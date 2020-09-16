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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200916/kurs-1577314789.html
Официальный курс евро на четверг снизился на 50 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 49,7 копейки - до 88,8644 рубля, курс доллара - уменьшился на 26,06 копейки, до... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T13:34
2020-09-16T13:34
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 49,7 копейки - до 88,8644 рубля, курс доллара - уменьшился на 26,06 копейки, до 74,9278 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 36,7 копейки, составив 81,1993 рубля.
https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html
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динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на четверг снизился на 50 копеек

13:34 16.09.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 49,7 копейки - до 88,8644 рубля, курс доллара - уменьшился на 26,06 копейки, до 74,9278 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 36,7 копейки, составив 81,1993 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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