https://ria.ru/20200916/kredit-1577347573.html

Силуанов рассказал о кредите в $1,5 миллиарда для Белоруссии

Россия прорабатывает с Белоруссией предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов... РИА Новости, 16.09.2020

2020-09-16T19:52

2020-09-16T19:52

2020-09-16T22:15

россия

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

белоруссия

экономика

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<strong>МОСКВА, 16 сен - РИА Новости.</strong> Россия прорабатывает с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> предоставление кредита на 1,5 миллиарда долларов в несколько этапов: в 2020 году республика может получить по 500 миллионов долларов от России и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития (ЕФСР), а еще 500 миллионов Россия предоставит в 2021 году, сообщил министр финансов РФ <a href="http://ria.ru/person_Anton_Siluanov/" target="_blank" data-auto="true">Антон Силуанов</a>."Есть два направления поддержки – первое по линии <a href="http://ria.ru/organization_EFSR/" target="_blank" data-auto="true">ЕФСР</a> – 500 миллионов долларов, мы будем обращаться к коллегам, с тем, чтобы этот институт принял решение о небольшой программе поддержки Белоруссии. Раньше, помните, у нас были две программы по 2 миллиарда долларов, сейчас предложение быстро предоставить займ в размере 500 миллионов с минимальным требованием по программе", - сказал он журналистам.Министр отметил, что Россия сможет предоставить госкредит Белоруссии после принятия законодательных поправок. "Как только они будут приняты, мы начнем работу уже по предоставлению межгоскредита", - добавил он."Мы в текущем году хотим предоставить 1 миллиард долларов, из которых 500 (миллионов - ред.) за счет ЕФСР, 500 (миллионов - ред.) – межгоса. В следующем – 500 (миллионов - ред.) за счет межгоса. Условия сейчас прорабатываются с белорусским минфином", - сказал Силуанов.Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минфина</a> добавил, что Россия в среднем предоставляет кредиты на срок около 10 лет. "Мы этими сроками и будем руководствоваться при подготовке условий предоставления заемных средств", - указал министр."Мы планируем заем ЕФСР в долларах, заем межгос – в рублях... Ставки не могут быть одинаковые в валюте и рублях. В рублях мы будем привязываться к стоимости ОФЗ с небольшой премией, а по ставкам в валюте – ЕФСР дает, исходя из стоимости бондов России и Казахстана. Средняя стоимость бондов будет рассчитана и, исходя из этого, будут сформулированы условия предоставления займа", - пояснил Силуанов.Евразийский фонд стабилизации и развития – это региональный финансовый механизм для поддержки экономик государств-участников. Фонд был создан в целях преодоления негативных кризисных последствий, обеспечения долгосрочной устойчивости и содействия интеграции экономик его участников. Основной источник фонда – это взносы РФ в размере почти 90%.

https://ria.ru/20200914/kredit-1577236357.html

https://ria.ru/20200916/kredit-1577305026.html

Анатолий Попов а нам с вами табак на 20%.потом на бензин.. 83

Evgeny Stavtsev Радоваться тому,что отдавать не придётся. Добрая Россия по щедрости души своей сначала реструктуризирует кредит,а потом и вовсе простит его и спишет.Это уже было так. 41

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россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии), белоруссия, экономика