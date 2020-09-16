https://ria.ru/20200916/krushenie-1577361369.html

Польша захотела арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польская Генпрокуратура обратились в суд с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T23:43

2020-09-16T23:43

2020-09-17T03:12

ту-154

межгосударственный авиационный комитет

лех качиньский

катастрофа польского самолета под смоленском. реакция, соболезнования, комментарии

польша

смоленск

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 16 сен — РИА Новости.</strong> Польская Генпрокуратура обратились в суд с ходатайством о временном аресте трех диспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента <a href="http://ria.ru/person_Lekh_Kachinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Леха Качиньского</a> в 2010 году.Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Эва Бялик.Ходатайство подали в окружной суд района Варшава-Мокотов.Если суд примет решение об аресте, это станет шагом к объявлению диспетчеров в международный розыск с последующим требованием их выдачи <a href="http://ria.ru/location_Warsaw/" target="_blank" data-auto="true">Варшаве</a>.Бялик пояснила, что "обвинения, которые были предъявлены диспетчерам, касаются умышленного провоцирования авиакатастрофы, повлекшей гибель многих людей".Самолет <a href="http://ria.ru/product_Tu_154/" target="_blank" data-auto="true">Ту-154</a> 10 апреля 2010 года потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Делегация летела на траурные мероприятия в Катыни.<a href="http://ria.ru/organization_Mezhgosudarstvennyjj_aviacionnyjj_komitet/" target="_blank" data-auto="true">Межгосударственный авиационный комитет</a> в 2011 году обнародовал окончательный отчет, согласно которому непосредственной причиной крушения признали решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.Нынешние власти <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и решили создать вторую комиссию, которая уже несколько лет не может завершить свою работу и представить официальный отчет. Она выдвинула различные версии, одна из которых — умышленные действия российских диспетчеров.В <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> польское повторное расследование неоднократно называли политически ангажированным.

https://ria.ru/20200801/1575244994.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200410/1569860736.html

польша

смоленск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ту-154, межгосударственный авиационный комитет, лех качиньский, катастрофа польского самолета под смоленском. реакция, соболезнования, комментарии, польша, смоленск, в мире