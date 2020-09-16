Польша захотела арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
23:43 16.09.2020 (обновлено: 03:12 17.09.2020)
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ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости. Польская Генпрокуратура обратились в суд с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Леха Качиньского в 2010 году.
Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик.
Ходатайство подали в окружной суд района Варшава-Мокотов.
Если суд примет решение об аресте, это станет шагом к объявлению диспетчеров в международный розыск с последующим требованием их выдачи Варшаве.
Бялик пояснила, что "обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей".
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Самолет Ту-154 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.
Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.
Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.
Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.
В Москве польское повторное расследование неоднократно называли политически ангажированным.
10 апреля, 14:42АкцентыО чем молчит Польша? Доклад о гибели Качиньского не обнародованДесять лет прошло с момента авиакатастрофы, в которой погиб президент Польши. Варшава неоднократно обвиняла в этом Россию и своего бывшего премьера Дональда Туска. Но выбрать одного виновного, видимо, пока не смогла.