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Роскошную фигуру в бикини показала 51-летняя Дженнифер Лопес
Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини. Свой снимок звезда выложила в Instagram. РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T18:39
2020-09-16T18:39
шоу-бизнес
дженнифер лопес
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Певица и актриса <a href="http://ria.ru/person_Dzhennifer_Lopes/" target="_blank" data-auto="true">Дженнифер Лопес</a> продемонстрировала фигуру в бикини. Свой снимок звезда выложила в Instagram.На фотографии исполнительница лежит в мини-купальнике с геометрическим принтом на расстеленном на пляже полотенце и любуется океаном. "Держусь за последние мгновения лета", — подписала свой пост Лопес. Поклонники поразились отличной формой 51-летней знаменитости и осыпали ее комплиментами."Красивая женщина внутри и снаружи", — сообщила jlotruelove_."Даже в разгар зимы, она будет сиять", — прокомментировал ulfee."Боже, что я завтракала с детьми и просто подавилась, когда увидела тебя. Ты невероятна", — написала pourlenostalgia."Самая красивая женщина в мире", — выразил мнение edemilton_rocha."Великолепна", — добавила andrangr.
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353
60
шоу-бизнес, дженнифер лопес

Роскошную фигуру в бикини показала 51-летняя Дженнифер Лопес

18:39 16.09.2020
1336
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАмериканская певица Дженнифер Лопес
Американская певица Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини. Свой снимок звезда выложила в Instagram.
На фотографии исполнительница лежит в мини-купальнике с геометрическим принтом на расстеленном на пляже полотенце и любуется океаном. "Держусь за последние мгновения лета", — подписала свой пост Лопес.
Поклонники поразились отличной формой 51-летней знаменитости и осыпали ее комплиментами.
"Красивая женщина внутри и снаружи", — сообщила jlotruelove_.
"Даже в разгар зимы, она будет сиять", — прокомментировал ulfee.
"Боже, что я завтракала с детьми и просто подавилась, когда увидела тебя. Ты невероятна", — написала pourlenostalgia.
"Самая красивая женщина в мире", — выразил мнение edemilton_rocha.
"Великолепна", — добавила andrangr.
Американская певица Дженнифер Лопес - РИА Новости, 1920, 24.06.2020
24 июня, 15:15ЗОЖ
50-летняя Дженнифер Лопес показала роскошную фигуру в купальнике
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Шоу-бизнесДженнифер Лопес
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