскрутились десятки блогеров, которые через YouTube и Telegram-каналы стали промывать мозги различным социальным группам, подкупая их якобы борьбой за народные интересы", - сказал глава государства.По его словам, после пресечения попытки расшатать общество в 2017 году стратеги приступили к созданию постоянных очагов недовольства в регионах.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200916/protesty-1577306419.html
https://ria.ru/20200916/belorussiya-1577323345.html
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белоруссия
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александр лукашенко, минск, белоруссия, сирия, в мире

Лукашенко напомнил о провале "цветных революций" в 2006 и 2010 годах

15:32 16.09.2020 (обновлено: 15:55 16.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба президента Республики Беларусь
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 16 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что неудавшиеся попытки "цветных революций" в республике 2006 и 2010 годов заставили Запад изменить свои подходы к воздействию на республику и перейти к методам мягкой силы и трансформации власти изнутри.
"Беларусь стали шатать по-новому, нацеливаясь на железный президентский электорат: жителей регионов, трудящихся, бюджетников, пенсионеров. Такую тактику, кстати, пытались применить в Сирии и Венесуэле", - сказал Лукашенко в среду в Минске во время встречи с политическим активом. Его слова приводит Sputnik Беларусь.
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Президент отметил, что "неудавшиеся попытки цветных революций 2006 и 2010 годов изменили подходы к воздействию на Беларусь". По его словам, от технологий прямого действия внешние субъекты перешли к методам мягкой силы и трансформации власти изнутри.
Лукашенко призвал вспомнить, как на примере президентского декрета о предупреждении социального иждивенчества были опробованы методы так называемого социального протеста. "Именно из таких протестов впоследствии выделились и раскрутились десятки блогеров, которые через YouTube и Telegram-каналы стали промывать мозги различным социальным группам, подкупая их якобы борьбой за народные интересы", - сказал глава государства.
По его словам, после пресечения попытки расшатать общество в 2017 году стратеги приступили к созданию постоянных очагов недовольства в регионах.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны.
Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
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