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Народ — на улицах, правительство — в отставке. Что происходит в Ливии
Несмотря на трехмесячное затишье, мирный процесс в Ливии вновь под угрозой срыва: страну охватили антиправительственные демонстрации. Люди устали от... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T08:00
2020-09-16T08:00
халифа хафтар
абдалла ат-тани
муаммар каддафи
ливия
турция
сша
египет
в мире
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<strong>МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова.</strong> Несмотря на трехмесячное затишье, мирный процесс в Ливии вновь под угрозой срыва: страну охватили антиправительственные демонстрации. Люди устали от экономических проблем и требуют реформ. Как это отразится на урегулировании конфликта, разбиралось РИА Новости. Нефтяная ловушкаТрудности возникли почти сразу после свержения Муаммара Каддафи. Ливийцы лишились ежегодных дотаций от государства, достигших в последние годы правления лидера Джамахирии тысячи долларов. И хотя высокие пособия выплачивались за счет нефтяных доходов, большинство устраивала такая модель развития экономики. Люди могли позволить себе квартиру, машину и даже зарубежное образование для детей. Гражданский раскол и резкое сокращение добычи нефти повлекли за собой серьезные проблемы. Так, если во времена Каддафи из недр выкачивали до 1,6 миллиона баррелей в день, то сейчас — в три раза меньше. Ливийцы рассчитывали, что выплаты дотаций возобновят, а заработки вернутся на довоенный уровень. Но кризис в стране затягивался. Ливийская национальная армия (ЛНА) востока страны во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром на протяжении шести лет конфликта с западным Правительством национального согласия (ПНС) Фаеза Сарраджа пыталась установить контроль над нефтепроводами. Но мировое сообщество наложило санкции на мятежного военного и отказалось покупать энергоресурсы на его территориях.В ловушку попало и международно признанное правительство Сарраджа. Самые крупные месторождения черного золота сосредоточены на востоке, и без согласования с Хафтаром ПНС не могло заключать нефтяные сделки. Пришлось искать компромисс. Чтобы окончательно не обесточить экономику, запад заключал сделки с внешними партнерами, а восток открывал трубу для прокачки нефти. Доходы делили — так обе стороны поддерживали минимальную социально-экономическую стабильность. Но консенсус сохранялся недолго. Проблески миротворчестваЗимой армия Хафтара заблокировала морские порты, через которые транспортировали нефть. Прокачка энергоресурсов прекратилась и на всех месторождениях, подконтрольных ЛНА. Восточное правительство было недовольно тем, как распределяются доходы от продажи нефти. Начав весной наступление на Триполи, фельдмаршал первым делом взял Сирт и Эль-Джуфру. Через эти города на подступах к ливийской столице углеводороды экспортируют в Европу. Правительство Сарраджа несколько раз пыталось отбить у Хафтара приграничье с Триполи, но безуспешно. Сдержать продвижение фельдмаршала удалось после вмешательства Турции. А на сторону востока открыто встал Египет. Чтобы предотвратить угрозу прямого столкновения внешних игроков в Ливии, Россия провела серию переговоров с Турцией, США вступили в диалог с представителями ЛНА и ПНС. Площадку для взаимодействия предлагал и Алжир. Миротворчество увенчалось успехом.Первым о приостановке всех военных операций объявил Саррадж. Взамен он потребовал от Хафтара разблокировать Сирт и Эль-Джуфру, чтобы возобновить экспорт нефти в Европу. Доходы от продажи сырья предложил заморозить на специальном счете и не использовать до тех пор, пока в стране не пройдут президентские и парламентские выборы: желательно — в марте. Фельдмаршал Хафтар от комментариев отказался. Однако палата представителей, заседающая на востоке Ливии, инициативу Сарраджа поддержала. Народный бунтПока ливийские политики и внешние посредники пытались остановить бои и запустить переговорный процесс, люди вышли на улицы. Демонстрации начались в Триполи и городах, подконтрольных ПНС. Потом перекинулись на территории ЛНА. На западе протестующие выступали за отставку правительства Сарраджа, на востоке — за уход Хафтара. "Народ требует падения режима!" — скандировала толпа на западе Ливии. "Мы против отключения света, воды, роста цен, безработицы и отсутствия помощи больным коронавирусом!" — вторили им ливийцы на востоке страны. В Триполи антиправительственные митинги переросли в столкновения с полицией. Сообщали о раненых и погибших. Министр внутренних дел ПНС Фатхи Башагу обвинил в подстрекательстве ЛНА. Саррадж объяснил, что морская блокада экспорта нефти усугубила и без того непростое положение в экономике и это вызвало волнения. Не менее драматично складывается ситуация на востоке. Ежедневно на улицы выходят тысячи демонстрантов. Люди жгут шины, штурмуют правительственные здания. Даже пытались захватить управление сил безопасности в городе Эль-Марджа, где расположена штаб-квартира Хафтара. Военные открыли огонь. Несколько человек получили ранения, один погиб. Заседавшее на востоке Ливии временное правительство Абдаллы ат-Тани ушло в отставку. Но это не помогло. Митинги продолжаются. Под угрозой срыва едва наметившийся план политического урегулирования. Сценарии войны и мира"Нефтяные доходы сокращались, и недовольство возрастало. Особенно остро это проявилось на востоке Ливии, где никогда не доверяли ни Хафтару, ни Тани, ни Салеху. Это сыграло ключевую роль во взрыве народного гнева. Военные авантюры фельдмаршала лишь ухудшили дело", — объясняет РИА Новости руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов.Саррадж готов уйти в отставку, чтобы не мешать формированию новых органов власти, обращает внимание политолог. По его мнению, ПНС всерьез намерено положить конец противостоянию. "После того как американцы провели серию встреч с представителями конфликтующих сторон, сговорчивость проявило и восточное правительство. Не исключаю, что США нашли способ надавить на Хафтара. Возможно, пригрозили заморозить его активы, — говорит Семенов. — Как бы то ни было, сейчас в стране активно обсуждают планы реформирования президентского совета, федерализации Ливии. Если благодаря мирным инициативам гражданское противостояние прекратится, это уже станет большим прорывом". Ливийский политолог Мустафа Фетоури, наоборот, опасается, что вмешательство Вашингтона подхлестнет народный протест. Ведь в представлении большинства граждан страны именно американцы виноваты в политическом и экономическом кризисе, который после падения режима Каддафи лишь усугубился. "Долгое время США оставались в стороне. Но, видимо, им не понравилось, что Россия и Турция выдвинулись на роль главных посредников в политическом урегулировании. Уступить лавры миротворцев американцы не захотели — они намерены играть первую скрипку. Сейчас главный вопрос — как бы не навредить. И хорошо, если в Вашингтоне это понимают", — рассуждает Фетоури. Он надеется, что все участники осознают: возобновление войны никому не выгодно. Если мирный процесс сорвется и развернутся бои за Сирт и Эль-Джуфру, о Ливии как целостном государстве придется забыть на десятилетия. Но эксперт уверен: этого сценария удастся избежать.
https://ria.ru/20191105/1560492087.html
https://ria.ru/20200724/1574816777.html
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ливия
турция
сша
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халифа хафтар, абдалла ат-тани, муаммар каддафи, ливия, турция, сша, египет, в мире

Народ — на улицах, правительство — в отставке. Что происходит в Ливии

08:00 16.09.2020
10437
© REUTERS / Hazem AhmedУчастники антиправительственной акции протеста в Триполи
Участники антиправительственной акции протеста в Триполи - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© REUTERS / Hazem Ahmed
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МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Несмотря на трехмесячное затишье, мирный процесс в Ливии вновь под угрозой срыва: страну охватили антиправительственные демонстрации. Люди устали от экономических проблем и требуют реформ. Как это отразится на урегулировании конфликта, разбиралось РИА Новости.

Нефтяная ловушка

Трудности возникли почти сразу после свержения Муаммара Каддафи. Ливийцы лишились ежегодных дотаций от государства, достигших в последние годы правления лидера Джамахирии тысячи долларов. И хотя высокие пособия выплачивались за счет нефтяных доходов, большинство устраивала такая модель развития экономики. Люди могли позволить себе квартиру, машину и даже зарубежное образование для детей.
Гражданский раскол и резкое сокращение добычи нефти повлекли за собой серьезные проблемы. Так, если во времена Каддафи из недр выкачивали до 1,6 миллиона баррелей в день, то сейчас — в три раза меньше. Ливийцы рассчитывали, что выплаты дотаций возобновят, а заработки вернутся на довоенный уровень. Но кризис в стране затягивался.
Ливийская национальная армия (ЛНА) востока страны во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром на протяжении шести лет конфликта с западным Правительством национального согласия (ПНС) Фаеза Сарраджа пыталась установить контроль над нефтепроводами. Но мировое сообщество наложило санкции на мятежного военного и отказалось покупать энергоресурсы на его территориях.
В ловушку попало и международно признанное правительство Сарраджа. Самые крупные месторождения черного золота сосредоточены на востоке, и без согласования с Хафтаром ПНС не могло заключать нефтяные сделки. Пришлось искать компромисс. Чтобы окончательно не обесточить экономику, запад заключал сделки с внешними партнерами, а восток открывал трубу для прокачки нефти. Доходы делили — так обе стороны поддерживали минимальную социально-экономическую стабильность. Но консенсус сохранялся недолго.
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Проблески миротворчества

Зимой армия Хафтара заблокировала морские порты, через которые транспортировали нефть. Прокачка энергоресурсов прекратилась и на всех месторождениях, подконтрольных ЛНА. Восточное правительство было недовольно тем, как распределяются доходы от продажи нефти. Начав весной наступление на Триполи, фельдмаршал первым делом взял Сирт и Эль-Джуфру. Через эти города на подступах к ливийской столице углеводороды экспортируют в Европу.
Правительство Сарраджа несколько раз пыталось отбить у Хафтара приграничье с Триполи, но безуспешно. Сдержать продвижение фельдмаршала удалось после вмешательства Турции. А на сторону востока открыто встал Египет.
Чтобы предотвратить угрозу прямого столкновения внешних игроков в Ливии, Россия провела серию переговоров с Турцией, США вступили в диалог с представителями ЛНА и ПНС. Площадку для взаимодействия предлагал и Алжир. Миротворчество увенчалось успехом.
Первым о приостановке всех военных операций объявил Саррадж. Взамен он потребовал от Хафтара разблокировать Сирт и Эль-Джуфру, чтобы возобновить экспорт нефти в Европу. Доходы от продажи сырья предложил заморозить на специальном счете и не использовать до тех пор, пока в стране не пройдут президентские и парламентские выборы: желательно — в марте.
Фельдмаршал Хафтар от комментариев отказался. Однако палата представителей, заседающая на востоке Ливии, инициативу Сарраджа поддержала.
© AP Photo / Etienne LaurentГлава администрации Ливии маршал Халифа Хафтар, президент ливийской палаты представителей в Тобруке Агила Салех Исса, председатель президентского совета Ливии Файез ас-Саррадж и президент Высшего совета Ливии Халед Мехри на Международной конференции по Ливии в Елисейском дворце
Глава администрации Ливии маршал Халифа Хафтар, президент ливийской палаты представителей в Тобруке Агила Салех Исса, председатель президентского совета Ливии Файез ас-Саррадж и президент Высшего совета Ливии Халед Мехри на Международном Конференция по Ливии в Елисейском дворце - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© AP Photo / Etienne Laurent
Глава администрации Ливии маршал Халифа Хафтар, президент ливийской палаты представителей в Тобруке Агила Салех Исса, председатель президентского совета Ливии Файез ас-Саррадж и президент Высшего совета Ливии Халед Мехри на Международной конференции по Ливии в Елисейском дворце

Народный бунт

Пока ливийские политики и внешние посредники пытались остановить бои и запустить переговорный процесс, люди вышли на улицы.
Демонстрации начались в Триполи и городах, подконтрольных ПНС. Потом перекинулись на территории ЛНА. На западе протестующие выступали за отставку правительства Сарраджа, на востоке — за уход Хафтара.
"Народ требует падения режима!" — скандировала толпа на западе Ливии.
"Мы против отключения света, воды, роста цен, безработицы и отсутствия помощи больным коронавирусом!" — вторили им ливийцы на востоке страны.
В Триполи антиправительственные митинги переросли в столкновения с полицией. Сообщали о раненых и погибших. Министр внутренних дел ПНС Фатхи Башагу обвинил в подстрекательстве ЛНА. Саррадж объяснил, что морская блокада экспорта нефти усугубила и без того непростое положение в экономике и это вызвало волнения.
Не менее драматично складывается ситуация на востоке. Ежедневно на улицы выходят тысячи демонстрантов. Люди жгут шины, штурмуют правительственные здания. Даже пытались захватить управление сил безопасности в городе Эль-Марджа, где расположена штаб-квартира Хафтара. Военные открыли огонь. Несколько человек получили ранения, один погиб.
Заседавшее на востоке Ливии временное правительство Абдаллы ат-Тани ушло в отставку. Но это не помогло. Митинги продолжаются. Под угрозой срыва едва наметившийся план политического урегулирования.
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Сценарии войны и мира

"Нефтяные доходы сокращались, и недовольство возрастало. Особенно остро это проявилось на востоке Ливии, где никогда не доверяли ни Хафтару, ни Тани, ни Салеху. Это сыграло ключевую роль во взрыве народного гнева. Военные авантюры фельдмаршала лишь ухудшили дело", — объясняет РИА Новости руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития Кирилл Семенов.
Саррадж готов уйти в отставку, чтобы не мешать формированию новых органов власти, обращает внимание политолог. По его мнению, ПНС всерьез намерено положить конец противостоянию.
"После того как американцы провели серию встреч с представителями конфликтующих сторон, сговорчивость проявило и восточное правительство. Не исключаю, что США нашли способ надавить на Хафтара. Возможно, пригрозили заморозить его активы, — говорит Семенов. — Как бы то ни было, сейчас в стране активно обсуждают планы реформирования президентского совета, федерализации Ливии. Если благодаря мирным инициативам гражданское противостояние прекратится, это уже станет большим прорывом".
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международной конференции по Ливии в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент России Владимир Путин во время встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на Международной конференции по Ливии в Берлине
Ливийский политолог Мустафа Фетоури, наоборот, опасается, что вмешательство Вашингтона подхлестнет народный протест. Ведь в представлении большинства граждан страны именно американцы виноваты в политическом и экономическом кризисе, который после падения режима Каддафи лишь усугубился.
"Долгое время США оставались в стороне. Но, видимо, им не понравилось, что Россия и Турция выдвинулись на роль главных посредников в политическом урегулировании. Уступить лавры миротворцев американцы не захотели — они намерены играть первую скрипку. Сейчас главный вопрос — как бы не навредить. И хорошо, если в Вашингтоне это понимают", — рассуждает Фетоури.
Он надеется, что все участники осознают: возобновление войны никому не выгодно. Если мирный процесс сорвется и развернутся бои за Сирт и Эль-Джуфру, о Ливии как целостном государстве придется забыть на десятилетия. Но эксперт уверен: этого сценария удастся избежать.
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Халифа ХафтарАбдалла ат-ТаниМуаммар КаддафиЛивияТурцияСШАЕгипетВ мире
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