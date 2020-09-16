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МСП Банк привлечет микрофинансовые организации к кредитованию самозанятых
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начинает привлекать микрофинансовые организации к кредитованию самозанятых, заявил в среду председатель правления банка... РИА Новости, 16.09.2020
2020-09-16T15:32
2020-09-16T15:32
корпорация мсп
мсп банк
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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/organization_MSP_Bank/" target="_blank" data-auto="true">МСП Банк</a>, дочерний банк <a href="http://ria.ru/organization_korporatsiya-msp/" target="_blank" data-auto="true">Корпорации МСП</a>, начинает привлекать микрофинансовые организации к кредитованию самозанятых, заявил в среду председатель правления банка <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Golovanov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Голованов</a> на съезде лидеров "Опоры России"."МСП Банк будет развивать кредитование самозанятых в двух направлениях: первое — это непосредственно прямое кредитование, и второе — через микрофинансовые организации с госучастием. Сегодня мы провели такие переговоры, и в ближайшее время откроем соответствующую кредитную линию в <a href="http://ria.ru/location_Uljanovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ульяновской области</a>. Я думаю, за этим большое будущее", — отметил Голованов.Глава МСП Банка подчеркнул, что развитие кредитования самозанятых сегодня – это насущная необходимость, поскольку они находятся на стыке между ИП и физлицом, и в банках сейчас таких опций просто нет."Мы начали программу кредитования самозанятых несколько месяцев назад, и этот процесс идет непросто. Пока у нас в работе около 60 кредитов, риск рассчитать очень сложно. Но это только начало: на 2020-2021 годы мы видим для себя главным направлением именно создание опции для кредитования самозанятых", — заключил Голованов.
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корпорация мсп, мсп банк

МСП Банк привлечет микрофинансовые организации к кредитованию самозанятых

15:32 16.09.2020
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© Фото : Корпорация МСП МСП банк
 МСП банк - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, начинает привлекать микрофинансовые организации к кредитованию самозанятых, заявил в среду председатель правления банка Дмитрий Голованов на съезде лидеров "Опоры России".
"МСП Банк будет развивать кредитование самозанятых в двух направлениях: первое — это непосредственно прямое кредитование, и второе — через микрофинансовые организации с госучастием. Сегодня мы провели такие переговоры, и в ближайшее время откроем соответствующую кредитную линию в Ульяновской области. Я думаю, за этим большое будущее", — отметил Голованов.
Глава МСП Банка подчеркнул, что развитие кредитования самозанятых сегодня – это насущная необходимость, поскольку они находятся на стыке между ИП и физлицом, и в банках сейчас таких опций просто нет.
"Мы начали программу кредитования самозанятых несколько месяцев назад, и этот процесс идет непросто. Пока у нас в работе около 60 кредитов, риск рассчитать очень сложно. Но это только начало: на 2020-2021 годы мы видим для себя главным направлением именно создание опции для кредитования самозанятых", — заключил Голованов.
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