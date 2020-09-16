https://ria.ru/20200916/lopes-1577341780.html

Роскошную фигуру в бикини показала 51-летняя Дженнифер Лопес

Певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини. Свой снимок звезда выложила в Instagram. РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T18:39

2020-09-16T18:39

2020-09-16T18:39

шоу-бизнес

дженнифер лопес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155955/29/1559552960_0:0:3079:1732_1400x0_80_0_0_b58aaa32498868b799d003c2523066c7.jpg

<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. </strong>Певица и актриса <a href="http://ria.ru/person_Dzhennifer_Lopes/" target="_blank" data-auto="true">Дженнифер Лопес</a> продемонстрировала фигуру в бикини. Свой снимок звезда выложила в Instagram.На фотографии исполнительница лежит в мини-купальнике с геометрическим принтом на расстеленном на пляже полотенце и любуется океаном. "Держусь за последние мгновения лета", — подписала свой пост Лопес. Поклонники поразились отличной формой 51-летней знаменитости и осыпали ее комплиментами."Красивая женщина внутри и снаружи", — сообщила jlotruelove_."Даже в разгар зимы, она будет сиять", — прокомментировал ulfee."Боже, что я завтракала с детьми и просто подавилась, когда увидела тебя. Ты невероятна", — написала pourlenostalgia."Самая красивая женщина в мире", — выразил мнение edemilton_rocha."Великолепна", — добавила andrangr.

https://rsport.ria.ru/20200624/1573422023.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

шоу-бизнес, дженнифер лопес