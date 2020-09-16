https://ria.ru/20200916/kurs-1577314789.html

Официальный курс евро на четверг снизился на 50 копеек

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 49,7 копейки - до 88,8644 рубля, курс доллара - уменьшился на 26,06 копейки, до... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T13:34

2020-09-16T13:34

2020-09-16T13:34

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 49,7 копейки - до 88,8644 рубля, курс доллара - уменьшился на 26,06 копейки, до 74,9278 рубля, следует из данных <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банка России</a>.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, снизилась на 36,7 копейки, составив 81,1993 рубля.

https://ria.ru/20200903/rubl-1576644481.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика